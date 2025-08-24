Лучшие — и худшие — научно-фантастические книги по версии футуролога

Мы в редакции любим подборки — и критическое мышление. Предлагаем доверять не оценкам и рейтингам, а собственному вкусу. Ниже приводим рекомендации от писателя-футуролога — и да, им тоже можете не доверять.

Что можно пропустить и не читать вообще

«Звёздный десант», Роберт Хайнлайн

Тонко замаскированная пропаганда. Да, книга повлияла на жанр — но её представление о гражданской доблести слишком авторитарно.

«Нейромант», Уильям Гибсон

Да, это важная веха для развития жанра, но она устарела. Роман полезен как исторический документ, но не как карта будущего.

«Человек в высоком замке», Филипп К. Дик

Интригующая задумка, но запутанная реализация. Больше похоже на параноидальный мысленный эксперимент, чем на продуманную альтернативную историю.

А что — реально круто

«Больные души», Хань Сун

Лихорадочный сон в больнице. Бюрократический хоррор, переходящий в метафизику. Кровоточит китайским коллективным бессознательным.

«Крушение», Дж. Г. Баллард

Жуткая новелла о медиа, войне и сексуальности. Баллард выступает в роли пророка — описывает будущее как психологический крах.

«Персонал», Ольга Равн

Поэтичный рассказ о людях и гуманоидах на космическом корабле. Тихий, тревожный, до мурашек экзистенциальный.