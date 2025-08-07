Налог на имущество организаций в 2025 году: что нового и какие сроки уплаты

Рассказываем о порядке и сроках уплаты налога на имущество организаций. В материале — о том, как изменится ставка налога в 2025 году и какие новые льготы по налогу на имущество появились.

Кто является налогоплательщиком

Большинство налогоплательщиков — коммерческие и государственные организации РФ, а также зарубежные предприниматели, владеющие собственностью в пределах российской территории (наличие, отсутствие представительства в нашей стране значения не имеет).

Когда ОС сданы в лизинг (аренду), налог на имущество организаций выплачивают ее владельцы при условии, что арендатор не внес неотчуждаемые изменения имущества и учесть их не успел. Если событие произошло, то уплата налога на имущество организации лежит на арендаторе.

Собственнику придется делать перечисления в бюджет даже в том случае, когда объект не эксплуатируется, стоит пустым. Величина платежей не зависит от способа приобретения собственности — обязательство по своевременному перечислению в бюджет наступает с оформлением права на ее владение.

Когда баланс организации включает только движимое имущество, она освобождена от уплаты налога.

Свободны от уплаты налога на имущество лица, уплачивающие ЕСХН, участники УСН, АУСН.

Шаблоны расчетов

Следуя условиям Налогового Кодекса РФ, в случае расчета налога на имущество организаций учитываются значимые факторы:

среднегодовая, кадастровая стоимости;

налоговая ставка, ее величина в конкретном регионе;

ежеквартальное авансовое перечисление (если оно принято в конкретном регионе).

О налоговой базе

Когда говорят о налоговой базе, подразумевают среднегодовую стоимость (среднеарифметический показатель стоимости основных средств (ОС) за налоговый период) недвижимости, что подтверждается налогоплательщиком.

Рассчитывается чаще всего ежегодно, но в случаях, когда регион предусматривает авансовый платеж, расчет осуществляется ежеквартально.

Среднегодовая стоимость рассчитывается по следующему алгоритму:

Среднегодовая стоимость = (начальная СОС + конечная СОС): 2.

Начальная СОС — стоимость ОС в начале периода.

Конечная СОС — стоимость ОС в конце периода.

Более точные расчеты получаются при использовании сведении о стоимости ОС на начало месяца. В этом случае расчет проводится по формуле:

Среднегодовая стоимость ОС = (СОС1 + СОС2 СОС3 +…СОС12): 12

СОС1 — это стоимость ОС на начало первого месяца с момента постановки на баланс.

Ежегодно в российских регионах принимается перечень недвижимости с кадастровой стоимостью. К ним относятся:

все типы коммерческих помещений, где уже размещены или планируется размещение офисов, объектов общепита, торговых залов, компаний по оказанию бытовых услуг;

помещения в торговом комплексе, административном здании;

недостроенные объекты;

здания предприятий;

гаражи, оборудованные парковки.

На кадастровую стоимость влияют:

площадь недвижимости;

геолокация относительно иных важных объектов;

дата постройки;

наличие коммуникаций;

экономическое состояние региона, где функционирует объект.

Об отчетном и налоговом периодах

Промежуток базисного периода организации в 2025 году напрямую привязан к принадлежности собственности к конкретной стоимости.

Прайс Базисный период Среднегодовая 1-й квартал, Шесть месяцев, Январь-сентябрь включительно. Кадастровая Поквартально: 1-й, 2-й, 3-й.

На усмотрение конкретного российского региона, возможно отсутствие базисных периодов.

Продолжительность налогового периода для уплаты налога на имущество в 2025 году — двенадцать месяцев, с января по декабрь. Актуальная сумма налога рассчитывается по прошествии двенадцати месяцев. Если законодательство конкретного региона предусматривает аванс, то он перечисляется в ходе календарного года.

Способ вычисления налога по среднегодовой стоимости

Вычисление налога на имущество в 2025 году производится по алгоритму: налог за 12 месяцев равняется произведению среднегодовой стоимости и налоговой ставки.

Чтобы вывести среднюю годовую цену имущества, используют следующий шаблон:

Средняя годовая стоимость равна сумме остаточной стоимости непосредственно на первые числа всех двенадцати месяцев и остаточной стоимости непосредственно на 1-е января следующего календарного года, разделенной на тринадцать.

Полученную величину налога на имущество делят на количество авансов. В результате получаем величину налога на имущество организации в 2025 году.

