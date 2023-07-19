Зачем пиарщикам вести свой Telegram-канал и как делать это лучше

Дарья Лапшина, Account Director PR-агентства Comunica и автор Telegram-канала «Птички в голове» , рассказала о своем опыте и собрала мнения практикующих пиарщиков о том, как они ведут свои блоги, есть ли специфика у регионального продвижения и зачем вообще они это делают.

Хорошо, если ты написал пару десятков книг, получил сотню отраслевых премий — а если нет? Проблемой остается и генерация контента.

Чаще всего люди подписываются на известных и медийных персон в надежде получить там что-нибудь полезное или развлекательное. Сложнее всего завоевывать аудиторию нишевым авторам — например, пиарщикам и маркетологам.

Почему пиарщики начинают вести свой тг-канал

Я несколько лет думала о том, как завести свой блог, какую платформу выбрать. Выбрала Telegram, потому что здесь отраслевая аудитория из пиара, маркетинга и иже с ними.

Когда я ушла в декретный отпуск, стало больше времени на мысли, их формулирование. При этом моя жизнь с рождением ребенка сильно изменилась — другими стали и мои смыслы:

информационных пабликов даже в целом про отрасль много,

новости так или иначе примерно об одном.

У меня на канале есть и наши клиенты, которым интересно читать о нашем опыте, кейсах и путях их решения.

Ярослав Мешалкин, автор канала про коммуникации PRbyYar

Если говорить про Telegram как платформу, то здесь понятный механизм выдачи контента читателю. Ты зависишь только от собственного мастерства и бюджета, а не от алгоритмов ленты.

А причина завести медиа как таковое — я люблю писать, плюс за свою карьеру накопил много интересных кейсов и умозаключений, которыми хочу иногда делиться. И чем разговаривать с пустотой, лучше общаться со своими подписчиками.

Юрий Нестеренко, автор канала «Непросто PR»

Иногда в жизни наступает момент, когда понимаешь, что уже имеешь достаточно опыта и экспертизы, чтобы отдавать. Я отдаю по трем направлениям — статьи, менторство и ведение Telegram-канала.

Наталья Алгешкина, автор канала «Будни пиарщика/Канал о региональной рекламе»

Свой канал я завела в далеком 2018 году. Тогда Telegram был широко известен в узких кругах — там в основном тусовались айтишники, маркетологи, пиарщики и люди околотворческих профессий.

Началось все просто с эксперимента — хотелось попробовать новую фичу для продвижения личного бренда и создать свое небольшое авторское медиа для друзей и знакомых.

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Ирина Питерсон, автор канала «Честное PR-нерское»

Я работаю в коммуникациях более 20 лет, в последние два года — как фрилансер. Мне нужно было создать площадку, на которой коллеги, партнеры, клиенты (действующие и будущие) могли бы знакомиться со мной и узнавать о том, что я делаю (а я показываю конкретные примеры своей работы).

Обычно этой цели служат сайты или лендинги, но я поняла, что Telegram-канал даст гораздо больше возможности для создания разнообразного контента, обсуждения кейсов, продвижения личного бренда и экспертизы.

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Это возможность отрефлексировать самые разные моменты из практики, «упаковать» свой опыт, перенести в текст то, что происходит в голове.

Александр Лихтман, автор канала Likhtman thinks, CEO PR-агентства в Казахстане

Я начал вести канал до переезда, он мне был нужен для привлечения именно пиарщиков — как элемент экспертности на профессиональном рынке и немного как элемент HR-бренда.

Считается, что авторские блоги очень сложно продвигать. Почему?

Я вижу сложность в том, что мой личный контент менее интересен холодной аудитории, пришедшей извне, нежели профессиональной.

Я стараюсь соблюсти баланс и дозировать:

шутки, понятные только мне,

рефлексию по поводу детей и материнства,

своих хобби,

личной жизни.

Сейчас стало больше пиар-кейсов, так как выросла именно эта аудитория.

Ярослав Мешалкин

Авторские блоги сложно наполнять, а не продвигать. Потому что с новостными каналами все просто: ты мониторишь новости — ты выкладываешь новости.

А вот в авторских блогах одновременно твоя сила и твоя слабость: контент по умолчанию эксклюзивен, но и зависим — за тебя его никто не произведет. Поэтому, например, у меня бывает пара недель тишины, а потом пара постов в день.

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Юрий Нестеренко

Я бы не сказал, что это сложно. Необходимо иметь время и всегда находиться в повестке. Совсем хорошо, если есть стратегия и контент-план.

