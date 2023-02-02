Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов

Как не разочароваться в криптотрейдинге с самого начала, объяснил Антон Янушкевич, действующий криптоинвестор, основатель Cryptemic Investments и «Академии Cryptemic», обучающей платформы в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Антон рассказал о самых распространенных ошибках новичков в криптоиндустрии и разобрал популярные причины неудач на старте.

Ошибки новичков в криптоиндустрии

Каждый чемпион когда-то начинал с малого и совершал ошибки, которые стали трамплином к успеху. Опытный тренер способен свести к минимуму число неудачных попыток и дать максимум пользы. Криптоиндустрия не является исключением.

Итак, расскажу, какие самые частые ошибки я встречаю повсеместно и крайне регулярно в сфере криптотрейдинга и инвестиций.

1. Отсутствие системного обучения и знания основ фундаментального, технического, социального и ончейн-анализа

Это очень серьезная проблема, но многие новички банально не знают, что такое ончейн-анализ. Дефицит понимания того, как все работает, не говоря уже о том, как применять это на практике, способствует совершению одной ошибки за другой. Не владея подобной информацией, начинающий криптотрейдер, по сути, сам себя ставит в заведомо проигрышную позицию.

Не зная, как анализировать рынок, вы лишаете себя шансов на успех, ведь трейдинг и инвестиции — это всегда именно про шанс, про грамотную оценку вероятностей, где не бывает стопроцентно позитивных или негативных ожиданий. Исключение — инсайдерская торговля, но это уже другая, отдельная тема.

Однозначно вот что: всегда стоит быть более информированными и осведомленными, чем ваши конкуренты.

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2. Отсутствие стратегии и/или использование стратегий, не работающих при определенных рыночных условиях

Крайне частая ошибка: нашли стратегию, вроде все пишут, что она работает, попробовали — увы, нет. Происходит так, поскольку торговая или инвестиционная стратегия — лишь один из кирпичиков в общем здании криптоиндустрии, причем кирпичик, который на самом деле не всегда применим прямо здесь и сейчас.

Стоит обращать внимание на сам рынок, конкретную сферу и индустрию в целом.

Для этого необходимо изучать тему, погружаться в нее целиком, следовать только тем стратегиям, которые работают именно сегодня, потому что завтра все может в корне измениться.

3. Хранение прибыли и/или всего депозита на бирже

Тут будет уместным привести примеры с Binance или FTX. Поступая подобным образом, вы собственноручно, можно даже сказать, по своему добровольному желанию, ставите себя и свои финансы под угрозу. Это неприемлемо.

Запомните навсегда: хранить весь ваш депозит на централизованной бирже — ошибка.

4. Азартность

Отношение к криптотрейдингу должно быть как к работе, а не как к казино. Если вы хотите зарабатывать, стоит уяснить это раз и навсегда. Смешивать одно с другим недопустимо.

Азартное отношение к криптотрейдингу = табу.

5. Принятие эмоциональных решений

Принимать решения следует всегда с холодной головой, независимо от ситуации на рынке или событий, которые происходят в криптомире последние полгода. В текущих реалиях ощущение выпрыгивающего из груди сердца посещает даже опытных игроков. Для крипторынка это нормальное явление.

Следует учитывать текущую волатильность на рынке криптовалют, не принимая близко к сердцу все остальные волнения, и двигаться дальше.

6. Завышенные ожидания

Стать миллионером за один день нереально. Поэтому завышенные ожидания лишь мешают работе. Ориентируйтесь примерно на 20-30% в год. Это отличный показатель даже для профессионалов. Поэтому стоит следовать намеченной стратегии, не отвлекаясь на желание быстрого обогащения.

Завышенные ожидания — в сторону, чтобы они не мешали концентрировать ваше внимание на действительно важных в трейдинге вещах.

7. Использование непроверенных прогнозов, отсутствие желания самостоятельно погружаться в материал

Если бы работала хоть половина из всех прогнозов в интернете, мы бы все стали финансово обеспечены до конца жизни. Но факт в том, что это не так.

Не стоит слепо доверять непроверенной информации из сети. Куда полезнее проверять поступающие данные и анализировать их с точки зрения своих знаний и опыта.

8. Вложение в первый депозит всего капитала

Это грубейшая ошибка новичков. Пока вы не убедитесь, что ваши действия приносят доход на постоянной основе, даже не думайте о вложении в депозит значительной части своего капитала.

Лучше если ваши сбережения будут в различных долях задействованы в тех или иных активах. В этом случае, даже совершив ошибку на первых порах, вы оплатите ее лишь небольшой частью своих сбережений, не потеряв весь капитал разом.

9. Отсутствие диверсификации

Ошибки в диверсификации могут сделать вас банкротом. Если активы распределены между несколькими криптовалютами, убытки от падения одной может перекрыть прибыль от роста другой.

А иногда прибыль от роста одного актива можно использовать для приобретения другого.

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10. Пренебрежение безопасностью ради удобства

Безопасность — это правило номер один, всегда! Если десятикратное введение кода безопасности способно минимизировать риск потери криптоактивов, делайте это без лишних раздумий. Пренебрегайте удобствами в угоду безопасности.

Потратить несколько дополнительных минут ради сохранения результатов многих месяцев или лет вашего труда никогда не повредит.

11. Бессистемность в трейдинге/инвестировании и отсутствие строгого учета

Записывайте и анализируйте каждую из своих сделок. Обсуждайте ошибки с экспертами и разбирайте их самостоятельно. Это — ваш фундамент на пути к успеху в криптоиндустрии.

С таким подходом становится возможным успех в долгосрочной перспективе, даже если вы и совершаете некоторые ошибки в текущий момент.

Мастерство приходит с опытом

Совершать ошибки — это нормально, более того, это единственный способ расти в профессиональном плане и получать обратную связь от окружающей нас действительности. Главное — не совершать одни и те же неверные действия раз за разом, надеясь при этом на положительный результат.

Надеюсь, что материал поможет новичкам:

миновать этап совершения типовых ошибок,

начать лучше ориентироваться в мире блокчейн-технологий,

разработать индивидуальную стратегию инвестирования в криптовалюты.

Если вы вдруг обнаружите, что половина, а то и большая часть этого списка ошибок вам знакома не понаслышке, не стоит считать это неудачей: наоборот, вы станете только богаче, если сумеете правильно воспользоваться подсказками своего опыта, в том числе негативного, и мнением экспертов.

Фото на обложке: Shutterstock / Black Salmon