Как подвести итоги года? Описываем методы и применяем их

Конец года — время не только новогодней суеты и подготовки к праздникам, но и возможность для переосмысления прошедших событий. Это отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты. Вместе с психологом сервиса «Грань.рф» Юлией Кузнецовой разберемся, зачем подводить итоги уходящего года и как сделать это наиболее эффективно.
Содержание:
- Зачем подводить итоги года?
- Подведение итогов года: пошаговая инструкция
- Метод 1. «Ключевые моменты»
- Метод 2. «Благодарности»
- Метод 3. «Письмо в будущее»
- Метод 4. «Колесо баланса»
- Метод 5. «Вспомнить все»
- Анализ провалов и упущенных возможностей
- Перечислите ваши достижения
- Что делать, если дела еще остались?
- Планирование нового года
Зачем подводить итоги года?
Для чего вообще людям нужно подведение итогов прошедшего года?
- Во-первых, это помогает оценить достигнутое: «Все ли сбылось, чего хотелось в начале прошлого года?».
- Во-вторых, проанализировать ошибки: «Что не получилось в уходящем году? Почему это произошло? Можно ли было это как-то исправить или предотвратить?».
- Ну и, в-третьих, поближе познакомиться с самим собой: «Что во мне изменилось за этот год? Поменялись ли мои приоритеты, желания, цели? Что нового я о себе понял?». Все это — важные стороны процесса рефлексии.
Рефлексия — способность анализировать и делать выводы о себе и своих поступках. С ее развитием, мы учимся понимать себя и окружающих, проживать жизнь осознанно, принимать решения и адаптироваться к жизненным изменениям. Поэтому подводим итоги ушедшего года мы для того, чтобы помочь не только оценить прошедшее, но и построить планы на будущее.
Подведение итогов года: пошаговая инструкция
При подведении итогов года необходимо помнить о следующем:
- Если встает вопрос о том, на что именно опираться, когда подводишь итоги года, то ориентироваться стоит на значимые события: те, которые вызвали много эмоций или принесли в жизнь ощутимые изменения.
- Важно концентрироваться не только на неудачах, но и на успехах. Это поможет укрепить мотивацию и уверенность в себе. Обратный сценарий, при котором о неудачах и ошибках хочется поскорее забыть, тоже далеко не всегда эффективен: так остается меньше возможностей сделать выводы и применять новый опыт в будущем.
- Не забывать про заботу о себе. Итоги прошедшего подводятся, в первую очередь, не для того, чтобы критиковать себя, а для того, чтобы иметь возможность использовать накопленный опыт. Поэтому относитесь к себе с любовью и благодарностью: не так важно, что именно произошло, важно то, что вы смогли это прожить и справиться.
- Постарайтесь рассмотреть не только детали, но и общую картину прошедшего года: так могут стать видимыми какие-то незамеченные связи между разными событиями или определенные повторяющиеся тенденции. Это даст возможность узнать что-то еще новое о себе и своей жизни.
- Поразмышляйте о том, как полученный опыт может быть использован вами в будущем для постановки и достижения ваших целей. На этой основе можно составить планы на будущий год.
А чтобы сделать это было проще, предлагаем вам несколько практических техник, которые помогут сориентироваться.
Метод. 1 «Ключевые моменты»
Это упражнение можно сделать и мысленно, и используя компьютер или заметки в телефоне, но эффективность будет значительней, если записывать свои ответы на бумаге: так мы задействуем несколько каналов восприятия и заставляем мозг работать активнее. Подумайте и запишите свои ответы на вопросы и утверждения:
- В каком состоянии и с какими ожиданиями вы начали год?
- Перечислите самые запоминающиеся и значимые моменты уходящего года.
- Появились ли у вас новые полезные привычки? Расскажите о них.
- Расскажите о 5 личных значимых достижениях уходящего года.
- Какие самые значимые подарки вам принес это год?
- Перечислите 5 смелых решений, которые принесли изменения в вашу жизнь.
- Перечислите 5 важных людей, оказавших влияние на вас в этом году.
- Что в этом году вы отпустили и что не возьмете с собой в наступающий год?
- О чем вы мечтаете в наступающем году?
Метод 2. «Благодарности»
Ещё одна важная техника, позволяющая измерить полученный полезный опыт и осознать значимые изменения.
На листе бумаги или в заметках на телефоне напишите 15 благодарностей этому году: «Я благодарен своим близким за веру в мои идеи в этом году», «Я благодарна себе в этом году за то, что открыла свое дело» и т. д.
Важно, чтобы благодарность была искренняя. Тогда эта техника поможет не впадать в позицию жертвы со словами «за что мне это все», а присвоить полученные в этом году опыт и достижения.
Метод 3. «Письмо в будущее»
Возьмите 2-3 листа бумаги и от руки напишите письмо себе из будущего:
- Какие самые важные слова вы скажете?
- Что вы пожелаете?
- От чего вы предостережете?
- Какие ваши качества, знания и навыки могут помочь вам в будущем? О чем важно не забывать?
Метод 4. «Колесо баланса»
Еще одна популярная техника, позволяющая оценить общую картину своей жизни и обратить внимание на свои потребности.
Для выполнения упражнения понадобится листок бумаги и карандаш.
- Нарисуйте большой круг и поделите его на 8 равных частей, как будто режете пирог на куски.
- Дайте каждому сектору название: «Карьера», «Деньги», «Здоровье», «Отношения с другими людьми», «Семья», «Саморазвитие», «Отдых», «Духовность». Это — основные сферы человеческой жизни. Если нужно, можно добавить какой-то еще сектор, подходящий для описания жизни лично вам.
- Теперь нарисуйте в каждом секторе шкалу от 0 до 10 и оцените степень удовлетворенности каждой сферой вашей жизни, где 0 — абсолютно не удовлетворен, а 10 — полностью доволен. Покажите это графически: закрасьте получившиеся части.
- Теперь обратите внимание на круг целиком. Так сейчас выглядит ваша удовлетворенность жизнью в целом. Нравится ли вам результат? Есть ли что-то, что хотелось бы изменить? Какой из сфер жизни возможно стоит уделить больше внимания в новом году? Как можно было бы этого достичь?
Такая диаграмма состояния жизни на данный момент может дать толчок к планированию будущего.
Метод 5. «Вспомнить все»
Другой способ вспомнить и проанализировать все значимые события — опираться на их хронологию.
Возьмите лист бумаги и нарисуйте временную линию — она будет олицетворять прошедший год. Теперь точками отметьте на ней происходившее с вами за это время; старайтесь припоминать хотя бы примерное время, когда это случилось (например, «8 февраля», «май» и т. д.). Отмечайте все, что приходит в голову — вы удивитесь, как много событий вы вспомните в процессе.
А теперь дайте оценку их важности для вашей жизни от 1 до 10, где 1 — «совсем не важно, не повлияло на меня», а 10 — «очень важно, сильно на меня повлияло». Помните, что большая часть этих событий осталась позади, и их значимость в тот момент могла быть сильнее — ориентируйтесь на себя сегодняшнего.
Анализ провалов и упущенных возможностей
Анализ ошибок прошедшего года — процесс не всегда приятный, но полезный для переоценки своих приоритетов и возможностей. Это предостерегает нас от «ошибки выжившего» — на самом деле чаще мы учимся на своих неудачах, а не на успехах.
Попробуйте выписать себе все совершенные в этом году ошибки, нереализованные цели, упущенные возможности. Теперь, не вовлекаясь в них эмоционально, можно их проанализировать:
- Почему так произошло?
- Как это повлияло на меня и мою жизнь?
- Изменилось ли мое отношение к этим событиям с тех пор? В какую сторону?
- Что нового я понял о себе и о мире?
- Как я могу использовать этот опыт в будущем?
Но не забывайте про заботу о себе: некоторые воспоминания могут воскресить неприятные эмоции. Поэтому заранее подумайте, как вы сможете себе помочь не погрузиться в них с головой: попросить поддержки у близких, подбодрить и порадовать себя, дать себе отдых и т. д. Помните: неприятности случаются со всеми, и ваши ошибки и неудачи не определяют вас как человека.
Перечислите ваши достижения
У многих из нас сформирована привычка обращать внимание на негативные события: это эволюционно закрепившийся механизм, который помогал нашим предкам в процессе выживания. Но важно развивать способность замечать также и хорошее: это помогает избавиться от неуверенности в себе, повышает мотивацию, помогает регулировать свое эмоциональное состояние.
Поэтому попробуйте составить список всех своих достижений за уходящий год. Поначалу это может быть трудно, но в процессе в голову будут приходить все новые и новые воспоминания об успехе. Поставьте себе цель написать не меньше 15-20 ваших «побед» и оцените их:
- Что помогло мне достичь этого? Какие мои качества, знания, умения?
- Как это повлияло на мою жизнь?
- Что нового я узнал о себе в процессе?
- Как это перекликается с тем, что для меня важно в жизни?
Что делать, если дела еще остались?
Подводить итоги уходящего года полезно еще и потому, что это дает возможность свериться с собой насчет траектории жизненного пути: «Важны ли для меня до сих пор те цели, которые я ставил себе в начале прошлого года?». Если ответ на этот вопрос положительный, то можно планировать дальнейшие действия:
- Выделить наиболее приоритетные на данный момент задачи.
- Конкретизировать: какие шаги я могу предпринять, для того, чтобы их выполнить?
- Какой первый (даже маленький) шаг к этой цели я могу сделать уже сегодня?
- Начать действовать — сделать этот первый шаг и поддержать себя.
Если задачи не требуют немедленного выполнения и есть ощущение нехватки для этого ресурсов, их можно перенести на будущий год. Это тоже нормально — не успеть сделать все, что хочется. Важно ориентироваться на себя и делать осознанный выбор.
Планирование нового года
Вы уже проделали большую работу: вы больше узнали о себе и своих возможностях, о способах поддержать и замотивировать себя. Теперь можно использовать её результаты для планирования будущего. Составьте себе список целей для нового года:
- Что важного еще не реализовано?
- Чего бы еще хотелось достичь?
- На какие сферы жизни стоит обратить внимание?
- Что нового можно попробовать в наступающем году?
Фото на обложке: Shutterstock / StoryTime Studio
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