Что подарить на Новый, 2026 год: топ и антитоп корпоративных подарков

Сертификаты на то, куда бы сам не пошёл

Подарочные сертификаты на игры, мастер-классы и активности, которые никак не связаны с интересами человека.

Почему провал? 54% опрошенных в исследовании Fix Price и РОМИР считают такой подарок неудачным. В корпоративной логике это выглядит как: «Мы не знаем, что тебе нужно, поэтому вот универсальный фантик. Сам разбирайся, куда идти, когда и как записываться».

Вся линейка книг по тому, «как стать продуктивнее», «7 лучших привычек» и прочие инструкции, как жить.

Почему провал? 51% респондентов отнесли книги по саморазвитию к плохим подаркам. По их мнению, такие книги кажутся бесполезными и навязчивыми.

Предметы интерьера

Свечи, вазы, подставки, декоративные «безделушки» для дома или в офис.

Почему провал? 46% опрошенных назвали такие подарки неудачными. Декор — зона личного вкуса. Попасть в точку «наугад» почти невозможно: в лучшем случае вещь поставят на дальнюю полку, в худшем — её передарят.

Алкоголь

Бутылка вина, шампанского или крепкого алкоголя.

Почему провал? 37% респондентов выступили против алкоголя как подарка, а среди молодёжи 18–24 лет против выступили уже 50% опрошенных. При этом премиальный алкоголь в VIP-сегменте до сих пор работает.

Рандомная косметика и парфюм

Наборы уходовой косметики и парфюмерные ароматы, выбранные случайно.

Почему провал? 34% опрошенных в исследовании выступили против таких подарков. Попасть в чужие вкусы и особенности кожи практически нереально. Слишком большой шанс промахнуться.

Прыжки с парашютом и экстремальные впечатления

Сертификаты на прыжки с парашютом, полёты, гонки и другие «адреналиновые» активности.

Почему провал? Виктор Бабичев, фаундер сервиса MySanta для игры в «Тайного Санту» во многих крупных офисах страны, считает такие подарки рискованными для корпоративной среды.

Оверпрайс-подарки

Подарки, которые сильно выбиваются из негласного бюджета по рынку.

Почему провал? По наблюдениям MySanta, с которым сотрудничают и крупные компании вроде Aviasales, слишком дорогие подарки чаще вызывают неловкость и ощущение долга, чем радость. Людям сложно ответить тем же, и это ломает баланс в корпоративных отношениях.