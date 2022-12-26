Как подвести итоги года? Описываем методы и применяем их

Конец года — время не только новогодней суеты и подготовки к праздникам, но и возможность для переосмысления прошедших событий. Это отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты. Вместе с психологом сервиса «Грань.рф» Юлией Кузнецовой разберемся, зачем подводить итоги уходящего года и как сделать это наиболее эффективно.

Содержание:

Зачем подводить итоги года?

Для чего вообще людям нужно подведение итогов прошедшего года?

Во-первых, это помогает оценить достигнутое: «Все ли сбылось, чего хотелось в начале прошлого года?».

Во-вторых, проанализировать ошибки: «Что не получилось в уходящем году? Почему это произошло? Можно ли было это как-то исправить или предотвратить?».

Ну и, в-третьих, поближе познакомиться с самим собой: «Что во мне изменилось за этот год? Поменялись ли мои приоритеты, желания, цели? Что нового я о себе понял?». Все это — важные стороны процесса рефлексии.

Рефлексия — способность анализировать и делать выводы о себе и своих поступках. С ее развитием, мы учимся понимать себя и окружающих, проживать жизнь осознанно, принимать решения и адаптироваться к жизненным изменениям. Поэтому подводим итоги ушедшего года мы для того, чтобы помочь не только оценить прошедшее, но и построить планы на будущее.

Подведение итогов года: пошаговая инструкция

При подведении итогов года необходимо помнить о следующем:

Если встает вопрос о том, на что именно опираться, когда подводишь итоги года, то ориентироваться стоит на значимые события: те, которые вызвали много эмоций или принесли в жизнь ощутимые изменения. Важно концентрироваться не только на неудачах, но и на успехах. Это поможет укрепить мотивацию и уверенность в себе. Обратный сценарий, при котором о неудачах и ошибках хочется поскорее забыть, тоже далеко не всегда эффективен: так остается меньше возможностей сделать выводы и применять новый опыт в будущем. Не забывать про заботу о себе. Итоги прошедшего подводятся, в первую очередь, не для того, чтобы критиковать себя, а для того, чтобы иметь возможность использовать накопленный опыт. Поэтому относитесь к себе с любовью и благодарностью: не так важно, что именно произошло, важно то, что вы смогли это прожить и справиться. Постарайтесь рассмотреть не только детали, но и общую картину прошедшего года: так могут стать видимыми какие-то незамеченные связи между разными событиями или определенные повторяющиеся тенденции. Это даст возможность узнать что-то еще новое о себе и своей жизни. Поразмышляйте о том, как полученный опыт может быть использован вами в будущем для постановки и достижения ваших целей. На этой основе можно составить планы на будущий год.

А чтобы сделать это было проще, предлагаем вам несколько практических техник, которые помогут сориентироваться.

Метод. 1 «Ключевые моменты»

Это упражнение можно сделать и мысленно, и используя компьютер или заметки в телефоне, но эффективность будет значительней, если записывать свои ответы на бумаге: так мы задействуем несколько каналов восприятия и заставляем мозг работать активнее. Подумайте и запишите свои ответы на вопросы и утверждения:

В каком состоянии и с какими ожиданиями вы начали год? Перечислите самые запоминающиеся и значимые моменты уходящего года. Появились ли у вас новые полезные привычки? Расскажите о них. Расскажите о 5 личных значимых достижениях уходящего года. Какие самые значимые подарки вам принес это год? Перечислите 5 смелых решений, которые принесли изменения в вашу жизнь. Перечислите 5 важных людей, оказавших влияние на вас в этом году. Что в этом году вы отпустили и что не возьмете с собой в наступающий год? О чем вы мечтаете в наступающем году?

Метод 2. «Благодарности»

Ещё одна важная техника, позволяющая измерить полученный полезный опыт и осознать значимые изменения.

На листе бумаги или в заметках на телефоне напишите 15 благодарностей этому году: «Я благодарен своим близким за веру в мои идеи в этом году», «Я благодарна себе в этом году за то, что открыла свое дело» и т. д.

Важно, чтобы благодарность была искренняя. Тогда эта техника поможет не впадать в позицию жертвы со словами «за что мне это все», а присвоить полученные в этом году опыт и достижения.

Метод 3. «Письмо в будущее»

Возьмите 2-3 листа бумаги и от руки напишите письмо себе из будущего:

Какие самые важные слова вы скажете?

Что вы пожелаете?

От чего вы предостережете?

Какие ваши качества, знания и навыки могут помочь вам в будущем? О чем важно не забывать?

Метод 4. «Колесо баланса»

Еще одна популярная техника, позволяющая оценить общую картину своей жизни и обратить внимание на свои потребности.

Для выполнения упражнения понадобится листок бумаги и карандаш.

Нарисуйте большой круг и поделите его на 8 равных частей, как будто режете пирог на куски.

Дайте каждому сектору название: «Карьера», «Деньги», «Здоровье», «Отношения с другими людьми», «Семья», «Саморазвитие», «Отдых», «Духовность». Это — основные сферы человеческой жизни. Если нужно, можно добавить какой-то еще сектор, подходящий для описания жизни лично вам.

Теперь нарисуйте в каждом секторе шкалу от 0 до 10 и оцените степень удовлетворенности каждой сферой вашей жизни, где 0 — абсолютно не удовлетворен, а 10 — полностью доволен. Покажите это графически: закрасьте получившиеся части.

Теперь обратите внимание на круг целиком. Так сейчас выглядит ваша удовлетворенность жизнью в целом. Нравится ли вам результат? Есть ли что-то, что хотелось бы изменить? Какой из сфер жизни возможно стоит уделить больше внимания в новом году? Как можно было бы этого достичь?

Такая диаграмма состояния жизни на данный момент может дать толчок к планированию будущего.

Метод 5. «Вспомнить все»

Другой способ вспомнить и проанализировать все значимые события — опираться на их хронологию.

Возьмите лист бумаги и нарисуйте временную линию — она будет олицетворять прошедший год. Теперь точками отметьте на ней происходившее с вами за это время; старайтесь припоминать хотя бы примерное время, когда это случилось (например, «8 февраля», «май» и т. д.). Отмечайте все, что приходит в голову — вы удивитесь, как много событий вы вспомните в процессе.

А теперь дайте оценку их важности для вашей жизни от 1 до 10, где 1 — «совсем не важно, не повлияло на меня», а 10 — «очень важно, сильно на меня повлияло». Помните, что большая часть этих событий осталась позади, и их значимость в тот момент могла быть сильнее — ориентируйтесь на себя сегодняшнего.

Анализ провалов и упущенных возможностей

Анализ ошибок прошедшего года — процесс не всегда приятный, но полезный для переоценки своих приоритетов и возможностей. Это предостерегает нас от «ошибки выжившего» — на самом деле чаще мы учимся на своих неудачах, а не на успехах.

Попробуйте выписать себе все совершенные в этом году ошибки, нереализованные цели, упущенные возможности. Теперь, не вовлекаясь в них эмоционально, можно их проанализировать:

Почему так произошло?

Как это повлияло на меня и мою жизнь?

Изменилось ли мое отношение к этим событиям с тех пор? В какую сторону?

Что нового я понял о себе и о мире?

Как я могу использовать этот опыт в будущем?

Но не забывайте про заботу о себе: некоторые воспоминания могут воскресить неприятные эмоции. Поэтому заранее подумайте, как вы сможете себе помочь не погрузиться в них с головой: попросить поддержки у близких, подбодрить и порадовать себя, дать себе отдых и т. д. Помните: неприятности случаются со всеми, и ваши ошибки и неудачи не определяют вас как человека.

Перечислите ваши достижения

У многих из нас сформирована привычка обращать внимание на негативные события: это эволюционно закрепившийся механизм, который помогал нашим предкам в процессе выживания. Но важно развивать способность замечать также и хорошее: это помогает избавиться от неуверенности в себе, повышает мотивацию, помогает регулировать свое эмоциональное состояние.

Поэтому попробуйте составить список всех своих достижений за уходящий год. Поначалу это может быть трудно, но в процессе в голову будут приходить все новые и новые воспоминания об успехе. Поставьте себе цель написать не меньше 15-20 ваших «побед» и оцените их:

Что помогло мне достичь этого? Какие мои качества, знания, умения?

Как это повлияло на мою жизнь?

Что нового я узнал о себе в процессе?

Как это перекликается с тем, что для меня важно в жизни?

Что делать, если дела еще остались?

Подводить итоги уходящего года полезно еще и потому, что это дает возможность свериться с собой насчет траектории жизненного пути: «Важны ли для меня до сих пор те цели, которые я ставил себе в начале прошлого года?». Если ответ на этот вопрос положительный, то можно планировать дальнейшие действия:

Выделить наиболее приоритетные на данный момент задачи. Конкретизировать: какие шаги я могу предпринять, для того, чтобы их выполнить? Какой первый (даже маленький) шаг к этой цели я могу сделать уже сегодня? Начать действовать — сделать этот первый шаг и поддержать себя.

Если задачи не требуют немедленного выполнения и есть ощущение нехватки для этого ресурсов, их можно перенести на будущий год. Это тоже нормально — не успеть сделать все, что хочется. Важно ориентироваться на себя и делать осознанный выбор.

Планирование нового года

Вы уже проделали большую работу: вы больше узнали о себе и своих возможностях, о способах поддержать и замотивировать себя. Теперь можно использовать её результаты для планирования будущего. Составьте себе список целей для нового года:

Что важного еще не реализовано?

Чего бы еще хотелось достичь?

На какие сферы жизни стоит обратить внимание?

Что нового можно попробовать в наступающем году?

Фото на обложке: Shutterstock / StoryTime Studio