Wildberries запустил платежный сервис для увеличения частоты выплат сотрудникам

Wildberries запустил платежный сервис, который позволит сотрудникам самим определять периодичность выплат заработанных денег. Переход на еженедельные выплаты менеджерам пунктов выдачи заказов произойдет в ближайшее время, а в среднесрочной перспективе – на ежедневные.
О запуске сервиса RB рассказал представитель Wildberries.
«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат – даже каждый день», – рассказали в компании.
В сервисе уже открыт доступ к самостоятельным переводам денег. Заработанные средства отражаются на балансе, сотрудник может сам указать номер банковского счета для перевода.
Сервис также позволит сотрудникам пунктов выдачи заказов и логистических центров контролировать финансы в режиме онлайн, в том числе получать информацию о поступлениях и управлять банковскими счетами.
В будущем через платежный сервис смогут устанавливать себе ежедневные выплаты в том числе сборщики заказов, приемщики товаров и другие специалисты логистических центров.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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