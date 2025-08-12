Собеседование на работу в 2025-м: лишь 5% соискателей за ИИ

«Живой» HR против нейросети: 43% россиян категорически против ИИ на собеседованиях — эксперты дали свою оценку

Опрос SuperJob показал: идея заменить рекрутера нейросетью большинству в России кажется сомнительной. Лишь 5% опрошенных готовы полностью доверить собеседование искусственному интеллекту, а вот 43% выступают категорически против. Но работодатели уверяют: при правильной интеграции ИИ в подбор он способен работать на бизнес, особенно в массовом найме.

ИИ — не для всех

Пройти собеседование с ИИ вместо живого рекрутера готовы 12% россиян, ещё 28% — «скорее готовы». Для одних это способ попробовать что-то новое и и удовлетворить своё любопытство. Для других — шанс уйти от субъективной оценки: по мнению респондентов, так можно избежать дискриминации и не зависеть от настроения рекрутера

Абсолютно негативно настроены 22% участников, ещё 38% — скорее против. Среди основных аргументов — недоверие, а также ощущение неуважения со стороны работодателя.

Что интересно, по статистике мужчины чаще женщин отвергают идею ИИ на собеседовании (55% против 32%), а женщины чаще поддерживают ограниченное использование технологий (52% против 34% у мужчин).

Мнение работодателей

Ирина Емельяненко, руководитель отдела подбора офисного персонала СДЭК, не согласна с тезисом о падении доверия к ИИ.

«В нашей практике мы не наблюдали снижения доверия кандидатов к ИИ. Наоборот, соискатели чаще предпочитают взаимодействовать с чат-ботами, чем отвечать на телефонные звонки», — подчёркивает Емельяненко.

Емельяненко отмечает, что рынок рекрутмент-технологий уже давно предлагает и автоматический анализ резюме, и прогнозирование успешности кандидатов на основе исторических данных, и даже оценки эмоционального состояния кандидатов в видеособеседованиях.

Яков Сайдин, директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк», также считает, что ИИ может быть полезен при массовом наборе сотрудников и большом количестве звонков и приглашений. Такие инструменты берут на себя первичный отбор, автоматически выявляют релевантных кандидатов и приглашают их на собеседования.

«Например, если нужно нанять более 50 человек на позицию продавца или ассистента продаж, сотрудника call-центра, он берет на себя задачи первичного отбора, приглашая релевантных кандидатов на актуальные вакансии», — поясняет Сайдин, приводя в пример «Виртуального рекрутера» от hh.ru.

ИИ — не замена человека

Дмитрий Королев, директор HR-tech в «Авито», приводит статистику: треть соискателей уже сталкивались с ИИ при поиске работы, но только 16% полностью доверяют оценке навыков нейросетью.

«По данным “Авито Работы”, 32% опрошенных считают, что при живой коммуникации больше возможностей акцентировать внимание на своих сильных сторонах. 39% считают, что человеческий фактор слишком важен в выборе подходящего кандидата и исключать его нельзя», — делится Королев.

По его словам, боты отлично справляются с первичным отбором в массовом найме — например, в ритейле и логистике, где нужно обработать тысячи откликов, назначить собеседования и напомнить о них.

Важность «живого» контакта

Яков Сайдин, директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк», считает, что ключевой барьер во внедрении ИИ — психологический.

«Для соискателей очень важен человеческий контакт: для многих уже на первом этапе необходим живой диалог, возможность задать вопросы и почувствовать атмосферу компании. Некоторые считают, что ИИ не может оценить уникальность их карьерного пути или упустит ценные качества, которые невозможно отразить в резюме», — отмечает Сайдин.

В «МТС Линк» массовых вакансий нет, поэтому ИИ-ботов для приглашений не используют, но задействуют технологии иначе. Например, в онлайн-интервью: компания применяет автоматическую расшифровку и саммаризацию, а также ИИ-модули в кадровом документообороте.

Директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» уверен: чтобы у ИИ было будущее в рекрутинге, важно донести до кандидатов, что с нейросетью они общаются только на первом этапе. Дальше их ждёт контакт с живым HR.

Контекст

Рынок HR Tech в России растёт: по данным «Авито», за последний год он прибавил 40%. Компании активно тестируют решения для автоматизации, но большинство экспертов сходятся: ИИ хорош в рутинных задачах и массовом найме, однако в поиске узких и высококвалифицированных специалистов решающую роль по-прежнему играет человек. А значит, дискуссия о том, где заканчивается польза алгоритмов и начинается зона ответственности рекрутера, только разгорается.