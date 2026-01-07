Материнский капитал в 2026 году: что меняется и как его проиндексируют

В 2026 году маткапитал проиндексируют — сумма на сертификате подрастёт на 6,8%. Всё больше семей направляют эти деньги в образование и жильё, хотя многие по-прежнему мечтают купить на них машину или участок — и сталкиваются с жёсткими ограничениями закона. Вместе с экспертами разбираем самые популярные сценарии использования маткапитала и отдельно смотрим, как работает схема «квартира как инвестиция» — где она реально помогает семье, а где начинает буксовать из-за долей и длинных сделок.

Материнский капитал на первого и на второго ребёнка: сумма выплат в 2026 году

На конец 2025 года размер материнского капитала составлял:

690 266,95 ₽ — на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого после 2020 года;

— на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого после 2020 года; 912 162,09 ₽ — на второго ребёнка, рождённого или усыновлённого после 2020 года. Но только если до его появления у семьи ещё не было права на маткапитал;

С 1 февраля 2026 года размер маткапитала будет проиндексирован на уровень фактической инфляции 2025 года. По прогнозам, она составит 6,8%. Таким образом, с февраля размер материнского сертификата составит:

737,2 тыс. рублей — на первого ребёнка;

— на первого ребёнка; 974,1 тыс. рублей — на второго ребёнка, если у семьи нет маткапитала на первенца.

Если семья ранее частично использовала маткапитал, то его остаток тоже проиндексируют с февраля 2026 года.

«В 2023 году семья использовала 300 000 ₽ на погашение ипотеки. Остаток на счёте составил 330 380,78 ₽. Этот остаток индексируется в 2024, 2025 и 2026 годах по установленным коэффициентам», — поясняет семейный юрист Мария Белоногова.

Сумма материнского капитала, которой семья может распоряжаться, определяется на дату подачи заявления и не зависит:

от года рождения ребёнка;





его возраста на момент использования;





года, когда приняли решение распорядиться средствами.





Сумма фиксируется с учётом всех индексаций к моменту подачи заявления на использование маткапитала и остатка на счёте.

В чём суть материнского капитала и на что его можно потратить

Материнский капитал — это государственная программа финансовой поддержки семей с детьми. Она действует с 2007 года и вначале была доступна семьям, в которых родился второй ребёнок. С 2020 года программу расширили: маткапитал стали выдавать и при рождении первенцев.

Госпрограмма по выдаче материнского капитала должна была действовать до конца 2026 года, но её продлили ещё на четыре года — до конца 2030-го.

В 2026 году маткапиталом смогут воспользоваться 1,7 млн российских семей. Для этого в бюджете Соцфонда предусмотрено почти 567 млрд рублей.

Использовать материнский капитал можно только на строго определённые цели. Все они прописаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Среди них:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

формирование накопительной пенсии матери;

ежемесячная выплата нуждающимся семьям до достижения ребёнком трёх лет при соответствии критериям нуждаемости;

товары и услуги для детей-инвалидов.

Материнский капитал нельзя потратить на покупку автомобиля, хотя такую инициативу неоднократно рассматривали. Это направление не планируется к введению и в 2026 году.

«Периодически в Государственную думу вносятся законопроекты о разрешении использования материнского капитала на покупку автомобиля, но они не принимаются. Однако есть иные программы поддержки от государства. Наиболее известная — это программа „Семейный автомобиль“*Семейный автомобиль — государственная программа льготного автокредитования для семей с детьми и других категорий граждан. По ней можно купить новую машину со скидкой от 10 до 40%.», — поясняет семейный юрист Мария Белоногова.

Материнский капитал нельзя направить и на покупку земельного участка без жилого дома, а также на ремонт жилья: косметический и капитальный. При этом его можно использовать на реконструкцию частного дома, но только при условии увеличения жилплощади на определённое количество квадратных метров — его устанавливает орган местного самоуправления.

Можно ли продать материнский капитал на детей?

Законных способов продать материнский капитал нет. Любые схемы его обналичивания противозаконны, говорит семейный юрист Мария Белоногова. Она поясняет: материнский капитал — целевая мера финансовой поддержки и его можно использовать только на прописанные в законе цели.

«Попытки обналичивания через фиктивные сделки квалифицируются как мошенничество. За это предусмотрена ответственность — до 10 лет лишения свободы по ст. 159.2 УК РФ», — объясняет юрист Мария Белоногова.

При выявлении нецелевого использования владелец сертификата обязан вернуть государству незаконно полученные средства.

Использование материнского капитала: в топе ежемесячные выплаты, обучение детей и покупка жилья

К ноябрю 2025 года Соцфонд одобрил более 1,5 млн заявлений семей на распоряжение маткапиталом.

Из них:

по 455 тыс . заявлений деньги ушли на обучение детей;





заявлений деньги ушли на обучение детей; свыше 407 тыс. распоряжений связаны с покупкой жилья;





распоряжений связаны с покупкой жилья; ежемесячную выплату на детей до 3 лет оформили по 664 тыс. заявлений;





заявлений; остаток маткапитала до 10 тыс. рублей полностью забрали 32 тыс. родителей;





родителей; ещё 8,3 тыс. родителей направили средства на накопительную пенсию.

На ноябрь 2025 года россияне чаще тратили маткапитал на обучение детей, чем на жильё. По программе допустима оплата всех видов образовательных услуг: от детского сада до вуза, включая кружки и секции. Важное условие: обучение должно проводить юрлицо или ИП с действующей образовательной лицензией.

