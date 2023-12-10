Почему типовое планирование производства в 1С:ERP подходит не всем

Функциональный архитектор проектов внедрения 1С:ERP компании «Первый бит» Екатерина Царевская рассказывает, как устроена подсистема планирования производства: какие задачи решает, когда базового функционала недостаточно и что в этом случае можно сделать.

Разработчики 1С активно развивают функционал продукта в конфигурации ERP, которая предназначена для автоматизации деятельности на предприятиях: учета хозяйственных операций и планирования производства. В 1С:ERP удается повысить наглядность и предсказуемость процессов.

Для чего внедряют 1С:ERP

Цели, которые ставят перед собой компании при внедрении ERP:

Запланировать покупку сырья и материалов, заключить долгосрочные контракты с поставщиками для оптимизации цены.

Сбалансировать усилия смежных подразделений. Если основное производство планирует увеличивать вспомогательные цеха и складские площади, то кадровая служба и другие подразделения должны быть готовы к нагрузке.

Сообщить финансовой службе, какие будут расходы по проекту, чтобы они распланировали бюджет.

Приоритизировать заказы, брать в работу не больше, чем физически можно успеть, обещать клиентам выполнимые сроки и выдерживать их.

Обеспечить бесперебойную работу и свести к минимуму время простоев.

Избежать остановок в работе по причине опоздавшей поставки сырья или некомплекта бригады, что ведет к претензиям клиентов и недополучению выгоды

Как планировать в 1С:ERP

Функционал планирования производства представлен в 1С:ERP двумя блоками: долгосрочный план и краткосрочный график. Эти блоки могут использоваться как вместе, так и по отдельности.

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Долгосрочное планирование

Долгосрочное объемно-календарное планирование представлено документом «План производства». В нем можно указать, какую продукцию планируется производить в разбивке по периодам.

Плюсы:

Можно настроить расчет плана производства на основании плана или истории продаж, и благодаря этому сбалансировать производство и сбыт.

Есть гибкая настройка формул, которая позволяет при расчете плана производства учесть сезонные колебания, текущие остатки и другие факторы.

Потребность в полуфабрикатах, сырье, трудовых ресурсах считается автоматически без дополнительных манипуляций.

Поддерживается несколько параллельных сценариев планирования.

Можно автоматически передать данные в подсистему бюджетирования.

Есть отчеты по балансировке планов.

Минусы:

Нет планирования по товарным группам, нужно указать конкретный артикул продукции. Даже если различия между изделиями минимальны, например, левая деталь и правая, придется планировать конкретное количество на каждый артикул. Иногда эту сложность удается обойти при помощи грамотной настройки нормативно-справочной информации, но не всегда.

Невидимый и неуправляемый расчет. Мы заранее настраиваем формулы, затем жмем кнопку «Заполнить» и видим результат, но не видим никаких исходных данных, из которых результат сложен. Часто наши заказчики хотят видеть на одном экране все цифры, как получился результат, и влиять на расчет. Например, вручную сглаживать выбросы продаж или увеличивать запас ко дням выставок продукции.

План статичен и перезаполняется только по кнопке. Нет возможности автоматически принимать во внимание текущую ситуацию с товарными остатками, заказами и т. д.

Не учитываются аналоги номенклатуры.

Не всегда перечисленные особенности являются проблемой, скорее это негибкие места. 1С — это не только программные продукты со своей методологией, но среда для разработки. Мы можем немного или существенно изменить типовой функционал, а иногда разработать целый модуль с нуля.

Например, для одного из наших заказчиков мы разработали автоматизированное рабочее место планирования производства, которое позволяет увидеть и скорректировать исходные данные для плана производства. В итоге получаются осознанные управляемые цифры, на которые могут опираться другие службы в своей работе.

Оперативное планирование

В первой части статьи мы поговорили о долгосрочных планах, которые, как правило, задаются на много месяцев вперед. В 1С есть также инструменты для краткосрочного оперативного планирования: «Очередь заказов» и «График производства». Здесь горизонт планирования может быть от недели до 2–3 месяцев.

График производства строится автоматически и учитывает следующие вводные:

Длительность производства: основное время, подготовительно-заключительное, время переналадки, включая полуфабрикаты. Дата потребности: когда продукция должна быть готова. Место заказа в очереди: приоритет. Даты доступности всего сырья. Доступное и занятое время производственного оборудования.