Наталья Алгешкина

Главный вопрос — в самомотивации. Сложнее всего уговорить себя регулярно делать контент и вписать ведение Telegram-канала в привычное рабочее расписание.

Вторая история — это ниша, в которой ты пишешь. Когда ты ведешь экспертный блог в узкой теме, то заранее очень ограничен рынком потенциальных читателей. Условные мемы с котиками интересны миллиону человек, а экспертные материалы по рекламе, тем более региональной, — в лучшем случае десятку тысяч.

Ирина Питерсон

Моя задача — собрать заинтересованную аудиторию, которая не отпишется завтра. При этом аудитория разная: канал могут читать и владельцы бизнесов, и руководители, и маркетологи, и собственно пиарщики, и журналисты.

Популярны ли авторские паблики в регионах и как их продвигать?

Наталья Алгешкина

Я стараюсь не сосредотачиваться на одном регионе. Делаю контент, который будет интересен более широкому кругу читателей.

Конкретно у нас в Чувашии не так много авторских Telegram-каналов, поэтому админы друг друга поддерживают. Когда я обращалась за помощью и просила поддержать какой-то пост, мне ни разу не отказывали.

Но в целом какого-то особого интереса к авторским медиа в регионе лично я не наблюдаю.

Все такие проекты — исключительно энтузиазм авторов.

При этом на мой Telegram-канал подписаны почти все медийщики Чувашии — и это, конечно, приятно.

В качестве эффективных региональных инструментов могу посоветовать продвижение через чаты сообществ — в любом регионе есть активные чаты предпринимателей, пиарщиков, айтишников. Обычно репост из вашего канала в такой чат по актуальной тематике хорошо заходит и привлекает новых читателей.

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Еще из полезного — это продвижение своего медиа после живых экспертных выступлений. Я обычно последним слайдом всегда вывожу QR-код на канал. Ну и в целом, когда бываю на больших мероприятиях и профильных тусовках, не стесняюсь рассказывать людям, что у меня есть свой канал, и предлагаю на него подписаться.

Александр Лихтман

Чтобы продвинуть личный бренд в Казахстане и в Узбекистане, я предпочитаю участие в мероприятиях в качестве спикера. Это самая рабочая схема. Все остальные каналы у меня для всех аудиторий — и в Казахстане, и в мире, и для русскоязычных читателей.

Как все-таки продвигать? Что работает? Бесплатные и платные методы

По моему опыту комментирование работает, но это самый трудоемкий процесс. У меня в целом есть приход от пары каналов, где я стараюсь активно оставлять комментарии. Вижу, что многие авторы каналов используют этот способ, и часто это выглядит очень грустно, когда под постом топового паблика висят десятки однотипных комментариев.

Я делала несколько платных размещений — эффективность оказалась ниже, чем от партнерских промо в отраслевых пабликах.

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Поэтому пока на ближайшее время я не планирую вливать бюджет: цена подписчика получается непомерной. Неплохой приход от каналов, которые мне интересны контентно, — видимо, мы единомышленники.

Я пару раз поучаствовала в эстафетах постов-дайджестов — прихода было ноль. Хотя если мне самой бывают интересны такие дайджесты — я подписываюсь. Все зависит от темы. А в моей теме с этим сложнее.

Ярослав Мешалкин

Лучший инструмент — это репост в @bponline или @prbezposhady. Но понравиться девочкам сложно. Очень хорошо работают коллаборации с другими авторами каналов. Только за рамками стандартного «взаимного продвижения».

Всегда чувствуется, когда рекомендация искренняя, а когда «взаимная».

Отлично срабатывает, когда один автор готовит контент в своем стиле для другого канала, причем растут оба.

Опыт использования бирж или подборок скорее негативный: очень много накруток, причем если раньше накручивали только подписчиков, то сейчас крутят и реакции.

Самые здоровые и эффективные каналы — с открытыми комментариями и дискуссиями в них.

Ирина Питерсон

Первый инструмент — это сам экспертный контент, который привлекает разную аудиторию.

Один из моих постов — конструктор PR-стратегий — прочитали более 2 800 человек (в канале на тот момент было менее 1 тыс.), у него было 233 репоста, и он принес больше 300 подписчиков.

А недавно другой пост без всякого моего участия попал в отраслевую e-mail-рассылку просто потому, что тема была актуальной и интересной.

