Что подарить на Новый, 2026 год: топ и антитоп корпоративных подарков
Какие корпоративные подарки норм, какие стрём: спросили у экспертов
Who is корпоративные подарки и почему с ними промахиваются
Виктор Бабичев, фаундер сервиса MySanta, который каждый декабрь запускает «Тайного Санту» во многих крупных офисах страны вроде Aviasales, подчёркивает: как только компанию начинает вести инерция и логика «так принято», подарки идут на автомате и начинают работать против бренда.
Алина Чжан, CEO SkyFest (они делают тот мерч, который люди не стесняются носить), видела достаточно странных корпоративных подарков и заявляет: подарок становится неуместным, когда в нём больше вкуса человека, принимающего решение, чем смысла компании. И из-за этого чаще всего появляются самые громкие фейлы.
Не делай так: антитоп корпоративных подарков сезона 2025/26
Сертификаты на то, куда бы сам не пошёл
Подарочные сертификаты на игры, мастер-классы и активности, которые никак не связаны с интересами человека.
Почему провал? 54% опрошенных в исследовании Fix Price и РОМИР считают такой подарок неудачным. В корпоративной логике это выглядит как: «Мы не знаем, что тебе нужно, поэтому вот универсальный фантик. Сам разбирайся, куда идти, когда и как записываться».
Книги по «успешному успеху»
Вся линейка книг по тому, «как стать продуктивнее», «7 лучших привычек» и прочие инструкции, как жить.
Почему провал? 51% респондентов отнесли книги по саморазвитию к плохим подаркам. По их мнению, такие книги кажутся бесполезными и навязчивыми.
Предметы интерьера
Свечи, вазы, подставки, декоративные «безделушки» для дома или в офис.
Почему провал? 46% опрошенных назвали такие подарки неудачными. Декор — зона личного вкуса. Попасть в точку «наугад» почти невозможно: в лучшем случае вещь поставят на дальнюю полку, в худшем — её передарят.
Алкоголь
Бутылка вина, шампанского или крепкого алкоголя.
Почему провал? 37% респондентов выступили против алкоголя как подарка, а среди молодёжи 18–24 лет против выступили уже 50% опрошенных. При этом премиальный алкоголь в VIP-сегменте до сих пор работает.
Рандомная косметика и парфюм
Наборы уходовой косметики и парфюмерные ароматы, выбранные случайно.
Почему провал? 34% опрошенных в исследовании выступили против таких подарков. Попасть в чужие вкусы и особенности кожи практически нереально. Слишком большой шанс промахнуться.
Прыжки с парашютом и экстремальные впечатления
Сертификаты на прыжки с парашютом, полёты, гонки и другие «адреналиновые» активности.
Почему провал? Виктор Бабичев, фаундер сервиса MySanta для игры в «Тайного Санту» во многих крупных офисах страны, считает такие подарки рискованными для корпоративной среды.
Оверпрайс-подарки
Подарки, которые сильно выбиваются из негласного бюджета по рынку.
Почему провал? По наблюдениям MySanta, с которым сотрудничают и крупные компании вроде Aviasales, слишком дорогие подарки чаще вызывают неловкость и ощущение долга, чем радость. Людям сложно ответить тем же, и это ломает баланс в корпоративных отношениях.
It’s cool: топ корпоративных подарков сезона 2025/26
Компании по-прежнему заказывают простые, но рабочие вещи: одежду, термокружки, сумки. Такой тренд видит производитель нестыдного мерча SkyFest. Сервис MySanta подмечает: сначала люди создают эмоциональные вишлисты, а ближе к Новому году вспоминают, что хотят, и оставляют то, чем реально будут пользоваться.
- Базовая одежда: футболки, худи, поло, бейсболки.
- Термокружки и бутылки для воды.
- Рюкзаки и сумки.
- Простая электроника. Например, пауэрбанки.
- Цифровые подарки: подписки на онлайн-сервисы и промокоды.
- Эконаборы и наборы для выращивания растений.
