Лучшие — и худшие — научно-фантастические книги по версии футуролога
Писатель Чэнь Цюфань рассказывает, что почитать — без поблажек распиаренным авторам
Мы в редакции любим подборки — и критическое мышление. Предлагаем доверять не оценкам и рейтингам, а собственному вкусу. Ниже приводим рекомендации от писателя-футуролога — и да, им тоже можете не доверять.
Что можно пропустить и не читать вообще
«Звёздный десант», Роберт Хайнлайн
Тонко замаскированная пропаганда. Да, книга повлияла на жанр — но её представление о гражданской доблести слишком авторитарно.
«Нейромант», Уильям Гибсон
Да, это важная веха для развития жанра, но она устарела. Роман полезен как исторический документ, но не как карта будущего.
«Человек в высоком замке», Филипп К. Дик
Интригующая задумка, но запутанная реализация. Больше похоже на параноидальный мысленный эксперимент, чем на продуманную альтернативную историю.
А что — реально круто
«Больные души», Хань Сун
Лихорадочный сон в больнице. Бюрократический хоррор, переходящий в метафизику. Кровоточит китайским коллективным бессознательным.
«Крушение», Дж. Г. Баллард
Жуткая новелла о медиа, войне и сексуальности. Баллард выступает в роли пророка — описывает будущее как психологический крах.
«Персонал», Ольга Равн
Поэтичный рассказ о людях и гуманоидах на космическом корабле. Тихий, тревожный, до мурашек экзистенциальный.
- 1 Из CEO в оленеводы: как основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников уехал в тундру — и что об этом думают психологи Основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников уехал в тундру 23 августа 2025, 18:29
- 2 «В России мы можем до инфаркта и себя, и всех остальных довести — лишь бы сделать» Креативный директор и сооснователь Sila Sveta Александр Ус — о бизнесе по-русски 22 августа 2025, 16:57
- 3 Александр Ус: «Когда в бизнесе цель — просто стать богаче, это почти гарантированный провал» Креативный директор и сооснователь Sila Sveta — о факапах, цене эмоций и главном активе 20 августа 2025, 16:43
- 4 Сэм Альтман. Архитектор новой реальности Он создаёт главные инновации в искусственном интеллекте. 20 августа 2025, 16:02