Что относится к внереализационным доходам и расходам и как их учитывать

Большая часть всех доходов и расходов предприятия так или иначе связана с его основной деятельностью и реализацией продукции или услуг. Важно помнить, что финансовая отчетность не ограничивается лишь продажами, потому что существует целый ряд статей, которые можно отнести к расходной или доходной категории. Всем этим процессам нужен учет и контроль. В статье узнаете, что такое специфика учета внереализационных доходов и расходов.

Содержание

Что такое внереализационные доходы и расходы?

Большая часть доходов и расходов в бизнесе связана с реализацией товаров и услуг. Реализационный доход — это та выручка, которую компания получила от продажи своей продукции или иных товаров и услуг, которые связаны с ее основной деятельностью. Реализационный расход — те сопутствующие затраты, совершенные предпринимателем ради получения прибыли, например, на закупку сырья.

Внереализационные доходы и расходы — это все финансовые поступления на баланс фирмы, которые относятся к категории нерегулярных и не связаны напрямую с основным видом деятельности компании.

По закону все виды доходов и расходов должны получать экономическое обоснование, то есть быть подкрепленными официальными документами, в которых четко прописано их влияние на получение прибыли. Все подписанные акты, договоры, контракты, поручения, оплаченные чеки и прочие документы по внереализационным доходам и расходам важно сохранять для отчетности и проверок.

Внереализационные расходы

Это вид таких расходов, которые имеют документальное подтверждение и обоснование, однако не относятся напрямую к деятельности компании. Регламент и общие правила их учета прописаны в Налоговом кодексе РФ в статье 265. В перечень расходов можно вносить дополнения, самостоятельно определяя, что отразить как внереализационный доход. Для этого у налогоплательщика есть два основных критерия:

Расход средств, позволяющий законно снизить размер прибыли, которая облагается налогом.

Эти траты не связаны с основной деятельностью предприятия.

Важно отметить, что снизить налоговую базу способны не все виды внереализационных расходов. Стоит учесть и то, что их список имеет существенные отличия от того перечня статей расходов, которые предприниматель обязан отразить в бухгалтерском учете.

Самые распространенные внереализационные расходы:

Выпуск акций и ценных бумаг компанией, а также их самостоятельное погашение.

Расходы, которые были совершены ранее, но выявлены только в текущем году.

Затраты на судебные издержки.

Оплата различных услуг банков и иных кредитных организаций.

Оплата начисленных процентов по некоторым видам заемных средств, например, взятых для выплаты дивидендов.

Расходы на аренду недвижимости, участков земли, в том числе лизинг, а также на амортизацию этих активов.

Внереализационными тратами считаются средства, потраченные на обслуживание ценных бумаг.

Оплата утилизации устаревших и списанных ОС.

Расходы, которые понесла компания из-за разницы курса.

Выплата назначенных штрафных обязательств и пени.

К расходам относятся убытки (ст. 265 НК РФ), например, потери от простоев, аварий, стихийных бедствий и прочие.

Налогоплательщику надо помнить, что проценты можно отнести к отдельному виду расходов, который имеет собственные правила учета, регламентированные ФНС. Сложность в том, что они могут быть отнесены к разным видам расходов в зависимости от цели получения заемных средств, в том числе и к внереализационным.

Внереализационные доходы

Перечень внереализационных доходов есть в ст. 250 НК РФ. Среди самых распространенных можно перечислить следующие виды дохода:

Суммы, которые образовались от разницы при курсовых колебаниях.

Внереализационный доход компании, который она получает от сдачи своих активов в аренду.

Оказанная услуга на безвозмездной основе.

Списанный долг, когда кредитор обанкротился или задолженность утратила актуальность по истечении срока давности.

Благотворительные пожертвования и взносы.

Прибыль от долевого участия компании в иных бизнес-проектах.

Проценты по займам, которые выдала компания.

Внереализационный доход, полученный от использования интеллектуальной собственности организации.

Суммы, полученные в качестве компенсации предприятию или страховых выплат, а также штрафов в пользу компании.

Проценты, полученные от деятельности с ценными бумагами.

