Налоговый маневр в IT: кто может претендовать на льготы

В начале июня 2024 года правительство внесло на рассмотрение в Госдуму новый пакет поправок в Налоговый кодекс РФ. Госдума рассмотрит нововведения и поправки до 4 августа текущего года. Одобренные начнут действовать с 1 января 2025 года. Наталья Королева, главный бухгалтер IT-компании Kode, рассказала, как поправки отразятся на IT-сфере.

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Что такое налоговый маневр

Налоговый маневр — это программа ограничений и льгот для IT-компаний, согласно Федеральному закону № 265 от 1 января 2021 года. Благодаря ему IT-компании смогли уменьшить страховые взносы и налог на прибыль. Начало законопроекту положило поручение президента к правительству о снижении ставки налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%.

Зачем это было нужно: в декабре 2021 года зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что изменения принесли в бюджет страны 49 млрд рублей. Льготы помогли оптимизировать расходы IT-компаний. Последние смогли увеличить зарплаты сотрудников, поэтому новые поступления в бюджет выросли.

Что поменялось после налогового маневра

1 января 2021 года налоговый маневр внес изменения в законодательство по отношению к IT-компаниям.

Основные правила:

Для малого и среднего IT-бизнеса страховые взносы с заработной платы сотрудников снизились с 14% до 7,6%. Для крупного бизнеса снижение было еще ощутимее — с 30% до 7,6%. Например, раньше, если Java-разработчик зарабатывал 200 000. рублей в месяц, компания платила за него 60 000, а с начала 2021 года могла уменьшить выплаты до 15 200. Налог на прибыль снизился с 20% до 3% для IT-компаний на ОСН. Например, раньше на каждый миллион рублей прибыли компания платила 200 000 налога, а теперь могла сократить сумму выплат до 30 000. Появился НДС 20% для IT-компаний, чей софт не входит в реестр отечественного ПО. Ранее компании не платили НДС с реализации собственного софта. Например, можно было продать ПО за 100 000 и получить всю сумму после сделки. Теперь, чтобы получить эту же сумму, IT-компании нужно продать то же самое ПО за 120 000, либо внести свой софт в реестр российского ПО.

В 2022 налог на прибыль снизился с 3% до 0% для IT-компаний на период до 2024 года. С 2025 года налог на прибыль должен был вернуться к общей ставке в 20%, если бы не новые поправки.

Дополнительные поправки:

Увеличение ставки налога на прибыль IT-компаний до 5%. Применение к зарплатам свыше 200 000 в месяц прогрессивной шкалы НДФЛ от 13% до 22%. Применение двойного коэффициента к расходам по налогу на прибыль на покупку программ из реестра российского ПО. Например, IT-компания, которая заплатила за программу из реестра миллион рублей, сможет уменьшить налоговые выплаты на прибыль на два миллиона рублей. Введение налогового сбора на использование иностранного ПО в российских IT-компаниях.

В большей части пунктов речь идет о повышении налоговых ставок, но они по-прежнему остаются низкими по сравнению со ставками для бизнеса из других сфер.

Отдельно стоит сказать о введении НДС для ИП и компаний на УСН. Сейчас стандартная ставка НДС — 20%, но «упрощенцы» будут иметь право на пониженную ставку, если их доход за предыдущий год проходит по лимитам.

Лимиты:

0% — при доходе до 60 млн рублей;

5% — если доход в пределах 250 млн;

7% — при доходе свыше 250 млн, но до 450 млн.

При этом ИП и компании на УСН с пониженными ставками налога не получат право на вычеты по НДС.

Обратите внимание, чтобы воспользоваться льготной ставкой НДС и снизить ее с 20%, нужно предоставить в ИФНС уведомление об освобождении от уплаты НДС или о сниженной ставке до декабря 2024 года. Форма уведомления еще не утверждена, но механизм действия льготы будет аналогичен спецрежиму ЕСХН.

Кто считается IT-компанией по закону

Организации, которые ведут деятельность в сфере информационных технологий.

Разработчики «железа» и электроники: изделий электронной компонентной базы и электронной продукции. Сюда могут относиться сигнализации, IoT-системы, источники питания, процессоры, бортовые и автокомпьютеры, умные колонки и т.д.

