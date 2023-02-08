Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 2

За 5–7 лет в маркетинге, работе с текстами, продюсировании или продажах реально достичь потолка. А как развиваться через 10–20 лет? Вариант для любителей рисковать — уйти из найма и построить бизнес на вашей экспертизе.
Так в 2021 году сделала Виктория Аргышева, сооснователь и креативный директор «Норм агентства». В первой части колонки Виктория рассказала, как пройти путь от идеи бизнеса до первых клиентов. В этом тексте — первые шаги, которые стоит сделать после того, как агентство наконец открыто.
Шаг 1: Понять главную боль вашего клиента
Итак, вы ушли из найма и нашли первых клиентов. Возникает вопрос: чем вы отличаетесь от других агентств? Не дайте этому вопросу вас остановить и не бойтесь создать «еще одно агентство».
Главное — начать работать и предлагать другим людям свою экспертизу, а от конкурентов отстроитесь уже в процессе.
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Для этого можно придерживаться нескольких правил:
- Слушайте, о каких проблемах говорят клиенты
- Узнавайте, почему они решили делать проект с агентством, а не сами
- Спрашивайте, почему выбрали именно вас
Ответы на эти вопросы — и есть ваше конкурентное преимущество. Например, мы открыли агентство продающих вебинаров для бизнеса и в первые полгода работы поняли: компании считают, что самостоятельно делать такие вебинары сложно и дорого.
Часто для клиентов это первый опыт, и у них нет времени разбираться в тонкостях настройки воронки продаж.
С запросом упростить процессы и сделать вебинары эффективными приходило большинство компаний. Так мы поняли, что решаем именно эти две проблемы. И именно на них стали делать акцент в продажах.
- Посмотрите кейсы других агентств и выпишите, что вы сделали бы по-другому
Выберите несколько агентств, которые занимаются чем-то похожим и могут быть вашими конкурентами. Найдите на их сайтах кейсы и проанализируйте их: что вам кажется успешным, а что вы бы изменили. Используйте список отличий для позиционирования.
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Шаг 2: Не бояться финансовой стороны бизнеса
Если можете составить бизнес-план на год — прекрасно. Не можете — не страшно. В 2023 году мало кто строит долгосрочные прогнозы и модели. Хватит планов на несколько месяцев вперед.
На начальном этапе в производстве контента и маркетинге математика простая:
- посчитать, сколько заплатишь команде,
- сколько нужно заплатить налогов,
- сколько — за рабочие сервисы вроде Tilda, Slack, «ПланФакт» и Miro.
Сверху заложить сумму, которую хочешь взять себе. А дальше — искать заказы.
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Пока вы делаете все сами на коленке и не наняли бухгалтера или финансового директора, важно знать три момента:
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Чем отличаются cash flow и p&l
Cash flow — отчет о движении денег. Это то, сколько денег у вас на счету и сколько вы потратили и получили за определенный период.
Если не следить за этим показателем, есть риск кассового разрыва: деньги от заказчиков еще не пришли, а уже нужно рассчитаться с подрядчиками.
В таком случае на счету образуется минус.
P&L (profit and loss) — отчет о прибылях и убытках.
Разница в том, что учет в сash flow и p&l ведется по-разному: в первом отчете указаны все деньги, которые пришли на счет и которые вы потратили. Во втором — доходы и расходы по факту оказания услуги.
Иногда клиенты платят деньги и откладывают проект. Деньги у вас на счету, но пользоваться ими нельзя: возможно, их придется возвращать. Если за этим не следить, у компании будут финансовые проблемы.
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Помнить, что налоги нужно платить вовремя
И что это не клиент: с ним нельзя передоговориться о переносе сроков платежа. Лучше сразу нанять грамотного бухгалтера на аутсорс, чтобы ничего не пропустить самим.
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Как принимать зарубежные платежи и что такое валютный контроль
Этот пункт важен, если хотите работать с заказчиками из разных стран.