Второе — это взаимный пиар, то есть обмен контентом с другими экспертными каналами о PR, маркетинге, копирайтинге, внутренних коммуникациях или других темах, для которых твой контент релевантен.

Для меня наиболее эффективная модель — когда автор дружественного канала пишет свой пост и дает ссылку на твой конкретный пост, а не на канал: это выглядит более нативно.

Третье — подготовка постов специально для другого канала, когда автор готов разместить твой текст, если он интересен аудитории. Здесь я выбираю каналы со смежной тематикой, чтобы привлечь новую аудиторию. Пример — пост в канале Дмитрия Филонова The Edinorog.

И четвертое — хотя, скорее, должно быть первым — это твой личный бренд. Если он уже сформирован, люди подписываются просто на твое имя и доверяют тебе как эксперту.

Александр Лихтман

Авторские блоги сложно продвигать только тогда, когда не выявлена:

ЦА,

ее потребности,

УТП эксперта для этой ЦА.

И с этим у пиарщиков проблема. Если посмотреть на большие пиар-сообщества — они все скатились во что-то другое.

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Я для продвижения использую все каналы и соцсети, кроме ВК. Даже TenChat. Неудачными считаю те, которыми у меня не получается заниматься последовательно.

Юрий Нестеренко

У меня много друзей, у которых есть большие каналы. Мы друг друга поддерживаем — и это мой самый главный инструмент. Ну и большие мероприятия с QR-кодом на моих презентациях.

Плохие инструменты — это те, которые связаны с нечестными методами продвижения. Все, что связано с ботами. Я не зарабатываю на своем канале, он создан для других целей, поэтому и вкладываться в рекламу сегодня не готов.

Сейчас количество каналов зашкаливает, внимание читателя перегрето. Какие дальнейшие перспективы по инструментам?

Контент, который решает личные проблемы, оказывает поддержку и помогает в работе, будет востребован всегда. Уверена, что алгоритмы Telegram еще не раз изменятся, и в краткосрочной и долгосрочной перспективе у авторов появятся еще какие-нибудь фичи для продвижения.

Что касается темы, то нужно выбрать ту, которая будет интересна наиболее широкой аудитории. Работайте с контентом и продвижением методично и не отчаивайтесь, тестируйте разные гипотезы.

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Нужно не просто гнаться за широкой аудиторией, но и находиться на пересечении ее интересов с личными — иначе не будет внутренней мотивации что-то делать, и в определенный момент это начнет напоминать нелюбимую работу, даже если приносит деньги.

Наталья Алгешкина

Делать ставку на контент, который интересен в первую очередь тебе как автору. Не нужно подстраиваться под мнение читателей и пытаться объять необъятное.

Если человек пришел почитать про региональную рекламу и поржать над ляпами пресс-служб, а ты внезапно под влиянием эмоций решил перейти на политику и федеральную новостную повестку, — скорее всего, он отпишется. Поэтому, на мой взгляд, важно придерживаться собственной контентной политики и не уходить сильно влево-вправо.

В перспективе будут усиливаться коллаборации авторов небольших каналов друг с другом:

гостевые рубрики,

совместные проекты.

Много надежд связываю с появлением в Telegram историй — можно будет экспериментировать с контентом и придумывать новые форматы подачи материала.

Ну и плюс ко всему думаю, что каналы неизбежно начнут продвигаться офлайн-инструментами — через собственный мерч, наружку. Крупные Telegram-каналы уже начали это делать, а значит, тренд в несколько видоизмененном и облегченном формате дойдет и до небольших авторских медиа.

Ярослав Мешалкин

У меня большинство каналов в ленте — авторские и небольшие. Огромных каналов на 100+ тыс. подписчиков — максимум десяток по разным темам, чтобы следить за самыми громкими событиями. А в остальном читаю нишевые каналы по своим профессиональным и личным интересам.

И своими читателями я хотел бы видеть таких же избирательных людей.

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Я не гонюсь за цифрами и прекрасно понимаю, что даже 10 тыс. читателей для меня — недостижимый потолок. Но я доволен прежде всего качеством своей аудитории, ее, я бы сказал, элитарностью, когда я знаю в лицо больше 50% своих подписчиков. Это все профессионалы или, к примеру, студенты из PR или смежных индустрий — GR, маркетинга, инвестиций, СМИ, HR.

Из этого проистекает и подход к инструментам продвижения. Это, как ни забавно, традиционный PR в других каналах, обмен контентом, редкие точечные закупки рекламы. Ну и потенциально вирусный контент в виде актуального мема никто не отменял, конечно.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash