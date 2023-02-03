Конкурентный анализ в бизнесе на мобильных приложениях: как проводить работу на глубоком уровне

В материале он поделился советами, какие инструменты нужно освоить основателю бизнеса на мобильных приложениях и знание каких платформ спрашивать с маркетологов.

Виталий Янко, управляющий партнер консалтинга SoftwareLead.me , помогает стартапу в Армении — на два месяца он стал внешним директором по маркетингу. Теперь ему нужно продумать первые шаги, когда у компании нет устойчивого канала маркетинга.

Ко мне довольно часто приходят с вопросами по заработку на мобильных приложениях.

Обычно мы смотрим на:

состоятельность бизнес-модели, состоятельность маркетинговых гипотез.

Ведь нужно сначала найти нишу и оценить конкуренцию, прикинуть затраты на последующий маркетинг и окупаемость продаж. Так делают и опытные продакт-менеджеры, и просто экономные indie-разработчики — и уже потом бросаются уже в разработку и продвижение.

Поиск «огненной» ниши крайне важен для успешного запуска приложения.

С 2015 года я часто даю совет: «Если можете не делать мобильный апп — не делайте».

Иногда вполне достаточно сделать решение на базе мобильной версии сайта. Но очень часто продакты начинают с разработки «с нуля» без плана маркетинга, не задумываясь о стоимости поддержки после релиза или привлечения и удержания пользователей.

Метрики приложений, которые нужно сразу иметь в виду для менеджера по маркетингу:

Бизнес-KPI: загрузки, целевые регионы и доход от покупок в приложении, место в рейтинге в категориях и топах продаж по странам — основной конкурентный анализ.

загрузки, целевые регионы и доход от покупок в приложении, место в рейтинге в категориях и топах продаж по странам — основной конкурентный анализ. Эффективность оптимизации в магазинах приложений (ASO): выводящие в топ поиска ключевые слова, видимость приложения в определенной стране, наличие приложения в рекомендациях у конкурентов и в тематических подборках (featuring).

выводящие в топ поиска ключевые слова, видимость приложения в определенной стране, наличие приложения в рекомендациях у конкурентов и в тематических подборках (featuring). Поисковая реклама внутри магазинов приложений: форматы и кликабельность, цена показа, цена клика (тапа), цена установки.

форматы и кликабельность, цена показа, цена клика (тапа), цена установки. Активность в социальных сетях: популярный контент, взаимодействие с пользователями, influence-маркетинг и прямая реклама.

Инструмент Sizze для no-code разработки с быстрым созданием приложения на базе дизайна в Figma от нижегородской-московской команды авторов дает несколько полезных готовых шаблонов всего лишь за $49:

приложения ресторана,

книжного магазина,

курса йоги или кроссфита.

А подписка на поддержку обновлений может быть как бесплатной, так и обходиться в $30-50 в месяц. Создатели сервиса утверждают, что почти из любого дизайна в Figma можно создать приложение на их конструкторе.

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Конечно, в каждом проекте свои нюансы, и опытным техническим основателям проще выпускать проект без ограничений конструкторов приложений.

Вот и сегодня я пишу эту статью перед тем, как минимум на два месяца стать внешним директором по маркетингу у стартапа в Армении, который выбрал форм-фактором продукта мобильные приложения. Сам продукт — обзоры финансовых рынков и рекомендации по покупке как российских, так и международных перспективных акций.

Основатели все сделали почти идеально:

быстро пробежали по этапам предпродаж идеи своим ранним последователям,

запустили предварительную раскрутку и собрали предзаказы,

прошли этап разработки базового приложения,

вышли в сторы от своего юрлица в Армении,

даже сделали некоторое количество продаж напрямую клиентам в России — ведь уже год в Google Play не проводятся платежи цифровых подписок внутри России.

Теперь они «прикрутили» в приложение SberPay, в том числе и в AppStore — и готовы собирать активных пользователей и продавать им подписки уже внутри продукта. Конечно, с легким «дожимом» продавца это будет лучше.

Но пока нет устойчивого канала маркетинга, кроме сообщества первых пользователей, работа продавца стопорится. Ведь обычно все с мобильными приложениями упирается в ширину и продуманность воронки привлечения и удержания внутри продукта.

Сколько ни заливай в канал — сложный в освоении продукт все может испортить. А если еще и канал не найден?

Обдумывая мои первые шаги как внешнего CMO у этого стартапа, я составляю чек-лист, что основатели вообще должны требовать как от продакт-менеджеров, так и от вновь приходящих маркетологов. В конце я остановлюсь на некоторых полезных сервисах.

Как запустить маркетинг мобильных приложений с нуля

Изучить спрос в целевых географиях

Тут традиционно используется пара сервисов для ответа на вопрос, есть ли в нужной вам нише спрос (загрузки и покупки) и возможность пробиться в целевых странах.

Половина начинающих международных разработчиков использует де-факто отраслевой стандарт SensorTower бесплатно или за $79-$399 в месяц. Он больше тяготеет к оценке поискового спроса и общего числа загрузок + выручки, но многие сервисы допродает за очень чувствительные деньги: от $2 тыс. в год.

Приличная часть опытных исследователей берет альтернативный сервис от русскоязычных разработчиков — AppstoreSpy, который дает большой спектр данных по приложениям в Google Play и довольно хороший срез по лидерам в Apple App Store и обычно обходится в $9-$49 в месяц, а по API позволяет выгружать данные конкурентов и во внешние системы.

О сервисе: Appstorespy — поиск ниши и реальных конкурентов

Анализ успеха конкурентов помогает сузить поиск ниши для заработка, а сервис Appstorespy дает два инструмента для быстрого изучения магазинов приложений:

Niche Finder — дает мгновенное представление о перспективных нишах рынка приложений по нескольким релевантным ключевым словам. Собирает данные в понятные обзоры рынков и конкретных ниш с такими показателями, как установки, доход. Market Explorer — позволяет изучить весь спектр доступных приложений и разработчиков с помощью индивидуального поиска с 30 фильтрами.

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Это помогает исследовать категории сторов, выявлять конкурентов и их показатели:

установки,

доход,

частоту обновлений,

региональную доступность.

Он даже позволяет отслеживать обновления и видеть, как они влияют на рост показателей приложения. Можно создавать собственные списки мониторинга конкурентов в режиме реального времени и делиться ими с командой.

Сделать прогнозы по каналам маркетинга

Эффективно ли привлечение трафика с «веба»?

Тут обычно полагаются на сервисы SEO-анализа, анализируя запросы с мобильного веба в Google, Bing и «Яндекс».

Для оценки числа целевых запросов по российским регионам подойдет antranks (он работает и в своей международной версии); многие пытаются сделать оценку только в Wordstat от «Яндекса», но в Google часто совсем другой порядок числа запросов, и нужно оценивать все разом.

Если Google дает большое число запросов, то:

вне России есть смысл тестировать Google Ads, а внутри — заниматься контент-маркетингом ради SEO-эффекта, стремясь в топ выдачи Google со статьями про свой продукт.

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Во сколько может обойтись привлечение живых пользователей из магазинов приложений?

Тут вопрос делится на получение «органических» установок и рекламных установок.

Прокачка «органики» не так и проста — эта техника называется ASO AppStore Optimization, тут оценивают, реально ли забраться на позиции в выдаче по целевым запросам.

Подсказки делают тот же SensorTower и довольно развесистые сервисы ASOdesk и популярный, но уже недоступный для российских разработчиков Appfollow (покупать приходится через СНГ).

ASO: изучать, как пользователи ищут ваших конкурентов

Неудивительно, что приложения в топе поиска получают больше всего установок. Оптимизация мобильных приложений App Store Optimization, ASO нацелена на:

продвижение в поисковой выдаче,

увеличение установок с помощью описаний приложений, графики иконок, скриншотов и обзорных видео и социальных показателей рейтинги и обзоры .

О сервисе: ASOdesk

ASOdesk — это платформа для ASO и мобильного продвижения с шестью модулями для решения конкретных задач:

модуль отчетов по «органике» дает полный список ключевых слов и прогноза конверсий в установку из поиска,

модуль мониторинга помогает отслеживать рейтинг ключевых слов,

модуль статистики показывает результаты для любых ключевых запросов.