Алгоритм вывода авансов:

Временной промежуток Расчет аванса 1-й квартал Суммированная остаточная стоимость непосредственно на 1-ое января, февраля, марта, апреля, поделенная на 4 и умноженная на налоговую ставку. Полугодие Суммированная остаточная стоимость имущества на 1 января — июля, поделенная на семь и умноженная на налоговую ставку. По истечении девяти месяцев Суммируется остаточная стоимость на каждое 1-е число января — сентября, поделенная на 10 и умноженная на налоговую ставку. Уплата в бюджет по истечении шести месяцев Разница суммы авансовых перечислений за шесть месяцев и суммы авансового перечисления за 1-й квартал. Уплата в бюджет по истечении девяти месяцев Разница суммы авансовых перечислений за 9 месяцев, суммы авансовых перечислений за шесть месяцев и суммы авансового перечисления за 1-й квартал.

Рассмотрим пример того, как рассчитать налог на имущество организаций по средней годовой стоимости:

Средняя годовая стоимость 80 млн рублей Налоговая ставка 2,2% Авансовое перечисление 1,39 млн рублей Налог за календарный год 80 млн х 2,2% = 1,7 млн рублей Налог, подлежащий уплате 1,7 млн — 1,39 млн = 435 тыс. рублей

В случаях, когда в ходе расчетного периода собственность списана или ее приобрели, налог за 2025 год и аванс просчитываются по обычному шаблону.

Отличие наблюдается в вычислениях налоговой базы: берется остаточная стоимость по состоянию на 1-е число месяцев, пока имущество находилось в активах организации. Далее после списания остаточная стоимость на 1-е число оставшихся месяцев и 31 декабря 2025 года выходит в ноль.

С использованием аналогичного шаблона следует просчитать средний прайс для авансовых переводов.

Как рассчитывается налог по кадастровой стоимости

Приступая к выведению годового налога на имущество организации в 2025 году на основе кадастровой стоимости (КС), необходимо КС умножить на налоговую ставку. Аванс исчисляют посредством перемножения КС на налоговую ставку и делят на четыре.

Величина КС привязывается к 1 января года, за который необходимо произвести перечисление налога на имущество.

Совершались приобретения, списания активов организации за текущий год — шаблон вывода налога на имущество и авансов сохраняется прежним. Величина рассчитывается с корректировкой на КВ (коэффициент владения).

По теме:

Проверки малого и среднего бизнеса в 2025 году

Налоговая нагрузка при открытии ИП и ООО: как рассчитать и что учесть

Чтобы рассчитать коэффициент владения необходимо разделить месяцы, в течение которых имущество находилось в собственности, на 4 (для квартального платежа) или на 12.

КВ записывается дробью. К примеру, организация владела имуществом пять месяцев, написание коэффициента владения — 5/12.

В каких случаях считается, что имущество было собственностью организации в течение целого месяца:

Право собственности зафиксировано до 15 числа включительно и до истечения текущего месяца собственность не была продана. Собственность продана после 15-го. Предположим, владелец списал ее 25 числа — будет считаться, что он осуществлял права владения весь месяц.

Чтобы рассчитать аванс с коэффициентом владения используется шаблон: производная КС на 1-е января, ¼, налоговой ставки и КВ.

С целью вывода налога на имущество с коэффициентом владения за 2025 год следует от полученного произведения КС на 1-е января, налоговой ставки и КВ вычесть авансы за три квартала.

Новшества по налоговой ставке в 2025 году

В минувшем налоговом периоде ставка налога на имущество формировалась субъектами самостоятельно и не могла перейти порог в 2,2%, применительно к КС — выходить за рамки 2% (см. п1.1.1 ст. 380 НК РФ).

В 2025 году разрешено регионально повысить налоговую ставку на недвижимость с КС с условием, что ее рыночная цена превысит 300 млн рублей. Максимальная обновленная величина налоговой ставки — 2,5% (п.2 ст8, п.79 ст.2 ФЗ №176 за 12.07.2024г.; п. 1,3 ст.380 НК РФ).

Налоговая ставка на имущество организации по средней годовой стоимости остается без изменений — 2,2%.

Следует отметить, что увеличенная налоговая ставка в 2,5% применяется к начислению налога на имущество физических лиц с условием, что оно оценено как дорогостоящее (пп. 2.1 п. 2 ст. 406 НК РФ). Регионам делегируется право определения величины повышенной ставки, не превышая установленного порога.

Информация к вниманию физических лиц, на кого распространяются льготные условия налогообложения: дорогостоящее имущество не льготируется (п. 5 ст. 407 НК РФ).

