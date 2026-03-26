Зарплаты в общепите выросли на 36% за год — в среднем специалисты получают 68 тыс. ₽

Средние предлагаемые зарплаты в сфере общепита достигли 68 118 руб. в месяц по итогам зимы 2025–2026 годов, сообщают пресс-службы Авито Работы и гастроакадемии STANFOOD by METRO. Больше всего зарплаты за год выросли у поваров — на 55%. Увеличилась и активность соискателей: например, количество откликов на вакансии су-шефов выросло почти на 12% за год.

Кому предлагают самые большие зарплаты в общепите

Самые высокие зарплаты в общепите в 2026 году предлагают су-шефам — в среднем 108 058 рублей в месяц, что на 14% выше, чем год назад, сообщает Авито Работа. Это связано с высокой нагрузкой: су-шефы контролируют работу кухни, управляют сменой и отвечают за то, чтобы заведение работало без сбоев.

Шеф-поварам предлагают зарплату меньше, чем су-шефам, — 93 339 руб. в месяц. Для сравнения: средняя зарплата су-шефа выросла на 14%, а шеф-повара — на 8%. Одновременно спрос на шеф-поваров резко вырос по сравнению с прошлым годом: вакансий стало на 69% больше.

Высокие зарплаты на рынке общепита в 2026 году предлагают тандырщикам (поварам, которые готовят в печи-тандыре) — 87 714 руб. в месяц (+51% по сравнению с прошлым годом), поварам — 85 561 руб. (+55%), кондитерам — 64 978 руб. (+39%).

Высокие зарплаты возвращают людей в общепит

На фоне роста зарплат в общепите растёт и активность соискателей в этой сфере.

«Специалисты видят перспективы в отрасли и готовы рассматривать предложения в общепите, где сегодня формируются качественные условия труда и высокий уровень дохода, — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

По словам Кучеренкова, количество откликов на вакансии работников кухни — на 10%.

Краткосрочные курсы — тренд в обучении на рынке общепита

72% курсов для работников общепита — интенсивы на 1–2 дня, остальные длятся от трёх до пяти дней. Большое количество краткосрочных обучающих программ связано с необходимостью быстро освоить конкретные навыки, не отрываясь от работы на длительный срок. Большинство идёт на курсы, чтобы повысить свою квалификацию: 90% студентов уже имели опыт работы в общепите.