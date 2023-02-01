Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 1

За 5–7 лет в маркетинге, работе с текстами, продюсировании или продажах реально достичь потолка. А как развиваться через 10–20 лет? Вариант для любителей рисковать — уйти из найма и построить бизнес на своей экспертизе.

До открытия: готовимся финансово и морально

Делаем агентство

Вывод

До открытия: готовимся финансово и морально

Шаг 1: Набрать экспертизу в одной сфере — этого правда хватит

Со стороны казжется: предприниматели разбираются во всем:

в финансах,

документообороте,

продажах,

командообразовании,

b2b-маркетинге,

нетворкинге,

блоггинге,

развитии личного бренда.

Однако на старте ни у кого нет экспертизы во всех этих сферах сразу.

Тогда какого опыта достаточно для начала? Того, за который вам платят деньги уже сейчас.

Это может быть:

Это лишь несколько примеров. Круче всех делаете reels? На этом можно делать бизнес. Классно пишете кейсы для бизнеса? На этом тоже.

Я работала продюсером вебинаров и открыла агентство продающих вебинаров для бизнеса.

Шаг 2: Зарегистрироваться

С клиентами нужно заключать договоры. На первых порах для этого хватит самозанятости и договора ГПХ. Самозанятый может получать до 2,4 млн руб. в год. Так проще оформляться и платить налоги.

ИП или ООО придется открыть, когда начнете нанимать сотрудников и брать заказы крупнее, чем на 200 тыс. в месяц. А еще стоит сразу отложить деньги на страховые взносы и на закрытие этих ИП или ООО.

Шаг 3: Провести тест-драйв мечты

Этот совет я нашла в книге «Никогда-нибудь» Елены Резановой и поняла, что он работает. Тест-драйв — это период, когда вы примеряете на себя новое дело, но не бросаете старое. Так вы можете понять, как вам роль предпринимателя и стоит ли продолжать.

Вот несколько вариантов, как провести тест-драйв:

Михаил Козюлин, основатель аналитического агентства Hints

Начните брать фриланс или давать консультации по вашей теме, совмещайте это с работой

Зачем уходить из найма, если можно что-то делать по выходным или по вечерам? Я начал делать свой проект в феврале 2021 года, а ушел из Skyeng в августе — когда прошло почти полгода.

Поначалу можно уделять своему проекту пару часов после работы, это легко.

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Не бросайте работу сразу, договоритесь на парт-тайм

Правда, в этом сценарии есть риск: потерять качество, а вместе с ним — доверие работодателя. Важно вовремя отследить момент, когда результаты на работе начинают проседать — это сигнал, что пора уходить.

Накопите деньги и приготовьтесь, что будет непросто

Резко бросать все ради собственного дела никому не рекомендую. Даже переходе из одного найма в другой советуют формировать подушку безопасности на полгода-год. Уходящему в свободное плавание предпринимателю она тоже нужна.

Илья Сабиров, основатель агентства Ed.Partners

У меня была приличная подушка безопасности. Я мог не работать практически два года. Но в период создания агентства понял: даже если у тебя есть подушка безопасности, стоит вести себя так, как будто у тебя ее нет.

Действовать так, как будто ты начинаешь с нуля. Этот прыжок веры — один из ключевых залогов успеха.

Возьмите долгий отпуск и за время отпуска попробуйте делать агентство.

Попрощайтесь с работодателем хорошо: чтобы можно было вернуться.

Продолжайте работать с заказчиками, которые приходили к вам как к фрилансеру.

Зачем нужны последние три пункта? Все это поможет удержаться на плаву, когда агентство уже открыто. Так делала и я первые несколько месяцев после открытия агентства.

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Я отложила деньги где-то на два-три месяца. Решила, что за это время пойму, получается ли бизнес. Не получится — найду работу. Но этот сценарий так и остался «планом Б»: агентство начало приносить прибыль.

По моему опыту, идеальный плавный переход выглядит так: Наем → фриланс+наем → фриланс → агентство.

Где проходит грань между последними двумя этапами, сказать сложно.

Думаю, где-то на фразе «Давай делать агентство».

