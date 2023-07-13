Не только Telegram Ads: какие еще есть варианты платного продвижения в Telegram

Из обычного мессенджера Telegram все больше превращается в совершенно особенную, камерную социальную сеть, и как следствие, многие пытаются разобраться, как обеспечить себе непрерывный поток новых подписчиков и, конечно, заработать.
Однако бесплатные способы все же работают не всегда — о нескольких работающих вариантах платного продвижения рассказала Сабина Исаева, директор по развитию бизнеса Коkос Like (входит в Коkос Group).
По привычке многие думают, что бесплатные методы — это самый эффективный метод продвижения. Здесь и нативность, и лаконичность, и доверие подписчиков. Однако практика показывает, что от платных инструментов тоже не стоит отказываться.
И вот основные причины для этого:
- Скорость набора аудитории. Реклама начинает работать сразу после запуска, обеспечивая быстрый старт привлечения подписчиков и роста узнаваемости, в то время как бесплатные методы требуют много времени и усилий, чтобы достичь заметных результатов.
- Поиск целевой аудитории. Несмотря на более скромные настройки таргетинга в Telegram по сравнению с другой популярной социальной сетью, «ВКонтакте», при глубокой работе над портретами целевой аудитории и тестировании различных форматов рекламных сообщений можно достичь эффективных результатов.
- Большие охваты. Рекламные объявления позволяют донести информацию до большего объема аудитории и повышать узнаваемость.
- Аналитика. Платные методы продвижения предоставляют возможность отслеживать и анализировать эффективность каждого рекламного объявления. Получение данных о просмотрах, кликах и конверсиях помогает оптимизировать кампанию и достигать лучших результатов.
Наиболее эффективные платные методы
Telegram Ads
Официальная площадка для запуска рекламы в мессенджере. Объявления в ней представляют собой текстовые сообщения без изображений и видео и размещаются в каналах с аудиторией не менее тысячи подписчиков.
Настроить таргетинг можно по языку и тематикам каналов (например, маркетинг), а еще есть возможность указать конкретные сообщества для размещения рекламы или исключить нежелательные.
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Есть существенный минус: входной порог для рекламодателя — 2 млн евро. Но, работая через посредника, можно зайти с бюджетом поменьше — от 3 тыс. евро. Это минимальное стартовое пополнение для открытия кабинета, но тратить его сразу в первый месяц необязательно.
Экспертные статьи на внешних площадках
Условно платный метод, поскольку часто требуется помощь копирайтеров и дизайнеров.
И здесь стоит сказать, что эффективно продвигать авторский канал в Telegram с нуля — очень сложно.
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Стоит начать развитие узнаваемости в профессиональных интернет-СМИ: VC, Habr, Cossa, «Тинькофф Журнал» или на YouTube. Экспертный контент на этих площадках поможет вам найти свою целевую аудиторию и в дальнейшем перевести ее в Telegram-канал.
Партнерство с авторами Telegram-каналов
С важной оговоркой: продвижение через посевы и рекламные биржи не будет эффективным для категории авторских блогов. Здесь стоит посмотреть в сторону коллабораций с популярными авторами в вашей или близкой к ней тематике, которые обязательно имеют активный канал в Telegram.
Подойдут:
- прямые эфиры,
- вебинары,
- интервью,
- совместные статьи,
- авторские комментарии.
Если вы сможете заинтересовать аудиторию популярного автора своей экспертностью, то обеспечите себе прирост новых подписчиков.
Неочевидные способы продвижения
Например:
- Создание авторских стикеров в тематике блога или эмодзи для статуса в Telegram Premium
В названиях наборов указываем ник канала и растим узнаваемость. Стикеры — это бесплатная реклама, заплатить нужно будет только дизайнеру для их разработки. Но при таком методе трафик может быть нецелевым.
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- Общение в тематических каналах (онлайн-нетворкинг) для пользователей с премиум-подпиской
Найдите каналы смежной тематики и участвуйте в обсуждениях от лица своего экспертного сообщества — для этого в комментариях нужно зажать иконку своего профиля и из списка выбрать нужный канал.
- Реклама офлайн
Интригующие стикеры, буклеты, визитки и даже билборды.
- Развитые страницы в других социальных сетях
Делитесь кликабельными ссылками на свой канал в постах или сторис или описаниях личных страниц.
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- Если вы выступаете на профильных мероприятиях, добавьте на слайд с контактами QR-код вашего канала и давайте лид-магнит за подписку
Например, авторский чек-лист или записи полезных вебинаров.
Сколько стоит подписчик?
Если говорить о продвижении через TG Ads, цена подписчика, перешедшего по рекламе, будет начинаться от 75 рублей.
Но есть много нюансов, из-за которых стоимость будет меняться:
- влияет тематика авторского канала,
- конкуренция в нише,
- качество контента и многое другое.
Так, например, в сфере бизнеса, маркетинга и недвижимости стоимость подписчика начинается от 100 руб, а в сфере психологии, мотивации, отдыха и фильмов — от 50 руб.
Ошибки при платном продвижении авторских каналов
Неизученные правила площадки
В TG Ads строгая модерация — пройти ее без подготовки будет сложно.
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В целом для старта платного продвижения в канале должно быть:
- определенное количество подписчиков,
- несколько опубликованных постов (без эмодзи, ссылок на внешние площадки, использования повелительного наклонения, грамматических ошибок).
Есть и запрещенные категории. Поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с правилами, если планируете настраивать рекламу самостоятельно.
Использование неэффективных инструментов и серых методов
Платные каталоги и подборки блогов, гивы и накрутки приведут к тому, что спустя время придется спасать канал либо от наплыва нецелевой аудитории, либо даже от блокировки.
Нерелевантный контент
Если ваш контент не является качественным, полезным и интересным для целевой аудитории, то даже платное продвижение не даст результатов.
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Неподходящая ЦА
Если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, то впустую потратите много денег на людей, которые не будут заинтересованы в вашем контенте.
Стагнация
Работа над развитием авторского блога — непрерывный процесс. Изменения в поведении аудитории, новые тренды и алгоритмы, необходимость в укреплении экспертности — все это требует быть в постоянном движении и готовым к быстрым изменениям.
Фото на обложке: Usplash
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