Сеть детских садов Sun School наблюдает увеличение интереса родителей к возможности направления средств маткапитала на оплату детских садов и связывает это со следующими факторами:

Повышение информированности семей. Государство активно продвигает идею: маткапитал — это не только «на ипотеку», но и на текущие нужды, в том числе дошкольное развитие. Родители стали чаще интересоваться, куда ещё можно направить деньги, и искать садики, центры и кружки, где это реально использовать.

Государство активно продвигает идею: маткапитал — это не только «на ипотеку», но и на текущие нужды, в том числе дошкольное развитие. Родители стали чаще интересоваться, куда ещё можно направить деньги, и искать садики, центры и кружки, где это реально использовать. Растущий спрос и предложение. Всё больше учреждений дошкольного развития ориентируются на запрос рынка. В результате сама опция оплаты садов из средств маткапитала становится заметнее и проще для родителей.

«Доля клиентов, оплачивающих наши услуги за счёт средств материнского капитала, составляет менее 10%. Однако важно отметить, что ещё несколько лет назад клиенты вообще не обращались к нам с таким запросом», — сообщает сеть Sun School.

Сеть добавляет, что опция оплаты дошкольного развития маткапиталом даёт бизнесу:

Возможность реализовать социальную ответственность на практике.

Детский сад становится для родителей не просто поставщиком услуги, а партнёром, который учитывает их финансовые возможности. Укрепление долгосрочных отношений с клиентами. Родители ценят не только качество услуг, но и то, что формат оплаты соответствует их бюджету. Это повышает лояльность и снижает отток. Усиление позиционирования. Сад можно честно показывать как современное, ориентированное на семью учреждение, которое идёт в ногу с государственными мерами поддержки.

Материнский капитал на жильё: что разрешено законом, какие нюансы с долями и сдачей в аренду

Из года в год один из самых популярных вариантов использования материнского капитала — улучшение жилищных условий. Маткапитал можно вложить:

в покупку квартиры, в том числе по договору долевого участия;

покупку, строительство или реконструкцию частного дома;

первоначальный взнос по ипотеке;

погашение основного долга по ипотечному кредиту;

погашение процентов по ипотеке;

реконструкцию коттеджа или дома блокированной застройки, но обязательно с увеличением жилой площади;

оплату вступительного взноса в ЖСК.

Недвижимость с использованием маткапитала должна находиться на территории России. Жильё можно покупать как в новостройках, так и на вторичном рынке. Однако если сделка проходит без ипотеки, оформить её можно только после того, как ребёнку исполнится три года.

«Если говорить о покупке недвижимости, то материнский капитал можно потратить на приобретение именно жилых объектов. Под эту категорию не подходят, например, апартаменты или другие коммерческие помещения», — поясняет коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

При покупке частного дома от застройщика требуется справка о соответствии построенного объекта жилым условиям. Заместитель руководителя ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала Russian Business, что далеко не все дома получают данную справку. Например, в одном из кейсов пришлось изменять проект дома, потому что собственник заказал подрядчику строительство жилого помещения с маленькими окнами. Проект не прошёл проверку из-за недостаточного освещения.

Семья может рассматривать вложение материнского капитала в приобретение инвестиционного жилья. Например, в покупку квартиры для дальнейшей её сдачи в аренду. Евгений Белоусов поясняет, что в законе нет прямого запрета на такое использование маткапитала, но при этом нюансы всё же есть.

«Сдача в аренду квартиры, в которой у ребёнка есть доля в праве собственности, возможна, только если имеется разрешение органов опеки и если ребёнок обеспечен долей в праве собственности в другом месте», — говорит коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Если семья рассматривает вложение маткапитала в покупку недвижимости как краткосрочную инвестицию, Татьяна Решетникова из агентства недвижимости «Этажи» советует учитывать следующее:

сделка по продаже такой недвижимости будет более длительной, с затратами на нотариальные услуги. При покупке квартиры с использованием маткапитала необходимо выделять доли в жилом помещении всем членам семьи, а затем при её продаже получать согласие опеки и приобретать встречное жильё несовершеннолетним детям. Всё это снижает стоимость недвижимости при продаже, поэтому краткосрочное инвестирование — купил дешевле, продал дороже — здесь усложнено;

при покупке новостройки на стадии строительства необходимо выделять доли в готовом жилье — дождаться его готовности и только тогда продавать как вторичное жильё. Купить на котловане и продавать новостройку перед сдачей дома в таком варианте не получится.

«Сейчас семьи могут выгодно вложить материнский капитал в недвижимость, используя только его в качестве первоначального взноса и оформляя остальную сумму в ипотеку по льготной программе, а в дальнейшем сдавать жильё в аренду и компенсировать платежи», — объясняет Татьяна Решетникова из агентства недвижимости «Этажи».

При покупке недвижимости с использованием маткапитала обязательно нужно выделять доли на всех членов семьи. Закон не устанавливает минимальный размер доли ребёнка, он определяется по соглашению родителей. Семейный юрист Мария Белоногова советует опираться на примеры из судебной практики:

Рекомендуется выделять доли пропорционально отношению суммы материнского капитала к стоимости жилья. Минимальная доля может быть 1/100, 1/50 и так далее. При нескольких детях доли делятся между всеми поровну или по усмотрению родителей.

«Квартира стоит 3 000 000 ₽. Семья использовала материнский капитал в размере 630 000 ₽. Доля маткапитала — 21%. Эти 21% распределяются на четырёх членов семьи — два родителя и два ребёнка. Получается по 5,25% доли каждому члену семьи», — приводит пример семейный юрист Мария Белоногова.

Важен сам факт того, что у ребёнка есть доля в праве собственности, а не её размер в квадратах. Закон не запрещает выделить минимальную долю — хоть в большой, хоть в маленькой квартире.