Делаем агентство

Шаг 4: Рассказать миру о себе

Возможно, вы лучший в мире эксперт, у вас самый крутой продукт, но пока потенциальные клиенты об этом не знают. Поэтому придется много рассказывать о себе:

пишите в соцсетях;

договаривайтесь о репостах с отраслевыми Telegram-каналами и блогами;

предлагайте колонки изданиям и публикуйте материалы на разных ресурсах — RB.RU, vc.ru, AdIndex, Cossa, Executive;

ходите на конференции и занимайтесь нетворкингом; встречайтесь со старыми знакомыми, которые могут быть вам полезны как клиенты и партнеры;

рассказывайте о своем проекте новым знакомым.

Мы с партнером благодаря присутствию в инфополе первые полгода жили на сарафанном радио, без названия агентства и без сайта.

Антон Миляков, сооснователь «Норм агентства»

Когда мы начинали работать с самым первым крупным клиентом, у нас уже было четыре-пять заявок от других компаний. Все они пришли из «Нельзябука». Кому-то меня рекомендовали, кому-то я написал сам, увидев, что компании нужна моя экспертиза.

Думаем, так произошло, потому что эта соцсеть в плане нетворкинга и поиска клиентов — один из самых теплых каналов. Там принято много читать и писать, и поэтому же удобно доказывать свою экспертность и демонстрировать, как ты мыслишь, рассуждаешь.

И даже в 2023 году этот канал продолжает работать.

Но рассказывать о себе онлайн помогает не всегда. Поэтому старайтесь еще и в офлайне знакомиться с людьми, которые могут быть полезны. После личного знакомства общение в онлайне становится более теплым и эффективным.

Михаил Козюлин

Даже если у вас еще нет бизнеса, но есть идея, важно рассказывать о ней знакомым. Возможно, они не приведут клиента сразу, но запомнят, что ты, например, можешь помочь компаниям с аналитикой.

И если они заметят, что кому-то нужны такие услуги, обязательно придут к тебе и скажут об этом.

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Шаг 5: Найти клиентов там, где вас уже знают

Мы с партнером работали в EdTech, и найти заказчиков в этой сфере было легче всего. На основе первых заказов мы написали кейсы и начали сотрудничать с компаниями из других сфер.

Илья Сабиров

Предлагайте услуги во время личных встреч.

Чтобы найти первых клиентов:

У меня были знакомые из EdTech, я советовался с ними по рабочим вопросам. Однажды я предложил им свои услуги: поспрашивал, что им было бы интересно, и получил клиента.

Конверсия из обращения к таким людям в оплату самая максимальная. Возвращаемость тоже высокая. Первых клиентов мы получили в январе 2022 года, и они до сих пор с нами.

Пишите в отраслевые чаты.

Просите предпринимателей из смежных сфер рекомендовать вас своим клиентам.

Делайте дайджесты по вашим темам и рассылайте их.

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Мы с агентством Spektr сделали EdTech-дайджест с российскими и зарубежными новостями об отрасли и рассылаем его раз в месяц. Благодаря нему собрали базу больше чем из двух тысяч контактов. Все эти люди принимают решения в своих компаниях, со многими из них с помощью дайджеста мы завязали общение.

Так к нам стали приходить клиенты.

Шаг 6: Зафиксировать результаты

Превращайте в артефакты все результаты работы:

пишите кейсы;

делайте презентации об агентстве;

создавайте лендинги;

фиксируйте цифры;

составляйте гайды и регламенты.

И готовьтесь показать все это клиенту. Так будет легче получить входящие заявки.

Наши кейсы клиент сразу видит на сайте: они выглядят как методички про то, как работать над похожими на наши проектами.

Вывод

Я на своем примере и примере знакомых предпринимателей рассказала о плане-минимум для открытия бизнеса.

Здорово, если у вас есть четкая финансовая модель, огромная команда, опыт построения десятка бизнесов и самая уникальная экспертиза на рынке. Это облегчит вам задачу.

Но если всего этого нет, это не повод откладывать мечту на потом.

Для своего агентства нужно не так уже много:

Ваша экспертиза и организаторские способности.

Портфолио с кейсами из разных компаний.

Моральная подготовка к переходу из найма в собственный бизнес.

Желание рассказывать миру о себе и расти.

Не бояться своих амбиций и идти к целям.

Все остальное поймете в процессе. А если вдруг не поймете, то тоже не страшно. Бизнес всегда можно закрыть, и никто не будет тыкать пальцем и смеяться, обещаю.

А если будет, зовите меня в комментарии!

Иллюстрация предоставлена автором

Фото на обложке: Shutterstock / Arthur Bargan