По теме:

Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным

Кадровый голод, увеличение налогов и отмена льгот: что российский бизнес ждет от 2025 года

О льготных новшествах по налогу на имущество в 2025 году

В 2025 году приобрели актуальность обновленные льготы по налогу на имущество:

Регионы получили бессрочное право определять льготные налоговые ставки не выше 1,6% на железнодорожные пути категории общего пользования и неотделимые от них технические сооружения (ФЗ № 259 от 08 августа 2024 года). Свободны от налогообложения организации, занимающиеся производством электроэнергии из регенеративных источников при условии, что их имущество является частью солнечной электростанции (ФЗ №362 от 29 октября 2024 года). Срок действующего п.6 ст. 376 НК РФ актуален до 2030-го года. Полностью избавляются от налогообложения (ФЗ № 416 за 29 ноября 2024 года) ФСК ЕЭС — организация, которая управляет общероссийской электрической сетью. СТСО — крупнейшие сетевые структуры в регионе, ТСО — коммерческие организации, полностью контролируемые государством, которые работают в сфере электроснабжения. Остальные организации — владельцы высоковольтных линий, трансформаторных и других точек, распределительных устройств (напряжение не может превышать 35 кВ, кабельных линий, прочего оборудования для подачи электрической энергии, с условием, что объекты находятся в пользовании СТСО (пп. 1, пп. 2 ст.46.4 ФЗ №35 от 25 октября 2003 года в редакции от 25 октября 2024 года).

Коды льгот, необходимых при заполнении деклараций, можно взять из Приказа ФНС РФ № ЕД-7-21/1094 от 03 декабря 2024 года.

О порядке и сроках выплаты налога в 2025 году

Организации уплачивают налоги в рамках ЕНП (единый налоговый платеж), используя реквизиты единого налогового счета. С января 2023 года ЕНС открыт для юридических и физических лиц.

Независимо от того, где хозяин собственности зарегистрирован и находится, платежи переводятся на счет Федерального казначейства, где отслеживается актуальная информация о размерах поступлений в бюджет.

Порядок налогового платежа:

сдается декларация или уведомление (для авансового платежа) об исчисленной сумме перечисления или налога;

перечисление на ЕНС с помощью ЕНП;

на основе поданной декларации/уведомления перечисленную сумму делят среди обязательств налогоплательщика (недоимки, сборы, страховые взносы, проценты, пени, штрафы).

Декларация сдается по имуществу, основываясь на его среднюю годовую цену. У юридических лиц критическая дата представления декларации за минувший налоговый период — 25 февраля. Сдавать промежуточные декларации за базисные периоды нет необходимости.

Налогоплательщики — владельцы недвижимого имущества предоставляют уведомления о налогах и авансах до 25 числа того месяца, когда перечислен налог или аванс (п. 9 ст. 58 НК РФ).

В 2025 году сроки отправки уведомлений выглядят следующим образом (п. 9 ст. 58 НК РФ):

Какой период охвачен Конечная дата предоставления Первый квартал 25 апреля Второй квартал/полугодие 25 июля Третий квартал/за девять месяцев 27 октября Налоговый расчетный период 25 февраля 2026 г.

Этапы уплаты налога на имущество в 2025 году:

на основе средней годовой стоимости — по первому кварталу, полугодию, за девять месяцев;

— по первому кварталу, полугодию, за девять месяцев; на основе КС — дифференцированно по трем кварталам.

Установлен единый налоговый период — календарный год (ст. 379 НК РФ). Это официальный срок для уплаты налога на имущество. Квартал, шесть и девять месяцев — срок перечисления аванса.

В 2025 году установлены общие для всех субъектов сроки уплаты:

по результатам 2025 года — не позже 28 февраля последующего, 2026 года;

— не позже 28 февраля последующего, 2026 года; по авансам — до 28 числа следующего за отчетным месяца.

График срока уплаты налога на имущество организации (п. 1 ст. 383 НК РФ):

Вид Срок перечислений в 2025 Налог за предшествующий период 28 февраля Аванс за первый квартал 28 апреля Аванс за второй квартал/полугодие 28 июля Аванс за третий квартал/за девять месяцев 28 октября Налог на имущество организации за 2025 год 02.03.2026

Во всех регионах действуют одинаковые даты авансов и налоговых перечислений. Если конечная дата выплаты налога попадает на праздничный, выходной день — датой перечислений считается наступивший рабочий день.

Фото на обложке: AboutLife - Raev Denis / Shutterstock