- Небольшие арт-объекты и «антистресс»-безделушки.
Среди самых необычных хотелок в корпоративных вишлистах MySanta вспоминает индикатор влажности почвы «Червячок», шапку для хомяка, трюковую ручку-спиннер и десяток пакетов семян разных видов капусты. (Иногда HR-отдел просто хочет посадить капусту и не выгореть.)
А с деньгами что? Производитель корпоративных подарков SkyFest оценивает средний бюджет на подарок в 1500–3000 ₽ за набор в 2025 году. Серьёзного роста по сравнению с прошлым годом они не фиксируют. Компании скорее перераспределяют деньги между категориями: чуть ужимаются в массовых наборах, чтобы докинуть бюджета в ВИП-сегмент, или наоборот.
Вау-подарки для ВИП-сегмента
В ВИП-сегменте, по данным экспертов, сильных сдвигов по бюджету по сравнению с прошлым годом тоже нет. Средний бюджет — 3500–5000 ₽. Какие категории подарков эксперты отмечают в VIP-сегменте:
1. Предметы искусства.
Например, сервизы, вазы, скульптуры, картины.
2. Продукты народных промыслов.
Например, жостовская роспись, палехская миниатюра.
По словам Алины Чжан, CEO SkyFest, укрепился запрос на национальную идентичность. Подарки с русскими традициями всё чаще прослеживаются в премиум-сегменте.
3. Изделия из драгоценных металлов.
4. Премиальный алкоголь.
Импортёр премиум-алкоголя Simple Group объясняет, что в ВИП-сегменте алкоголь по-прежнему в топе. Продажи игристых вин премиум-класса выросли на 15%, а премиальных крепких напитков — на 9%.
Корпоративные клиенты не берут что нальёте. Они выбирают просекко, креманы, российские вина из Крыма и Краснодарского края, игристые из «дружественных» стран вроде ЮАР. Из крепкого алкоголя выбирают джин, коньяк, порто и виски.
Но такой подарок работает, только если у него есть ценность. Например, вина под вкус конкретного человека, лимитированные коллекции, дизайнерские бутылки, которые не стыдно поставить в бар или личную коллекцию.
How to: чек-лист экспертов по подаркам без кринжа
1. Найдите смысл подарка, как смысл жизни.
Ваш подарок должен отвечать на простой вопрос: «Что мы хотим им сказать?». Задайте себе этот вопрос при выборе, если ответа нет, пересмотрите концепцию.
2. Дарите от компании, а не от CEO.
Алина Чжан, человек, знающий толк в подарках и CEO SkyFest, справедливо бесится от истории «руководитель любит рыбалку, значит мы дарим удочки». Подарок должен отражать бренд, никак не личные увлечения человека, который согласовывает смету. IT-компания, которая дарит удочку, выглядит странно. Для турфирмы — норм.
3. Думайте, что с этим будут делать.
Если подарок через месяц пропал из поля зрения получателя, считайте, что ничего не дарили. Вещи, которые носят, ставят на стол, берут в поездки, продолжают работать на ваш бренд каждый день.
4. Сделайте быстрый стоп-чек перед закупкой.
Перед запуском партии или закупкой подарков стоит ещё раз проверить: нет ли аллергенных продуктов в составе, религиозных и политических символов или спорного юмора.
5. Не забудьте про апгрейд.
По словам экспертов, в тренде глубокая кастомизация. Базовую вещь можно довести до уровня «ничего себе» за счёт:
- Оригинальных дизайн-решений.
- Комбинирования техник печати и нанесения.
- Дополнительной фурнитуры. Например, лейблов, шильдов, ремешков, карабинов.
- Продуманной упаковки.
«Клиент стал требовательным к качеству и дизайну: дешёвый, однотипный мерч уже не воспринимается как нормальный вариант подарка. Выросло количество запросов на индивидуальное изготовление и решения „не как у всех“», — резюмирует Алина Чжан, CEO производителя нестыдного мерча и подарков SkyFest.
