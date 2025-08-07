Налоговые льготы для бизнеса в 2025 году

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в России, а также в целях привлечения инвестиций в эту область, государство предоставляет бизнесу налоговые льготы. Кто может воспользоваться дополнительной мерой поддержки и как ее получить, рассказала Анастасия Подгрудкова, управляющий партнер BNP Consulting, основатель «Агентства устойчивого развития бизнеса».

Что такое налоговые льготы

Налоговые льготы — это освобождение от уплаты определенной части налогов или уменьшение налогооблагаемой базы для установленных категорий налогоплательщиков или видов деятельности. Налоговые льготы для бизнеса могут предусматриваться государством для поддержки определенных отраслей предпринимательства, стимулирования социально значимых проектов или развития определенных регионов. Такие преференции могут носить временный характер или быть постоянными, а также рассчитываться как федеральным законодательством, так и региональными нормативными актами.

Президент России в своем послании Федеральному собранию РФ отметил, что вклад МСП в ВВП страны к 2025 году должен приблизиться к 40%. Государство старается помочь своим гражданам и предлагает бизнесу помощь в виде субсидий, в числе которых:

налоговые льготы для малого бизнеса;

налоговые льготы для среднего бизнеса;

налоговые льготы для ООО.

Такая поддержка важна в условиях сложившейся экономической ситуации после введений санкций.

Кому положены налоговые льготы

Количество налоговых льгот постепенно растет, и можно сказать, что эти послабления охватывают целые отрасли. Причем воспользоваться правом на скидку при уплате налогов может не только малый, но средний и крупный бизнес, в числе которых такие отрасли бизнеса как: инновационные технологии, IT, высокотехнологичное производство, а также некоторые социально-значимые предприятия, такие как медицинские и образовательные учреждения.

Список налоговых льгот для бизнеса в 2025 году

Налоговые льготы по региональному признаку

В 2025 году в России для бизнеса предусмотрены различные налоговые льготы, которые могут варьироваться в зависимости от региона. Вот некоторые из них с примерными цифрами:

Льготы по налогу на имущество организаций. В некоторых регионах ставка налога на имущество может быть снижена до 0,1% от кадастровой стоимости. Например, в Москве и Московской области для малых предприятий предусмотрена ставка 0,5% вместо стандартных 2,2% по России. Льготы по транспортному налогу. В некоторых регионах предоставляются скидки на транспортный налог для малых предприятий. Например, в Калужской области могут быть снижены ставки на 50% для грузовых автомобилей с определённой мощностью двигателя (например, до 100 л. с.). Льготы по налогу на прибыль. В регионах с развивающимися промышленными и аграрными секторами предприниматели могут получить снижение ставки налога на прибыль до 10% вместо стандартных 20%. Это может касаться предприятий, работающих в таких областях, как сельское хозяйство, переработка и производство. Субсидии и компенсации по региональным налогам. В некоторых субъектах России предусмотрены субсидии на уплату налогов для начинающих предпринимателей. Например, в Удмуртской Республике могут компенсировать до 50% налогов на имущество и землю для новых предприятий в первые два года работы. Особые налоговые режимы. В ряде регионов действуют налоговые каникулы для новых бизнесов в сфере высоких технологий. Например, в Тюменской области на стартапы в инновационных отраслях могут быть предоставлены льготы по налогу на прибыль на срок до 5 лет, а ставка налога на прибыль может быть снижена до 5%.

Эти льготы варьируются в зависимости от региона, поэтому важно ознакомиться с налоговыми законами своего региона, чтобы точно понимать, какие меры поддержки доступны.

Налоговые льготы по виду деятельности предприятия

Размер и условия получения льгот зависят не только от региона, но и вида деятельности предприятия.

Российский бизнес, занимающийся импортом оборудования, аналоги которого не производятся в стране, освобождается от уплаты НДС. Это касается промышленного оборудования, в частности, станков, железобетонных модулей и других. Перечень оборудования, аналоги которого не производят на территории нашей страны и за которое может не уплачиваться НДС, утверждается российским правительством.

