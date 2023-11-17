Как селлерам маркетплейсов избежать штрафов при заполнении налоговых деклараций

Чтобы не получать штрафы от налоговой инспекции, не обязательно знать бухгалтерию на уровне профессионала. Нужно лишь соблюдать несколько несложных правил. Анастасия Моргунова, сооснователь и директор по продуктам компании «Моё дело», рассказала об этих «секретах».

Начать продажи на маркетплейсах несложно. Предпринимателей эти площадки привлекают низким порогом входа и возможностью быстрого заработка. Но мало кто из новичков имеет опыт в составлении бухгалтерской или налоговой отчётности при ведении такого бизнеса.

Отличия маркетплейсов от офлайна

Торговля на маркетплейсах с точки зрения именно налогового учёта почти ничем не отличается от розничной торговли офлайн.

Разницы нет ни по срокам выплат, ни по учету доходов или расходов. С юридической точки зрения бизнес остается в той же правовой форме.

Серьёзное отличие только одно. По закону, продажи на маркетплейсе и вообще продажи через интернет — частный случай торговли по каталогу.

Поэтому патент здесь применять нельзя: он для торговли по каталогам и образцам не подходит, в отличие от обычной розницы.

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Выбор организационно-правовой формы

Для продаж на маркетплейсах предприниматель должен оформить ИП или ООО. При выборе между ними во многих случаях больше преимуществ у статуса ИП.

Объём предоставляемых документов меньше, налоги ниже, снять деньги со счёта намного проще.

ООО может вывести деньги со счетов только в виде дивидендов либо для возмещения подтверждённых расходов.

Поскольку формально все деньги принадлежат ООО. У ИП таких ограничений нет.

Предприниматель свободно распоряжается деньгами, полученными от осуществления деятельности. Отчитываться о том, как ИП распорядился доходом, ни перед кем не нужно.

Выбирать форму ООО при торговле на маркетплейсе стоит лишь по двум причинам.

Первая — когда для продавца это не основной бизнес, а большинство доходов он получает от юрлиц на ОСНО (например, оптовая торговля и т. п.). Для таких клиентов, как правило, предпочтительны именно такие поставщики.

Вторая причина — нацеленность на быстрый рост. ООО проще получить кредит в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии или использовать формы финансирования, которые по требованиям банковской безопасности не предоставляются ИП.

Кроме того, у ООО, как правило, более серьёзное сотрудничество с контрагентами, поскольку ведётся не только налоговый, но и бухгалтерский учёт, составляется бухгалтерская отчетность.

Всё это в совокупности увеличивает шансы стать узнаваемыми на рынке, а также привлечь в дело частных инвесторов.

Единственный серьёзный недостаток ИП — необходимость платить ежегодный взнос, размер которого регулярно меняется.

В 2023 году сумма фиксированных взносов составляет 45 842 рубля. Она обязательна даже в том случае, если предприятие не ведет никакой деятельности.

Кроме того, ИП обязаны уплачивать дополнительный взнос в размере 1% сверх дохода 300 тысяч рублей.

Некоторые думают, что «к ИП меньше придирается налоговая». Это не так.

Никакого особого отношения налоговых органов к ИП не наблюдается, поблажек при проверках не будет в любом случае. Единственная разница — размер штрафов может быть меньше, чем у организаций.

Но вместе с тем, ИП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом физлица, даже если оно не участвует в предпринимательской деятельности.

А у организации ответственность по своим долгам ограничивается только имуществом, принадлежащим ООО.

Учредители отвечают по обязательствам ООО лишь в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Другими словами, учредители теряют не свою личную собственность, а только ту, которую внесли в свое ООО. Обязанностей по сравнению с ООО у ИП немного — но те, что есть, нужно соблюдать в полной мере.

К примеру, ИП не должны вести бухгалтерский учет, в отличие от организаций. Поэтому бухгалтерскую отчетность ИП формировать не нужно.

Кадровые документы ИП ведет только в случае, если он нанимает работников.

Соответственно, и сдача «зарплатной и кадровой» отчетности у ИП возникнет лишь при наличии сотрудников.

В отношении себя самого ИП кадровую документацию не составляет и соответствующую отчетность не сдает.

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Выбор системы налогообложения

Индивидуальные предприниматели обычно используют упрощённые режимы налогообложения.

Общий режим подходит в основном для тех, кто продаёт свои товары/услуги юрлицам на ОСНО — помимо торговли на маркетплейсе.

Остальные выбирают между двумя вариантами: УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы».