Внереализационный доход, полученный ранее, который выявили лишь в текущем году.

В законодательстве предусмотрено наказание за факт сознательного занижения размера полученной прибыли с помощью внереализационной категории денежных поступлений. Эта ситуация возможна из-за упущения в отчете важных статей дохода. Недостаточность знаний или сознательный умысел становятся этому причиной, но налоговые органы обязаны контролировать эти вопросы. Потому они могут расценить этот факт как грубое нарушение и желание уклониться от уплаты налогов.

Налоговый учет

Все внереализационные доходы и расходы, которые налогоплательщик отнес к этой категории подлежат налоговому учету. Компании, которые ведут бухгалтерский учет, должны фиксировать их еще и в бухгалтерии. Сложность состоит в том, что каждый налоговый режим имеет свои нюансы и особенности расчета доходов и расходов, которые надо знать и грамотно применять.

Первичным в этом вопросе считается правильное отнесения доходов и расходов именно к категории внереализационных. Опираться надо на перечни, что уже существуют, а также на обоснования, что указаны в документах. Ведь главное, чтобы они не имели отношения к основной деятельности предприятия. В этом случае налоговым инспекторам не придется задавать вопросы по внереализационным средствам компании.

Внереализационные расходы

Категория внереализационных расходов отражается в бухгалтерском и налоговом учетах различным образом. Не все фактические траты возможно указать в налоговом учете. Так формируются постоянные и временные разницы. Регламент и правила бухгалтерского учета прописан в ПБУ 18/02. Следует помнить, что для временной разницы периодически надо проводить корректировку.

В законодательстве существует список расходов, которые относятся к внереализационным, однако за предпринимателем остается право его расширить, если для этого есть основания. Потому такие статьи расходов он должен зафиксировать в учетной политике организации. Все это поможет снизить налоговую базу, что считается одной из главных целей бизнесмена, когда он определяет расходы в категорию внереализационных.

Сама процедура может быть двух видов, в зависимости от метода учета, который организация для себя выбрала:

Метод начисления указан в п. 7 ст. 272 НК РФ.

Кассовый метод — в п.3 ст. 273 НК РФ.

Выбранный метод будет определять дату: день фактического совершения трат или получения расчетного документа.

Например:

Услуги банка, которые компания решила отнести к внереализационным расходам, она может учитывать разными способами. Используя метод начисления, в отчете может быть указана дата фактического расчета, последнего дня отчетного периода или получения документа на оплату. При кассовом методе все проведенные операции по банкам должны быть учтены по дате фактической оплаты. К судебным издержкам относят различные затраты, например, госпошлину и оплату почтовых расходов. При кассовом методе они все они вносятся в учет по дате совершения оплаты, а вот при методе начисления возникает разница, госпошлина — на дату подачи обращения в суд, а все остальные — на дату оплаты, на дату получения расчетного документа или последнее число отчетного периода. Штрафы и пени, которые назначают за нарушение договорных или иных обязательств, в зависимости от метода, могут быть учтены как на день их признания, так и на дату вступления решения суда в силу или же на день оплаты.

Внереализационные доходы

С внереализационными доходами налоговый учет проводится схожим образом, то есть дата определяется выбранным методом учета. Кассовый метод предполагает, что все поступления средств на баланс организации должны фиксировать дату их фактического зачисления. Тогда как при методе начисления возможны варианты:

дата предъявления расчетных документов,

дата произведения расчета,

последний день отчетного периода.

Внутренняя учетная документация должна подтверждать выбранный организацией метод. Такой вид дохода имеет нюансы в зависимости от выбранного режима налогообложения:

При ОСНО суммируются реализационный и внереализационный доход компании. Если предприниматель работает по упрощенной системе, то внереализационный доход надо вносить в учет кассовым методом. При УСН «доходы минус расходы» налогоплательщик вправе зачесть лишь в том случае, если они прописаны в ст. 346.16 НК РФ. Для ЕСХН при определении налоговой базы все виды возможного дохода, что указаны в списке в п. 2 ст. 346.5 НК РФ, должны быть учтены на дату их поступления на баланс компании.