Для работы с заказчиками из-за рубежа нужно открыть валютный счет в евро или долларах. Могут быть и другие валюты: ориентируйтесь на страны, с которыми планируете работать.
Предварительно проверьте, работает ли ваш банк с международными компаниями. Сейчас у многих такой возможности нет.
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После открытия счета сразу консультируйтесь с поддержкой банка: узнайте, как получать международную выручку и проходить валютный контроль — проверку документов при расчете между компанией-резидентом и компанией-нерезидентом. Подробно почитать про него можно здесь и здесь.
Если коротко, то при сотрудничестве с международными компаниями проверяются любые ваши платежи по контрактам с ними.
Поэтому:
- уточняйте в вашем банке, как составить договор с учетом валютного контроля,
- вместе с заказчиком выставляйте сроки платежей с запасом: это поможет вам их не просрочить. Иначе придется платить штрафы.
На первых этапах этих знаний будет достаточно. Но постепенно математика усложняется: появляются новые расходы на бэк-офис и команду.
Поэтому следующий шаг — нанять человека, который будет отвечать за финансы.
Шаг 3: Нанять первых сотрудников
Не бойтесь делегировать:
- вести проекты и выполнять разноплановые задачи в одиночку невозможно,
- только так вы сможете расти.
Процесс найма я разделила на три этапа:
- Брать людей под задачи, которые вам сложно сделать самостоятельно
Например, заниматься составлением договоров и ведением бухгалтерии в креативном агентстве точно лучше тем, кто умеет это делать профессионально.
Поэтому первыми в команде должны появиться бухгалтер, специалист по документообороту и финансист. Они освободят сотни часов для работы над задачами клиентов.
- Брать людей под задачи, которые мне не нравятся
Например, для документооборота или финансовых отчетностей.
- Отдавать задачи, которые нравятся
Я, например, обожаю продюсировать вебинары. Но когда агентство начало вести по 15 проектов параллельно, нужно было срочно искать других продюсеров.
Я начала выстраивать работу этих людей и стала креативным директором, а после, когда отладила процессы, наняла и его. Иногда у меня сердце сжимается от того, что кто-то делает за меня мои любимые задачи.
Но благодаря этому решению у меня освободилось время, чтобы думать над развитием агентства, и появилось много свежих мыслей. В итоге проект от этого выиграл.
Чтобы каждый новый человек действительно приносил пользу и безболезненно влился в команду, нужно время.
Вот из каких этапов состоит процесс делегирования задач:
1. Привлеките человека на один проект перед тем, как взять его в штат
Посчитать бюджет под конкретный проект проще, чем в первый год существования компании браться за любые заказы, лишь бы выплатить зарплату команде.
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Брать людей в штат стоит, когда продажи становятся стабильными. Заодно на проекте поймете, подходите ли вы с сотрудником друг другу.
2. Отведите время на обучение
Не ждите, что новые сотрудники снимут с вас загрузку в первый же день. Приготовьтесь тратить на обучение время, чтобы позже получать хорошие результаты. Начинать лучше с не самых важных и не самых срочных задач.
Например, новые менеджеры поначалу показывают мне свои деловые письма, мы вместе их редактируем. Когда задача становится привычной, я перестаю проверять ее постоянно и только раз в неделю провожу встречу, чтобы обсудить результаты.
3. Будьте доступными
Когда новый сотрудник освоился и вошел в рабочий ритм, дайте ему знать, что вы по-прежнему рядом. Когда ставите задачу, напоминайте человеку, что он может прийти с вопросами.
Я так и пишу: «Если я буду нужна, пожалуйста, зови, не стесняйся».
Всегда даю человеку понять: попробуй сам, но если не получится, я здесь, сделаем вместе.
4. Проверьте, все ли работает без вас
Для этого есть пугающее, но интересное упражнение: неделю ничего не делать самостоятельно, только делегировать.