Для гостиниц и отелей в 2024 году будет применяться нулевая ставка по НДС. Такая льгота действует для объектов, возведенных до 01.01.2022, и будет применяться на протяжении пяти лет, то есть до 2027 года. А для объектов, возведенных после начала 2022 года, нулевая ставка будет действовать на протяжении следующих пяти лет.

Сейчас предприниматели выступают за продление указанного льготного периода. К примеру, гостиничный бизнес не успевает окупиться за пять лет. Но для этой отрасли есть и хорошие новости. В мае 2024 года правительство расширило перечень услуг, предоставляемых гостиницами, которые перестанут облагаться НДС. Это, прежде всего, коснется: СПА-услуг, услуг тренажерного зала, ухода с применением косметических средств и другие.

Налоговые льготы для экспортеров

Начиная с первого квартала 2024 года при экспорте товаров нулевая ставка НДС будет подтверждаться электронными реестрами. В помощь предпринимателям работает сервис «Офис экспортера». Он поможет подготовить документы для их отправки в ФНС России.

Упрощен порядок подтверждения нулевой ставки НДС в отношении услуг, связанных с перевозкой товаров в рамках международных договоров.

Стимулы инновационного бизнеса

Сегодня государство заинтересовано в росте и развитии IT-отрасли. Для поддержки в этой сфере введены: нулевая ставка по налогу на прибыль, нулевая ставка по НДС для компаний, разрабатывающих отечественное программное обеспечение, а также понижены страховые взносы до 7,6%. А при достижении определенного порога выплат ставка снижается до нуля. Кроме того, в Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому ставку по налогу на прибыль для IT-компаний поднимут до 5%.

Налоговые каникулы для бизнеса

Налоговые льготы для ООО — это возможность получить сниженную ставку по налогу, а ИП вовсе могут уйти на налоговые каникулы.

Однако не все индивидуальные предприниматели могут не платить налоги. Для получения такой льготы ИП должны быть не только зарегистрированы после введения соответствующей льготы в регионе, но также должны быть на УСН или ПСН и работать в любой из следующих сфер:

социальная сфера;

наука;

производство;

бытовые или гостиничные услуги.

Список сфер для каждого региона может отличаться.

Бизнес в 2024 году может в ускоренном порядке получить возврат НДС до проведения камеральной проверки. Для этого нужно подать заявление в ФНС России о применении заявительного порядка и налоговую декларацию со суммой к возврату.

Такой льготой могут воспользоваться только организации или индивидуальные предприниматели, которые не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Региональные налоговые льготы

Большое преимущество появилось у бизнеса, который ведет свою деятельность в регионах, где кроме федеральных налоговых льгот могут устанавливаться отдельные преференции.

Например, в Ростовской области для некоторых категорий организаций определена пониженная налоговая ставка на прибыль в размере 13,5%.

Если регион заинтересован в развитии конкретной области, а именно IT (разработка программного обеспечения) или обработки данных, такой регион может установить пониженные налоговые ставки по УСН (1–5% в зависимости от конкретного региона).

Нужно подчеркнуть, что регионы устанавливают дополнительные налоговые льготы в соответствующих областных нормативно-правовых актах.

Налоговые льготы для предпринимателей — реальный способ для бизнеса уменьшить налоговую нагрузку и масштабироваться за счет больших инвестиций в развитие.

Мы советуем:

изучать условия и требования программ существующих налоговых льгот для улучшения своей финансовой ситуации и увеличения конкурентоспособности на рынке;

следить за изменениями в законодательстве, чтобы не нарушать его и избегать нежелательных последствий;

участвовать в благотворительных, образовательных и экологических инициативах.

Но будьте готовы предоставить финансовые доказательства и другие документы, подтверждающие ваше право на использование преференций от государства.