Сисадмин + разработчик = DevOps-инженер? Так ли это и чем они занимаются сегодня

Виктор Попов, DevOps-инженер в Группе НЛМК, рассказал, что это за профессия сегодня и как начать в ней карьерный путь.

До 2009 года термина DevOps, как и соответствующей профессии, вообще не существовало. Сегодня же специалисты этого профиля весьма востребованы, причем в самых разных компаниях, хоть сколько-нибудь связанных с IT-тематикой: от промышленных предприятий до образовательных стартапов.

Содержание:

Что такое DevOps

В первую очередь — это культура, и только потом из нее появилась профессия.

Раньше разработчики и сисадмины существовали в отрыве друг от друга: одни что-то там поддерживали, другие писали какой-то код — в результате часто ничего нормально не работало.

DevOps-подход призван это изменить — он основывается на совместной работе и совместном решении проблем админами и разработчиками.

Сам термин DevOps — аббревиатура, которая сложена из двух слов:

development (разработка)

operations (эксплуатация).

Таким образом, это многозначный термин:

с одной стороны, это методология,

с другой — профессия (она называется DevOps-инженер).

Причем инженеров тоже можно поделить на несколько категорий:

Люди, которые занимаются продуктовой автоматизацией

Те, кто помогает разработчикам:

«выкатывать» продукт в разные среды, делать тесты, проверять все.

Инженеры, которые занимаются поддержкой DevOps-платформы и сопутствующих инструментов (например, Kubernetes) и предоставляют их разработчикам и DevOps из первой категории

Фактически это те же сисадмины, какие были 20 лет назад. Просто профессия обрела более современное звучание: сисадминам платят мало, а DevOps много — поэтому название поменяли.

Задачи DevOps-инженера

Круг обязанностей зависит от того, чем именно занимается специалист.

Если это DevOps-инженер в продуктовой автоматизации, его задачи:

настройка pipeline;

организация сред на CI/CD-инструментах, Jenkins, Gitlab CI.

Такой специалист должен иметь опыт работы с платформами: это может быть Kubernetes в чистом виде или, например, облачные платформы.

В целом инженер должен:

уметь работать с пулом инфраструктурных инструментов, которые предоставляются как сервисы,

обеспечить их нормальную работу и соответствие требованиям заказчика.

Плюсы и минусы профессии

Это довольно индивидуальный вопрос — то, что нравится одному специалисту, может категорически не подходить другому. Взять те же менеджерские задачи, умение выстроить коммуникацию с клиентом — кого-то это увлекает, других отталкивает.

Из объективных плюсов — хороший уровень дохода и актуальность профессии.

Правда, из последнего вытекает и определенный недостаток: в специальности DevOps-инженера все меняется моментально, и чтобы быть востребованным специалистом, нужно постоянно актуализировать свои знания и навыки. Так что популярность профессии — это и плюс, и минус одновременно.

С одной стороны, спрос на DevOps большой, с другой — очень высока конкуренция среди джуниоров, тогда как middle и senior находятся в дефиците.

Порог вхождения в профессию довольно высокий: нельзя «где-то что-то услышать», пройти короткие онлайн-курсы и пойти в DevOps — нужно посвятить этому много времени, чтобы стать действительно ценным и востребованным специалистом.

Где и как учиться

Короткий ответ: если вы только планируете войти в IT, то не на онлайн-курсах. Наверно, на условного тестировщика выучиться действительно можно, но только не на DevOps.

Человек редко приходит в DevOps с нуля — обычно у него есть некий IT-бэкграунд (разработчик, сисадмин).

DevOps-инженер — это, если условно, метапрофессия: более глубокая и сложная специализация, сочетающая в себе несколько направлений.

Как войти в профессию

Часто бывает так, что разработчики занимаются какой-то CI/CD-магией, иногда на своем же коде, на своем проекте, а потом плавно доучиваются и становятся DevOps. Это один популярный сценарий развития карьеры.

Второй — переходить в DevOps со стороны системного администрирования. Но это касается только тех, у кого есть опыт.

Если все же начинать с нуля, то первый предмет изучения — инструменты. Методологию можно отложить на потом: на практике junior DevOps про методологию может не знать вообще ничего примерно первые пару лет своей карьеры — и это никак не скажется на его профессиональном развитии.

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На старте может помочь портфолио.

Если вы устраиваетесь на первую работу, то в качестве портфолио может подойти ваш Github-репозиторий pet-проекта — на нем удобно отрабатывать то, чему научился, и демонстрировать свои навыки. На портфолио работодатель смотрит не меньше, чем на образование (а часто и больше).