Так вы поймете, где именно слабые места у команды. Ну либо убедитесь, что все работает как часы, и будете гордиться собой.
Шаг 4: Найти баланс между инвестированием в развитие и выведением денег в дивиденды
Когда на счету появляются деньги, вместе с ними появляется соблазн впасть в одну из двух крайностей:
- Потратить все на себя.
- Потратить все на команду и развитие.
Чтобы этого не произошло, важно завести правило: сколько инвестировать в проект, а сколько тратить на себя.
Мы решили, что 20–30% прибыли всегда отдаем на развитие: нанимаем новых людей и консультантов, вкладываемся в личный бренд и в рекламу самого агентства. Обычно этой суммы достаточно, чтобы протестировать несколько инициатив за квартал и понять, какие из них важны прямо сейчас, а какие можно отложить.
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Чтобы грамотно распорядиться этой суммой, у нас есть алгоритм:
- В начале квартала я прописываю все маркетинговые эксперименты, которые хочу провести. Например, попробовать продвигать агентство через контекстную рекламу, хотя для нашего бизнеса это нехарактерно.
- Прикидываю, сколько денег нам нужно на эти эксперименты.
- Вместе с сооснователем агентства мы считаем ожидаемую выручку. Ориентируемся на клиентов, которые уже находятся на этапе подписания договора.
- Дальше смотрим, можем ли мы себе позволить все эксперименты. Если нет, переносим неважные эксперименты на следующий квартал.
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Такое планирование позволяет расставлять приоритеты и в то же время не терять ценные идеи.
- Если вдруг мы заработали больше, чем планировали — можем провести перенесенные эксперименты раньше.
- Если заработали меньше запланированного — можем отказаться от экспериментов, которые были последними в списке.
Удачные эксперименты становятся постоянной практикой. На их повторение я начинаю выделять деньги регулярно — так получается маркетинговый бюджет.
Шаг 5: Наладить регулярную работу с крупными компаниями
Работа идет, клиенты есть, четко прописаны все регламенты работы. Проект растет.
Первый большой шаг в его масштабировании — выстроить регулярную работу с крупными компаниями. Специального момента для этого ждать не нужно, достаточно действовать по такому плану:
- Собрать в портфолио агентства лучшие кейсы
Обычно в кейсах рассказывают о проблеме, с которой пришел клиент, способах ее решения и результатах. Но в описании работы есть важный момент, про который часто забывают: в первую очередь отражайте в портфолио идеи, которые могут заинтересовать и других клиентов.
При устройстве на работу наемным сотрудником вы указываете только релевантный опыт. Так же и здесь: большим компаниям и малому бизнесу нужно показывать разные кейсы.
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Если вы работаете с гигантом и большими бюджетами, а потом это же портфолио показываете индивидуальному предпринимателю, ваши услуги вряд ли купят. Для небольшой компании ваши идеи, может, и будут интересными, но у них не хватит бюджета их реализовать.
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Найти 100 компаний мечты и написать в каждую
Желательно писать не на общую почту, а напрямую тому, кто принимает решения. Структура у таких писем похожа на elevator pitch: это самопрезентация, которую вы успеваете сделать за минуту, пока едете в лифте с потенциальным клиентом.
Расскажите в письме кто вы, что умеете, чего хотите от клиента и что уже сделали для других заказчиков. А дальше:
- Ждать реакцию.
- Если ни одна компания в итоге не купила услуги, запросить обратную связь и работать над точками роста с компаниями поменьше.
- Повторить шаги через несколько месяцев.
Вывод
Все пункты этого текста показывают: процесс превращения из маленького нового агентства в большую стабильную компанию состоит из маленьких шагов, реалистичных планов и постоянных экспериментов. Я называю этот подход «из тактики в стратегию».
Главное на этом пути — не опускать руки после неудачи и продолжать идти вперед.
Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund
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