Не только Telegram Ads: какие еще есть варианты платного продвижения в Telegram

Однако бесплатные способы все же работают не всегда — о нескольких работающих вариантах платного продвижения рассказала Сабина Исаева, директор по развитию бизнеса Коkос Like (входит в Коkос Group).

Из обычного мессенджера Telegram все больше превращается в совершенно особенную, камерную социальную сеть, и как следствие, многие пытаются разобраться, как обеспечить себе непрерывный поток новых подписчиков и, конечно, заработать.

По привычке многие думают, что бесплатные методы — это самый эффективный метод продвижения. Здесь и нативность, и лаконичность, и доверие подписчиков. Однако практика показывает, что от платных инструментов тоже не стоит отказываться.

И вот основные причины для этого:

Скорость набора аудитории. Реклама начинает работать сразу после запуска, обеспечивая быстрый старт привлечения подписчиков и роста узнаваемости, в то время как бесплатные методы требуют много времени и усилий, чтобы достичь заметных результатов. Поиск целевой аудитории. Несмотря на более скромные настройки таргетинга в Telegram по сравнению с другой популярной социальной сетью, «ВКонтакте», при глубокой работе над портретами целевой аудитории и тестировании различных форматов рекламных сообщений можно достичь эффективных результатов. Большие охваты. Рекламные объявления позволяют донести информацию до большего объема аудитории и повышать узнаваемость. Аналитика. Платные методы продвижения предоставляют возможность отслеживать и анализировать эффективность каждого рекламного объявления. Получение данных о просмотрах, кликах и конверсиях помогает оптимизировать кампанию и достигать лучших результатов.

Наиболее эффективные платные методы

Telegram Ads

Официальная площадка для запуска рекламы в мессенджере. Объявления в ней представляют собой текстовые сообщения без изображений и видео и размещаются в каналах с аудиторией не менее тысячи подписчиков.

Настроить таргетинг можно по языку и тематикам каналов (например, маркетинг), а еще есть возможность указать конкретные сообщества для размещения рекламы или исключить нежелательные.

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Есть существенный минус: входной порог для рекламодателя — 2 млн евро. Но, работая через посредника, можно зайти с бюджетом поменьше — от 3 тыс. евро. Это минимальное стартовое пополнение для открытия кабинета, но тратить его сразу в первый месяц необязательно.

Экспертные статьи на внешних площадках

Условно платный метод, поскольку часто требуется помощь копирайтеров и дизайнеров.

И здесь стоит сказать, что эффективно продвигать авторский канал в Telegram с нуля — очень сложно.

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Стоит начать развитие узнаваемости в профессиональных интернет-СМИ: VC, Habr, Cossa, «Тинькофф Журнал» или на YouTube. Экспертный контент на этих площадках поможет вам найти свою целевую аудиторию и в дальнейшем перевести ее в Telegram-канал.

Партнерство с авторами Telegram-каналов

С важной оговоркой: продвижение через посевы и рекламные биржи не будет эффективным для категории авторских блогов. Здесь стоит посмотреть в сторону коллабораций с популярными авторами в вашей или близкой к ней тематике, которые обязательно имеют активный канал в Telegram.

Подойдут:

прямые эфиры,

вебинары,

интервью,

совместные статьи,

авторские комментарии.

Если вы сможете заинтересовать аудиторию популярного автора своей экспертностью, то обеспечите себе прирост новых подписчиков.

Неочевидные способы продвижения

Например:

Создание авторских стикеров в тематике блога или эмодзи для статуса в Telegram Premium

В названиях наборов указываем ник канала и растим узнаваемость. Стикеры — это бесплатная реклама, заплатить нужно будет только дизайнеру для их разработки. Но при таком методе трафик может быть нецелевым.

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Общение в тематических каналах (онлайн-нетворкинг) для пользователей с премиум-подпиской

Найдите каналы смежной тематики и участвуйте в обсуждениях от лица своего экспертного сообщества — для этого в комментариях нужно зажать иконку своего профиля и из списка выбрать нужный канал.

Реклама офлайн

Интригующие стикеры, буклеты, визитки и даже билборды.

Развитые страницы в других социальных сетях

Делитесь кликабельными ссылками на свой канал в постах или сторис или описаниях личных страниц.

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Если вы выступаете на профильных мероприятиях, добавьте на слайд с контактами QR-код вашего канала и давайте лид-магнит за подписку

Например, авторский чек-лист или записи полезных вебинаров.

Сколько стоит подписчик?

Если говорить о продвижении через TG Ads, цена подписчика, перешедшего по рекламе, будет начинаться от 75 рублей.

Но есть много нюансов, из-за которых стоимость будет меняться:

влияет тематика авторского канала,

конкуренция в нише,

качество контента и многое другое.

Так, например, в сфере бизнеса, маркетинга и недвижимости стоимость подписчика начинается от 100 руб, а в сфере психологии, мотивации, отдыха и фильмов — от 50 руб.

Ошибки при платном продвижении авторских каналов

Неизученные правила площадки

В TG Ads строгая модерация — пройти ее без подготовки будет сложно.

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В целом для старта платного продвижения в канале должно быть:

определенное количество подписчиков,

несколько опубликованных постов (без эмодзи, ссылок на внешние площадки, использования повелительного наклонения, грамматических ошибок).

Есть и запрещенные категории. Поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с правилами, если планируете настраивать рекламу самостоятельно.

Использование неэффективных инструментов и серых методов

Платные каталоги и подборки блогов, гивы и накрутки приведут к тому, что спустя время придется спасать канал либо от наплыва нецелевой аудитории, либо даже от блокировки.

Нерелевантный контент

Если ваш контент не является качественным, полезным и интересным для целевой аудитории, то даже платное продвижение не даст результатов.

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Неподходящая ЦА

Если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, то впустую потратите много денег на людей, которые не будут заинтересованы в вашем контенте.

Стагнация

Работа над развитием авторского блога — непрерывный процесс. Изменения в поведении аудитории, новые тренды и алгоритмы, необходимость в укреплении экспертности — все это требует быть в постоянном движении и готовым к быстрым изменениям.

Фото на обложке: Usplash