Какие навыки нужны в профессии

Чуть более подробно остановимся на навыках работы с инструментами и ПО.

Для начинающих инженеров базово-достаточный набор может выглядеть примерно так:

Если вы человек целеустремленный и у вас есть желание с нуля начать свой путь именно в сторону DevOps, имеет смысл для начала изучить администрирование какого-нибудь базового Linux. Конечно, есть и стеки на Windows, но это скорее исключение.

Важно знать какой-либо из оркестраторов. Конечно, Kubernetes победил, но если у вас вдруг есть опыт работы с каким-нибудь Nomad или Docker Swarm, то это будет только в плюс — переучиться на Kuber недолго.

Языки программирования — опциональный, но желательный пункт.

Топ языков программирования для DevOps выглядит так:

Python,

Go,

Bash.

Знать их, конечно, не будет лишним, но есть много DevOps-инженеров, которые не пишут сами, и это никак не ограничивает их профессиональное развитие.

Впрочем, может помочь и знание других языков: например, если вы работали с Java, то это пригодится. К примеру, вы можете указать разработчикам на особенности работы приложения в контейнерах или помочь со сборкой.

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Нужно уметь работать с CI/CD-инструментами (Gitlab Ci, Jenkins, Bamboo, Teamcity).

Пригодится опыт работы с инструментами мониторинга:

Prometheus/Victoria metrics,

Grafana,

Loki/Elastic.

Необязательно знать все досконально — но иметь в арсенале парочку точно лишним не будет.

Для DevOps-инженера актуальны и soft skills:

вам нужно уметь общаться с людьми,

слышать и слушать,

уметь объяснить сложную идею просто и понятно.

Иногда даже приходится быть немного продажником: если заказчик просит выполнить задачу, но предлагает неоптимальный к ней подход, нужно уметь объяснить, как выполнить задачу правильно и почему она займет вдвое или втрое больше времени (а такие случаи происходят сплошь и рядом).

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На рынке есть курсы, которые объединяют эти направления, но пока они дают не очень реалистичные знания.

А еще нет единого инструмента, который все это сшивает в одно, в профессию, потому что знать по отдельности детали важно и нужно, но профессия — это немножко больше, чем просто набор инструментов.

Где искать работу

Рынок junior-специалистов в последние месяцы, прямо скажем, перенасыщен — это осложняет поиск.

Хороший вариант сегодня — пройти стажировку в крупной компании, набраться опыта и зарекомендовать себя. Если вы можете позволить себе работать пару-тройку месяцев без зарплаты или за небольшую формальную сумму, стажировка даст вам хороший старт.

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Если вы уже в IT, здесь все немного проще — особенно, если в компании уже есть DevOps-команда. В этом случае переход в нее становится вопросом вашей личной инициативы. Всегда можно обсудить, договориться, попробовать, и если у вас все получается, перейти в DevOps на фултайм.

Бывают случаи, когда человек уже работает в IT, но в его компании по тем или иным причинам нет DevOps-подразделения, куда можно было бы попроситься и попробовать свои силы. В этом случае релевантность опыта сотрудника зависит от того, чем он занимался и с какими стеками работал.

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Например, если вы отлично владеете навыками системного администрирования на Linux и долго в этом направлении развивались, вы можете претендовать на позицию middle DevOps-инженера.

Ситуация с разработкой похожа: если вы имеете middle или senior грейд в разработке или системном администрировании, перейти в DevOps на middle уровень вам будет проще.

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Если вы еще не работаете в IT, а вариант стажировки по каким-то причинам не подходит, здесь рекомендация самая традиционная:

Наберите портфолио, потому что работодатели обязательно заходят на него посмотреть. Не сдавайтесь и не теряйте надежды: ситуация, когда вашу кандидатуру отвергли 20-30-50 компаний, совершенно нормальная. Стучитесь в закрытые двери, предлагайте себя самым разным компаниям — и рано или поздно это сработает.

Вопреки сложившемуся мнению о том, что HeadHunter плохо подходит для поиска IT-вакансий, на самом деле там много хороших предложений.

Более специализированные площадки, сфокусированные только на IT:

Карьерное развитие

Как и почти любая IT-профессия, DevOps-инженер имеет разные грейды:

junior,

middle,

senior.

В смысле вертикального развития на этом все: на уровне senior ты оказываешься на распутье:

либо уходишь в менеджмент,

либо, например, в менторство.

По менеджерской траектории можно подняться до тим/техлида или руководителя направления, а дальше и до СТО когда-нибудь дорасти.

Однако это сложный и тернистый путь, осилить который может далеко не каждый, — поэтому большинство DevOps предпочитают либо развиваться горизонтально, либо переходить в менторство.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney