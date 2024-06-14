Исламский банкинг: что это и как работает

Что такое исламский банкинг? На каких принципах он строится? Какие перспективы и барьеры существуют для исламского банкинга в России и других странах СНГ? На вопросы ответила Зарита Акматова, руководитель агентства недвижимости «Планета-312».

Сегодня с исламскими банковскими продуктами и услугами экспериментируют во многих немусульманских странах: Великобритании, США, Германии, Японии. Это связано с тем, что экономика мусульманских стран растет, как и число мусульман в западных странах.

Исламский банкинг — особая модель финансовых отношений, базирующаяся на нормах и принципах мусульманского права (шариата). По данным Исламского банка развития , общий объем активов исламских финансовых институтов в мире превысил отметку в $2,5 трлн. Ожидается, что к 2025 году цифра увеличится до $3 трлн.

Принципы и особенности исламского банкинга

В основе исламского банкинга лежат нормы шариата — свода правил и предписаний ислама, регулирующих все сферы жизни мусульман, включая экономическую деятельность. Ключевым принципом здесь выступает запрет на ссудный процент (риба), который рассматривается как одна из форм эксплуатации и несправедливого обогащения.

Вместо процентных сделок исламские банки используют принципы долевого участия в прибыли и убытках (мудараба и мушарака), торговое финансирование с наценкой (мурабаха), лизинговые операции (иджара). То есть фактически банк выступает не кредитором, а партнером и соинвестором клиентов, разделяя с ними как прибыли, так и риски.

В обычном банке вы берете деньги в долг и обязаны их вернуть с процентами, независимо от успеха вашего бизнеса. В исламском банке вы получаете финансирование под конкретный проект, и если он окажется убыточным, то потери разделяете с банком. Звучит более справедливо.

Другим важным ограничением в исламском банкинге является запрет на финансирование или инвестирование в отрасли, запрещенные шариатом: торговлю алкоголем, табаком, свининой, оружием, организацию азартных игр, производство порнографии и т.д. Выбирая объекты для вложения средств, исламские банки отдают предпочтение социально-значимым сферам: строительству доступного жилья, развитию инфраструктуры, поддержке малого бизнеса.

Исламский банкинг требует, чтобы все сделки и контракты были ясными и не содержали элементов неопределенности, спекулятивности, чрезмерного риска (гарар). Например, под запретом находятся производные финансовые инструменты, короткие продажи, маржинальная торговля.

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Продукты и механизмы исламского банкинга

Рассмотрим подробнее некоторые из ключевых продуктов и механизмов, которые используют исламские банки, вместо традиционного кредитования.

Мурабаха — схема торгового финансирования, при которой банк приобретает определенный актив (оборудование, недвижимость, товары) по просьбе клиента, а затем перепродает ему этот актив с наценкой и в рассрочку. Наценка является платой за услуги банка и покрывает его расходы и риски, но не привязана к сроку финансирования. Данная схема активно применяется в исламской ипотеке и потребительском кредитовании.

Мудараба — механизм доверительного финансирования, когда один партнер (рабб аль-маль) предоставляет капитал, а другой партнер (мудариб) вкладывает свои навыки, труд, управленческий опыт. Прибыль от проекта распределяется между партнерами в заранее оговоренной пропорции, а убытки ложатся только на инвестора. Мудараба часто используется для финансирования стартапов и венчурных проектов.

Мушарака похожа на мударабу, но здесь все партнеры вкладывают и капитал, и усилия. Прибыль и убытки распределяются пропорционально долям участия. Применяется при проектном финансировании и создании совместных предприятий.

Иджара — исламский лизинг, при котором банк приобретает и сдает клиенту в аренду определенные активы: оборудование, транспорт, недвижимость. Арендные платежи идут на покрытие стоимости актива. По окончании срока аренды клиент может выкупить актив по остаточной стоимости.

Сукук — исламские облигации, выпускаемые под конкретные активы и проекты. Держатели сукук получают доход от использования этих активов, а не фиксированный процент. Исламские облигации — ключевой инструмент привлечения инвестиций на международном уровне.

Исламские банковские продукты могут использоваться не только мусульманами. Людям других вероисповеданий ничто не мешает взять, например, ипотеку по схеме мурабаха или инвестировать по модели мудараба, если условия выгоднее, чем в обычном банке.

Мировая практика исламского банкинга

Наиболее развитые исламские банковские системы функционируют в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Катаре и Бахрейне, а также в Малайзии. На эти страны приходится более 80% всех исламских банковских активов в мире.

В Саудовской Аравии работают пять полностью исламских банков и 12 традиционных банков с исламскими подразделениями. Доля исламских банковских активов превышает 50% всей банковской системы страны. Ключевой сферой их деятельности является розничное кредитование. Также широкое распространение получили сукук как инструмент инвестиций и госзаймов.

В Малайзии первыми создали двойную банковскую систему, где исламские и традиционные банки действуют параллельно. Сегодня в Малайзии работает 16 исламских банков, контролирующих около 30% банковских активов. Особенностью малазийской модели является развитый сегмент исламского межбанковского рынка и активное использование таких инструментов, как сукук и исламские паевые фонды.

Великобритания добилась наибольших успехов в развитии исламского банкинга среди неисламских стран. В Лондоне зарегистрировано пять полноценных исламских банков и более 15 обычных банков с исламскими «окнами». Они предлагают широкий спектр услуг по нормам шариата: от текущих счетов и ипотеки до инвестиционных продуктов и корпоративных сукук. По оценкам экспертов, объем исламских финансовых активов в Великобритании уже превысил 5 млрд фунтов стерлингов.

Успех Великобритании в сфере исламского банкинга во многом связан с комплексным подходом и поддержкой со стороны государства. Здесь не только адаптировали законы под исламские финансовые контракты, но и ввели налоговые льготы, упростили процедуры лицензирования, запустили образовательные программы. В результате Лондон стал главным западным хабом по исламским финансам.

Другие немусульманские страны, проявляющие интерес к исламскому банкингу: США, Германия, Швейцария, Япония, Южная Корея, ЮАР. В основном исламские финансовые услуги здесь продвигают крупные международные банки: HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие. Пока их целевая аудитория — мусульманские общины и компании, ведущие бизнес с исламскими странами.

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Исламский банкинг в странах СНГ

Постсоветское пространство пока мало освоенный рынок для исламского банкинга. По оценкам экспертов, общее количество мусульман в странах СНГ превышает 80 млн человек, то есть потенциальная клиентская база достаточно обширна.

Развитию исламских банков в регионе пока препятствуют недостаточность законодательной базы, отсутствие стандартов и инфраструктуры, низкая осведомленность населения и бизнеса об исламских финансах.

Наиболее активно процессы внедрения исламского банкинга идут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В этих странах приняты отдельные законы, регулирующие исламские банковские операции и продукты.

Например, в Казахстане с 2009 года действует законодательство, разрешающее создание исламских банков, страховых компаний и инвестиционных фондов. В 2010 году в Алматы был зарегистрирован первый и пока единственный полноценный исламский банк Al Hilal Bank.

В Кыргызстане работают два банка, предлагающие исламские банковские услуги: «ЭкоИсламикБанк» (полностью исламский банк) и «Бакай Банк» (исламское окно). По данным «Национального банка Кыргызской Республики», доля исламского банкинга пока не превышает 1,5% всех банковских активов страны.

Что касается Таджикистана, то здесь в 2014 году были внесены изменения в банковское законодательство, которые позволяют открывать исламские банки и исламские окна в традиционных банках. Пока в стране действует только один исламский банк — Tijarati Bank, созданный в 2019 году при участии Исламской корпорации по развитию частного сектора.

В других крупных странах региона — Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане — исламский банкинг находится на начальной стадии развития. Главным препятствием является отсутствие необходимой законодательной и регуляторной базы. Тем не менее и здесь уже есть отдельные прецеденты и пилотные проекты в этой сфере.

Исламский банкинг в России

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России: Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане стартовал эксперимент по внедрению исламского банкинга, в том числе исламской ипотеки. Этот вид финансовых услуг позволяет заключать сделки в соответствии с этическими нормами ислама, без взимания процентов за пользование кредитом.

Основные особенности исламской ипотеки:

банк и покупатель недвижимости выступают равноправными партнерами, разделяющими риски;

отсутствие кредита как такового: вместо этого заключается торговое соглашение о перепродаже недвижимости;

фиксированная надбавка к стоимости при перепродаже банком недвижимости партнеру;

необязательность страхования недвижимости и жизни заемщика;

отсутствие штрафов и пени за просрочки платежей;

минимальный первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья;

возможность досрочного выкупа недвижимости без штрафов.

Для оформления исламской ипотеки необязательно быть мусульманином. Требования к заемщикам стандартные: возраст 18–70 лет, гражданство РФ или ВНЖ, подтверждение доходов. Особое внимание уделяется платежеспособности.

Пока в эксперименте участвуют несколько банков, включая «Ак Барс», Сбербанк. Хотя новый закон действует всего два года, эксперты полагают, что исламская ипотека будет востребована, учитывая, что в России проживает около 20 млн мусульман.

Развитие исламского банкинга также проявляется в запуске новых финтех-стартапов, ориентированных на мусульманскую аудиторию. В России начал работу сервис HalalCard, получивший одобрение «Совета улемов ДУМ» Татарстана. Проект предлагает исламскую ипотеку и дебетовую карту с халяльным кешбэком от партнерских программ. В планах — расширение линейки финансовых продуктов (рассрочка, пенсионные и инвестиционные), инновационные «садакаматы» для сбора пожертвований, чат-бот на базе ИИ.

Интерес к исламскому банкингу растет как среди населения, так и бизнеса. По данным Банка России, за 2023 год портфель исламских финансовых сделок составил около 1,8 млрд рублей. О планах запустить карту, соответствующую нормам шариата, заявил и «Т-Банк» (бывший «Тинькофф Банк»).

Внедрение исламского банкинга и ипотеки в России — это важный шаг навстречу потребностям мусульманского населения страны. Многие верующие до сих пор избегали традиционных банковских услуг из-за несоответствия нормам шариата. Теперь у них появилась альтернатива.

Перспективы исламского банкинга в России

Я считаю, что у исламского банкинга в России есть хорошие перспективы. Во-первых, это позволит полноценно вовлечь в финансовую систему страны миллионы граждан, которые в силу религиозных убеждений не пользуются традиционными банковскими услугами. Во-вторых, исламский банкинг может привлечь в российскую экономику значительные инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Внедрение исламского банкинга потребует комплексного подхода. Необходимо будет не только принять соответствующие законы и подзаконные акты, но и создать систему регулирования и надзора, механизмы защиты прав потребителей, систему обучения и сертификации специалистов по исламским финансам.

Также важно синхронизировать развитие исламского банкинга с другими сегментами исламской экономики: халяльной промышленностью, индустрией гостеприимства, медициной, индустрией моды и т.д. Именно эти сферы, на мой взгляд, будут генерировать основной спрос на исламские финансовые продукты и услуги.

Конечно, процесс внедрения исламского банкинга в России будет непростым и небыстрым. Предстоит решить еще много концептуальных, регуляторных и практических вопросов. Однако в случае успеха исламский банкинг сможет привлечь масштабные иностранные инвестиции и укрепить экономические связи с исламским миром.

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