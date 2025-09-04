Zara и Uniqlo снова в Роспатенте: бренды подали заявки на товарные знаки в России
Zara и Uniqlo подали заявки на товарные знаки в России
Zara и Uniqlo вновь проявили активность в России, правда, пока исключительно в юридической плоскости. В конце августа в базе Роспатента появились заявки от испанской Inditex (бренд Zara) и японской Fast Retailing (бренд Uniqlo). Компании обратились за регистрацией новых товарных знаков, включая обновлённые логотипы и написание «Юникло» кириллицей.
Первые шаги от Zara
29 августа Inditex направила документы на регистрацию товарного знака Zara. Официальная публикация в базе Роспатента состоялась 3 сентября. В описании фигурирует логотип с надписью ZARA белым шрифтом на голубом фоне. Для бренда это первый шаг подобного уровня после того, как в 2022 году компания приостановила работу магазинов в России.
Заявки Uniqlo
Fast Retailing подала в Роспатент десять заявок, связанных как с Uniqlo, так и с дочерней маркой GU. Документы датированы 31 августа 2025 года. Среди обозначений — логотипы Uniqlo в красной и зелёной гамме, кириллическое написание «Юникло», а также варианты для GU и материнской компании.
На данный момент в портфеле Fast Retailing уже числится около 27 товарных знаков, закреплённых за Uniqlo, два за GU и три за самим холдингом. Ближайшие права истекают 14 октября 2025 года, поэтому часть новых заявок, вероятно, связана с необходимостью продлить их действие.
Контекст
Uniqlo официально объявила о приостановке работы в России весной 2022 года. А в мае 2025-го председатель «Деловой России» Алексей Репик со ссылкой на главу холдинга Тадаси Янаи отмечал, что компания не планирует возвращаться на российский рынок.
Zara также закрыла свои точки продаж ещё три года назад. Однако обновлённые заявки в Роспатенте показывают: крупнейшие международные ритейлеры предпочитают сохранять юридическую защиту брендов в России, даже если о возобновлении работы речи пока не идёт.