Остальные три компонента позволяют вам видеть, как выглядит приложение в маркетплейсе, следить за отзывами и изменениями на страницах конкурентов.

Быстро изучить спрос с помощью рекламных сетей

Часто проще переложить задачу быстрого получения установок с ASO-техник на рекламные сети.

Внутри сторов это:

Apple Search Ads (раньше позволяла платить только за клики, а теперь позволяет откручивать рекламу и на «показы-узнаваемость»),

(раньше позволяла платить только за клики, а теперь позволяет откручивать рекламу и на «показы-узнаваемость»), Google Ads (показы внутри Google Play, на YouTube, на мобильных версиях сайтов-партнеров Google и внутри других приложений на Android);

(показы внутри Google Play, на YouTube, на мобильных версиях сайтов-партнеров Google и внутри других приложений на Android); Huawei Ads (пользователи Android в России часто качают там «резервные» копии приложений вместо удаленных из Google Play).

Из «внешних» рекламных систем — для начала в России мы смотрим на MyTarget (объединяет рекламу в VK, «Одноклассниках» и Mail.ru) и «Яндекс Директ».

Потом при возможности смотрим вовне — на запрещенную в России рекламу в «Нельзябуке» и пока еще не очень доступный (от €3 тыс. минимум) пакет рекламы в Telegram, который тоже скоро могут запретить, как и платежи внутри него россиянам.

Следить за SMM и обзорами конкурентов

В базе с этим справляются Mention и Google Alerts, но если речь идет о конкретных каналах — то можно посмотреть сервис анализа Yoloco, дающий информацию об инфлюенсерах в YouTube, «Нельзяграм» и Twitter; Кроме того, продавцы недешевых подписок часто используют размещение в тематических Telegram-каналах, по которым довольно сложно собирать информацию, кроме как целевым парсингом. Но бюджеты там часто проще и эффективнее тратить, чем на открутку официальной рекламы. Эффективным инструментом анализа каналов себя называет TGstat.

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Проводить анализ соцсетей ваших конкурентов и формировать свое сообщество с помощью блогеров-инфлюенсеров

Анализ социальных сетей также позволяет вам увидеть жалобы и позитивные обзоры полезных продуктов конкурентов в социальных сетях. Небольшое исследование покажет, что нужно улучшить, чтобы получить хорошие отзывы и получить более высокий рейтинг.

О сервисе Yoloco:

Русскоязычный вариант Yoloco — это инструмент influence-маркетинга с большим потенциалом для анализа социальных сетей (если вы заказываете размещения на YouTube, в Twitter и Instagram).

он дает обзор активности конкурентов и поведения аудитории,

оценивает качество учетной записи в соцсети,

находит упоминания связанных с ней инфлюенсеров.

В целом регулярное изучение конкурентов позволяет взглянуть на ваш маркетинг со стороны и успешно скорректировать его тактику. Хотя стартапу важнее получить какое-то нерыночное конкурентное преимущество.

Так что если у вас уже есть отличный канал маркетинга мобильного приложения вне маркетплейсов — супер, у стартапа есть шанс выжить.

Чек-лист по маркетингу

Работающие прототипы львиной доли приложений можно собрать на nocode движке типа Sizze, еще не вкладываясь в разработку, кроме как в дизайн экранов в Figma; Изучить спрос в целевых географиях и сделать прогнозы по каналам маркетинга так:

оценить загрузки и заработок конкурентов в нише с помощью Sensor Tower или AppstoreSpy;

провести исследование органического спроса «на вебе» с помощью SEO-сервиса сервисов типа AntRanks (а не только Wordstat);

изучить органический спрос в сторах с помощью ASO-сервисов ASOdesk, Appfollow или SensorTower (в упрощенном виде задачу решит и AppstoreSpy);

отследить SMM и отзывы на работу конкурентов в соцсетях через Mention и Google Alerts, а формировать свою репутацию в конкретных каналах — с помощью инфлюенсеров через Yoloco.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab