Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 1

За 5–7 лет в маркетинге, работе с текстами, продюсировании или продажах реально достичь потолка. А как развиваться через 10–20 лет? Вариант для любителей рисковать — уйти из найма и построить бизнес на своей экспертизе.Так в 2021 году сделала Виктория Аргышева, сооснователь и креативный директор «Норм агентства». В первой части колонки — инсайты, которые она и еще три бывших сотрудника EdTech-компаний получили в процессе открытия собственных агентств от идеи до поиска первых клиентов.
До открытия: готовимся финансово и морально
До открытия: готовимся финансово и морально
Шаг 1: Набрать экспертизу в одной сфере — этого правда хватит
Со стороны казжется: предприниматели разбираются во всем:
- в финансах,
- документообороте,
- продажах,
- командообразовании,
- b2b-маркетинге,
- нетворкинге,
- блоггинге,
- развитии личного бренда.
Однако на старте ни у кого нет экспертизы во всех этих сферах сразу.
Тогда какого опыта достаточно для начала? Того, за который вам платят деньги уже сейчас.
Это может быть:
- таргетинг,
- SMM,
- продюсирование,
- продажи,
- создание видео, аудио и текстов,
- маркетинговые исследования,
- управление проектами,
- работа с блогерами.
Это лишь несколько примеров. Круче всех делаете reels? На этом можно делать бизнес. Классно пишете кейсы для бизнеса? На этом тоже.
Я работала продюсером вебинаров и открыла агентство продающих вебинаров для бизнеса.
Шаг 2: Зарегистрироваться
С клиентами нужно заключать договоры. На первых порах для этого хватит самозанятости и договора ГПХ. Самозанятый может получать до 2,4 млн руб. в год. Так проще оформляться и платить налоги.
ИП или ООО придется открыть, когда начнете нанимать сотрудников и брать заказы крупнее, чем на 200 тыс. в месяц. А еще стоит сразу отложить деньги на страховые взносы и на закрытие этих ИП или ООО.
Шаг 3: Провести тест-драйв мечты
Этот совет я нашла в книге «Никогда-нибудь» Елены Резановой и поняла, что он работает. Тест-драйв — это период, когда вы примеряете на себя новое дело, но не бросаете старое. Так вы можете понять, как вам роль предпринимателя и стоит ли продолжать.
Вот несколько вариантов, как провести тест-драйв:
Михаил Козюлин, основатель аналитического агентства Hints
- Начните брать фриланс или давать консультации по вашей теме, совмещайте это с работой
Зачем уходить из найма, если можно что-то делать по выходным или по вечерам? Я начал делать свой проект в феврале 2021 года, а ушел из Skyeng в августе — когда прошло почти полгода.
Поначалу можно уделять своему проекту пару часов после работы, это легко.
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- Не бросайте работу сразу, договоритесь на парт-тайм
Правда, в этом сценарии есть риск: потерять качество, а вместе с ним — доверие работодателя. Важно вовремя отследить момент, когда результаты на работе начинают проседать — это сигнал, что пора уходить.
- Накопите деньги и приготовьтесь, что будет непросто
Резко бросать все ради собственного дела никому не рекомендую. Даже переходе из одного найма в другой советуют формировать подушку безопасности на полгода-год. Уходящему в свободное плавание предпринимателю она тоже нужна.
Илья Сабиров, основатель агентства Ed.Partners
У меня была приличная подушка безопасности. Я мог не работать практически два года. Но в период создания агентства понял: даже если у тебя есть подушка безопасности, стоит вести себя так, как будто у тебя ее нет.
Действовать так, как будто ты начинаешь с нуля. Этот прыжок веры — один из ключевых залогов успеха.
- Возьмите долгий отпуск и за время отпуска попробуйте делать агентство.
- Попрощайтесь с работодателем хорошо: чтобы можно было вернуться.
- Продолжайте работать с заказчиками, которые приходили к вам как к фрилансеру.
Зачем нужны последние три пункта? Все это поможет удержаться на плаву, когда агентство уже открыто. Так делала и я первые несколько месяцев после открытия агентства.
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Я отложила деньги где-то на два-три месяца. Решила, что за это время пойму, получается ли бизнес. Не получится — найду работу. Но этот сценарий так и остался «планом Б»: агентство начало приносить прибыль.
По моему опыту, идеальный плавный переход выглядит так: Наем → фриланс+наем → фриланс → агентство.
Где проходит грань между последними двумя этапами, сказать сложно.
Думаю, где-то на фразе «Давай делать агентство».
Делаем агентство
Шаг 4: Рассказать миру о себе
Возможно, вы лучший в мире эксперт, у вас самый крутой продукт, но пока потенциальные клиенты об этом не знают. Поэтому придется много рассказывать о себе:
- пишите в соцсетях;
- договаривайтесь о репостах с отраслевыми Telegram-каналами и блогами;
- предлагайте колонки изданиям и публикуйте материалы на разных ресурсах — RB.RU, vc.ru, AdIndex, Cossa, Executive;
- ходите на конференции и занимайтесь нетворкингом; встречайтесь со старыми знакомыми, которые могут быть вам полезны как клиенты и партнеры;
- рассказывайте о своем проекте новым знакомым.
Мы с партнером благодаря присутствию в инфополе первые полгода жили на сарафанном радио, без названия агентства и без сайта.
Антон Миляков, сооснователь «Норм агентства»
Когда мы начинали работать с самым первым крупным клиентом, у нас уже было четыре-пять заявок от других компаний. Все они пришли из «Нельзябука». Кому-то меня рекомендовали, кому-то я написал сам, увидев, что компании нужна моя экспертиза.
Думаем, так произошло, потому что эта соцсеть в плане нетворкинга и поиска клиентов — один из самых теплых каналов. Там принято много читать и писать, и поэтому же удобно доказывать свою экспертность и демонстрировать, как ты мыслишь, рассуждаешь.
И даже в 2023 году этот канал продолжает работать.
Но рассказывать о себе онлайн помогает не всегда. Поэтому старайтесь еще и в офлайне знакомиться с людьми, которые могут быть полезны. После личного знакомства общение в онлайне становится более теплым и эффективным.
Михаил Козюлин
Даже если у вас еще нет бизнеса, но есть идея, важно рассказывать о ней знакомым. Возможно, они не приведут клиента сразу, но запомнят, что ты, например, можешь помочь компаниям с аналитикой.
И если они заметят, что кому-то нужны такие услуги, обязательно придут к тебе и скажут об этом.
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Шаг 5: Найти клиентов там, где вас уже знают
Мы с партнером работали в EdTech, и найти заказчиков в этой сфере было легче всего. На основе первых заказов мы написали кейсы и начали сотрудничать с компаниями из других сфер.
Илья Сабиров
Чтобы найти первых клиентов:
- Предлагайте услуги во время личных встреч.
У меня были знакомые из EdTech, я советовался с ними по рабочим вопросам. Однажды я предложил им свои услуги: поспрашивал, что им было бы интересно, и получил клиента.
Конверсия из обращения к таким людям в оплату самая максимальная. Возвращаемость тоже высокая. Первых клиентов мы получили в январе 2022 года, и они до сих пор с нами.
- Пишите в отраслевые чаты.
- Просите предпринимателей из смежных сфер рекомендовать вас своим клиентам.
- Делайте дайджесты по вашим темам и рассылайте их.
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Мы с агентством Spektr сделали EdTech-дайджест с российскими и зарубежными новостями об отрасли и рассылаем его раз в месяц. Благодаря нему собрали базу больше чем из двух тысяч контактов. Все эти люди принимают решения в своих компаниях, со многими из них с помощью дайджеста мы завязали общение.
Так к нам стали приходить клиенты.
Шаг 6: Зафиксировать результаты
Превращайте в артефакты все результаты работы:
- пишите кейсы;
- делайте презентации об агентстве;
- создавайте лендинги;
- фиксируйте цифры;
- составляйте гайды и регламенты.
И готовьтесь показать все это клиенту. Так будет легче получить входящие заявки.
Наши кейсы клиент сразу видит на сайте: они выглядят как методички про то, как работать над похожими на наши проектами.
Вывод
Я на своем примере и примере знакомых предпринимателей рассказала о плане-минимум для открытия бизнеса.
Здорово, если у вас есть четкая финансовая модель, огромная команда, опыт построения десятка бизнесов и самая уникальная экспертиза на рынке. Это облегчит вам задачу.
Но если всего этого нет, это не повод откладывать мечту на потом.
Для своего агентства нужно не так уже много:
- Ваша экспертиза и организаторские способности.
- Портфолио с кейсами из разных компаний.
- Моральная подготовка к переходу из найма в собственный бизнес.
- Желание рассказывать миру о себе и расти.
- Не бояться своих амбиций и идти к целям.
Все остальное поймете в процессе. А если вдруг не поймете, то тоже не страшно. Бизнес всегда можно закрыть, и никто не будет тыкать пальцем и смеяться, обещаю.
А если будет, зовите меня в комментарии!
Иллюстрация предоставлена автором
Фото на обложке: Shutterstock / Arthur Bargan
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