Разработчики ПО. Организации, которые создают и продают софт и базы данных: системы ЭДО или программы для передачи отчетности в госорганы, CRM, мобильные приложения или сайты.

Консалтинг и управление. Сюда относятся компании, которые консультируют заказчиков относительно цифровых технологий, управляют компьютерным оборудованием или IT-процессами, занимаются аудитом, тестированием или аналитикой цифровых данных.

Важно отметить, что индивидуальные предприниматели не могут относиться к IT-компаниям.

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Кто может претендовать на льготы

Налоговые льготы распространяются только на аккредитованные Минцифры IT-компании. Получить аккредитацию могут компании, которые соответствуют шести пунктам:

Основной вид деятельности компании по ОКВЭД входит в перечень из Приложения №1. Доля доходов от деятельности компании в области IT должна составлять не менее 70% от всех доходов в течение года до подачи заявления на аккредитацию. Зарплата сотрудников за прошедший квартал выше или равна средней по России или региону, в котором зарегистрировано юрлицо. У компании есть официальный сайт, на котором она рассказывает о своей деятельности: какие услуги оказывает, какие продукты разрабатывает и какие из них входят в реестр отечественного ПО. Компания должна раскрыть сведения об уплаченных налогах за текущий и предыдущий годы, а также быть готовой показывать эти данные еще два последующих года. Для этого необходимо предоставить в налоговую согласие налогоплательщика. Количество иностранных сотрудников — не более 50% от штата.

Как совершить налоговый маневр

Для этого компания должна войти в реестр аккредитованных IT-компаний России. Это процедура, которая проверяет и подтверждает соответствие компании нужным стандартам. Полные условия аккредитации описаны в Постановлении Правительства РФ от 30.09.2022 №1729 (ред. от 22.02.2023). Сделаю акцент на самых значимых:

уточните, что ваш ОКВЭД учтен в Приложении №1;

убедитесь, что зарплата сотрудников вашей компании не ниже средней зарплаты в стране или в вашем регионе;

проверьте, что на вашем сайте актуальная информация о продуктах и услугах, которые вы продаете;

отправьте справку о доходах, подтверждающую, что вы получаете не менее 30% дохода от деятельности, связанной с IT;

предоставьте в налоговую согласие на раскрытие налоговой тайны: чтобы доступ к вашим сведениям получило только Минцифры, укажите код 20009.

Сейчас получить аккредитацию стало проще: заявление можно отправить через портал «Госуслуги» в личном кабинете юридического лица. Добавьте недостающую информацию и проверьте данные, которые система заполнила автоматически.

Загрузите все необходимые документы и отправьте заявление на проверку. Если все в порядке, в течение 15 рабочих дней вы получите уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций.

Не забудьте ежегодно подтверждать действующую аккредитацию, чтобы продолжать получать льготы. При этом плановое подтверждение не нужно, если компания применяет льготу по пониженным страховым взносам. Налоговые органы видят это в ежеквартальной отчетности компании.

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Как разработчикам ПО получить льготы

Налоговые льготы доступны компании, как только она зачислена в реестр. Чтобы их получить, нужно соблюсти несколько условий:

В течение года компания должна проходить по требованиям к выручке и аккредитации. Льготные условия вступают в силу с квартала, в котором получена аккредитация и соблюдено условие по доле профильной выручки. Если в первом квартале компании получила меньше 70% профильной выручки, но смогла поднять процент до необходимого в течение второго квартала, она может уплачивать пониженные страховые взносы с начала года.

Налоговые органы могут потребовать подтверждения вашего права на льготы. В таком случае необходимо собрать пакет документов, который включает в себя: штатное расписание, среднесписочную численность сотрудников, информацию о доле доходов от деятельности в IT-сфере, данные официального сайта организации, скан справки об аккредитации IT-компании.

Продуктовые компании должны подать данные о наименовании продукта и его номер в реестре российского ПО, а также информацию о доходах от его реализации.

На данные момент налоговое законодательство в России для IT-компаний одно из самых выгодных в мире. Важно лишь получить аккредитацию и немного разобраться в поправках. Мы будем рады, если наша статья поможет вам это сделать.

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