В большинстве случаев правило довольно простое.

Если ваши доказанные расходы составляют не менее 60% от суммы доходов — следует выбирать режим «Доходы минус расходы».

При этом нужно иметь в виду, что все задекларированные расходы должны быть из перечня Налогового кодекса РФ для УСН, также на них нужны соответствующие документы.

Налоговая инспекция к этому особенно внимательна.

Во всех других случаях стоит выбрать режим УСН «Доходы».

Частые ошибки в налоговой отчетности селлеров на маркетплейсах

Применять патент.

Это нарушение выяснится при первой же налоговой проверке.Наказывается оно очень серьёзно, и не только штрафами.

Налоги за весь период работы «на патенте» пересчитываются по общему режиму. И если предприниматель использовал патент в течение нескольких месяцев — доначисления могут быть приличными.

Считать налог с «чистого» дохода.

При расчете налогов нужно заносить в доход сумму, полученную маркетплейсом за ваши товары от конечных покупателей.

Считать доходом сумму, пришедшую от площадки, — серьёзная ошибка.

Если маркетплейс получил за продажи ваших товаров 100 тысяч рублей, а перечислил вам за минусом комиссии и других расходов 70 тысяч — налоги нужно рассчитывать именно со 100 тысяч рублей.

Иначе проверка определит занижение налогооблагаемой базы.

К режиму УСН «Доходы минус расходы» это тоже относится.В доходах нужно указывать полную сумму, полученную маркетплейсом от клиентов.

А уже потом в графе «расходы» указывать комиссионные и другие выплаты площадке, которые относятся к перечню расходов для УСН.

Нужные для налоговой отчетности суммы содержатся в отчётах маркетплейса — найти их несложно.

Несвоевременно учитывать реализацию.

При торговле на маркетплейсе доходы на УСН считаются кассовым методом.

Это значит, что все полученные суммы нужно зачесть в тот день и в тот период, когда они поступили маркетплейсу от покупателя.

Говоря формальным языком, маркетплейс выступает агентом продавца. Площадка принимает оплату по поручению продавца и проводит расчетно-кассовое обслуживание.

Факт поступления денег от покупателя площадке означает для налоговой, что продавец получил эти средства.

Дата фактического вывода денег продавцом со счета на площадке не имеет в этом случае никакого значения.

Самый важный момент — реализация не должна «перескакивать» в отчётах для налоговой с месяца на месяц, и уж тем более с квартала на квартал.

Полученные 30 сентября средства нужно внести именно за сентябрь, потому что 1 октября начинается новый квартал.

Если этого не сделать, налоговая легко определит, что вы занизили налогооблагаемую базу в III квартале.

Учитывать расходы раньше времени.

Эта ошибка нередко случается при использовании режима УСН «Доходы минус расходы».

Например, площадка списала у селлера авансом какую-то сумму. Но пока она не выставила акт на эту сумму и не прописала её в отчете агента, мы эти расходы учесть не можем.

Несвоевременно подавать налоговую отчётность.

Эта ошибка критичная для всего бизнеса в целом. Срок подачи налоговых деклараций для всех один и тот же, в том числе для торгующих через маркетплейсы.

В 2023 году сроки сдачи ежегодных деклараций по УСН изменились. Организации должны сдать их до 25 марта следующего года, а ИП — до 25 апреля.

Специально делать ошибки в отчётности.

При продаже маркетплейс выбивает чек на сумму реализации. Там указано, для какого продавца он принял средства.

Эти цифры уходят в налоговую, которая может легко их увидеть и проверить. Поэтому «химичить» с отчетами агента, переносить оплаты на другие месяцы и совершать иные подобные действия — очень неудачный ход.

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Когда стоит пользоваться помощью государства

Бизнес обычно воспринимает государство как контролирующий орган — источник неприятностей и штрафов.

У предпринимателей, конечно, есть обязательства перед государством, в том числе в налоговой сфере.

Но государство, помимо контроля, предлагает множество мер поддержки малого бизнеса в различных сферах. Не знать о них — большая ошибка.

Здесь вряд ли можно говорить о налоговых послаблениях.

Но одной из стимулирующих мер может быть, к примеру, льготное кредитование. Узнать, что бизнесу предлагает государство, можно на сайте правительства или на других ресурсах.

У некоторых компаний, помогающих продавцам выходить на маркетплейс, есть калькулятор мер поддержки. Пользуйтесь им.

Фото на обложке: freepic.diller/Freepik