Ошибки при налоговом учете

Иногда сами предприниматели или их бухгалтеры допускают грубые ошибки, когда неверно распределяют доходы и расходы по категориям.

К частым относятся следующие ошибки:

Забывают учесть полученные компенсации. Если у компании есть финансовые потери из-за аварии или стихийного бедствия, то сумму убытков можно отнести в расходы. Денежную компенсацию, которую выплатит страховая компания или виновник аварии, нужно отразить во внереализационных доходах. Если возмещение не полностью покрывает ущерб, то предприниматель может решить, что этот вид поступлений не считается прибылью. Однако с точки зрения закона с любой компенсации от страховой надо оплатить налог. Учитывают суммы с неверной датой. Когда контрагенты компании по какой-либо причине нарушают договор, то они выплачивают неустойку. Иногда это происходит по решению суда. Чтобы не возникло спора с налоговой инспекцией, важно учитывать в выбранный налоговый режим. Всем работающим на ОСНО и применяющим кассовый метод или специальный режим, надо производить начисление неустойки на ту дату, когда произошло поступление денег, а не когда произошло нарушение. Налог на прибыль отталкивается от такого понятия, как «учетный период», который обычно указывается в один год. При таком налоговом режиме будет важна дата самого нарушения. Не показывают в учете услуги, полученные бесплатно. При получении такой услуги ее все равно следует отразить на балансе как внереализационный доход, указав среднюю рыночную стоимость (ст. 105.3 НК РФ). Предприниматели часто не вносят их в учет. Ошибка заключается в том, что организация, которая оказала услугу, вполне может указать ее в своей внереализационной отчетности. В таком случае инспекторы вправе искать симметричный доход у получателя. Важно помнить, что бесплатные услуги, оказанные персонально предпринимателю, налоговую не интересуют, а вот изменение баланса его компании должно отражаться в документах. Не учитывают снижение стоимости уставного капитала. При снижении стоимости капитала может быть снижена и стоимость долей участников. Образовавшуюся сумму от этой разницы можно отразить в учете как внереализационный доход или сделать выплаты участникам, разделив ее между всеми. Если производится выплата, то доход не образуется. Бывают ситуации, когда такое снижение стоимости обусловлено требованием закона, тогда проведение коррекции не нужно. Забывают учесть невостребованные долги. Каждый год бухгалтерия организации обязана делать ревизию долговых обязательств. При обнаружении невостребованной задолженности или той, чей срок уже истек, также надо отнести к внереализационным доходам. Чтобы не возникало спорных ситуаций с налоговой, следует проводить такие инвентаризации и предоставлять отчет по доходам вовремя.

Штрафные санкции

Важно не упустить в учете и налоговой отчетности ни одной статьи по доходам и расходам, сделав неверное распределение по категориям. Такая халатность может быть рассмотрена контролирующими органами как грубое нарушение правил учета, которое привело к уменьшению налоговой базы компании.

Такие нарушения могут повлечь за собой разного рода наказания. Их тяжесть напрямую зависят от размера суммы, которая не была учтена. Для организации или ИП это может оказаться штрафом в размере до 20% от этой суммы, но он не может быть менее 40 тыс. рублей (п. 3 ст. 120 НК РФ).

Если выяснится, что в нарушении был умысел, а сокрытая сумма оказалась значительной, то предпринимателю может грозить и более суровое наказание. Помимо штрафа от 100 тыс. рублей законом предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 199 УК РФ).

По этой причине к учету внереализационных доходов и расходов предпринимателям надо относиться со всей ответственностью и следить за тем, чтобы были учтены все поступления и траты предприятия.

Статьи доходов и расходов, которые никак не связаны с реализацией продукции или продажей услуг, существуют в каждом бизнесе. Если предприниматель не включает внереализационные доходы и расходы в свои отчеты, то однажды он может от этого пострадать. Чтобы финансовое планирование было точным, важно вести отчеты корректно. В них должны попадать доходы и расходы не только от прямой деятельности предприятия, но и внереализационные.