Кроме автоматического планирования есть возможность вручную поставить определенные заказы на определенные даты, а затем перепланировать другие заказы вокруг ручных.

На основании расчета программа фиксирует, в какие даты должна быть произведена каждая партия, и когда мы получим готовую продукцию. Это позволяет всем службам строить совместную работу без использования гугл-таблиц и вести все данные в одной защищенной системе, снизив влияние человеческого фактора:

склад понимает, когда подавать то или иное сырье;

диспетчер производства понимает, в какой очередности выдавать задания на участках;

в случае задержки диспетчер может оперативно поменять задания местами, чтобы избежать простоя;

отдел продаж видит, на какое время можно планировать поставку клиенту.

Основные сложности

Нужно внести много нормативно-справочной информации (НСИ). Особенно это актуально для технологически сложного производства. В нашей практике бывали случаи, когда этап ввода НСИ занимал больше года. Если НСИ существует в машиночитаемом виде, то лучше потратить часть бюджета на разработку инструментов для ее загрузки.

Требуется высочайшее качество нормирования. Если время обработки детали прописано 10 минут, значит, оно должно быть 10 минут. Если сотрудник тратит еще 2 минуты на зачистку детали, а этого нет в нормативе, придется прописать, иначе из-за накопления опоздания весь график будет терять актуальность в день создания.

Высокие требования к оперативности ввода информации. Придется поставить компьютеры в цехах, чтобы пользователи могли вносить отметки о выполнении задач сразу же. Если отложить ввод информации хотя бы до конца дня — автоматизация потеряет часть своей ценности, т.к. данные будут неоперативные, а в течение дня пользователи так и продолжат общаться по телефону, в почте, и ходить друг к другу «ногами» для решения вопросов.

Для облегчения этой задачи для рабочих производства компьютеры можно заменить на мобильные терминалы сбора данных и разработать к ним максимально простой интерфейс.

Описанные выше сложности относятся скорее не к самой 1С:ERP, а к автоматизации планирования в целом. С ними сталкивается любая компания на любых конфигурациях. Автоматизация производства как раз помогает вскрыть эти факторы, сделать их более очевидными и в итоге устранить, повысив реалистичность и точность планирования.

Важно отметить, что от руководства компании требуется готовность вникать в причины сдвига плана и быстро принимать решения по каждой ситуации.

Что касается 1С:ERP как инструмента построения графика производства, то можно отметить следующие особенности, которые могут затруднить внедрение:

Негибкий интерфейс планирования. Если сравнить типовой интерфейс планирования, например, с планом в файле Excel, то Excel для рядового пользователя намного удобнее. Удобство может показаться не таким важным фактором при внедрении, но если инструмент окажется неудобным, мы столкнемся с сильным сопротивлением пользователей. Поэтому многие компании тратят дополнительные ресурсы на повышение удобства работы с графиком производства.

Негибкое нормирование времени. Например, нельзя задать переналадку в зависимости от того, с какого изделия на какое происходит переход. В рамках одного из проектов мы разрабатываем функционал, который автоматически расставляет заказы в очереди так, чтобы минимизировать время переналадок и при этом успевать к дате потребности.

Когда мы рассмотрели долгосрочный план производства и оперативный график производства, возникает вопрос: как эти две системы взаимодействуют между собой.

Здесь кроется еще одна сложность, которая может затруднить использование типовой системы: заказы на производство можно создавать либо по плану, либо по текущим потребностям. В типовом функционале эти методики неудобно использовать вместе. Зачастую приходится анализировать отдельно план и отдельно текущие остатки и потребности, высчитывая в полуручном режиме, на какое количество необходимо разместить заказ на производство.

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Подойдет ли вам 1С:ERP для планирования производства

Планирование производства в 1С:ERP — полезный и широко применяемый инструмент. В базовой конфигурации он не всем подходит, но за счет грамотной настройки часто удается адаптировать типовой функционал.

Как разобраться, подойдет ли 1С:ERP для планирования производства именно вам.

Один из вариантов — спросить опытного подрядчика, который выполнял подобные проекты множество раз. Что спросить:

как решались похожие проблемы в других компаниях;

какие особенности системы могут стать проблемой конкретно для его компании;

примеры функционала, выполненные для компаний с похожими процессами;

какие есть риски и выгоды автоматизации.

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