Как открыть ПВЗ Яндекс Маркета в 2025: условия, сколько стоит

«Яндекс Маркет» входит в топ 3 наиболее известных маркетплейсов страны. Открытие бизнеса по выдаче заказов этой торговой площадки обещает хороший доход и не требует больших вложений. В статье разберемся, как открыть ПВЗ «Яндекс Маркет» в 2025 году и какие документы потребуются на каждом этапе.

Кто может открыть пункт выдачи «Яндекс Маркет»

Пункт выдачи «Яндекс Маркет» может создать любой совершеннолетний гражданин, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

Тем, кто уже оформлен в качестве ИП, стоит лишь вписать в документ коды ОКВЭД, которые соответствуют услугам торговли, хранения и упаковки товара и предоставления услуг для бизнеса. Вот эти коды — 47.91, 47.99, 52.10, 82.92, 82.99.

Для ИП лучше всего выбирать УСН, потому что она удобнее для запуска своего отделения. В случае, когда уже оформлена другая система, есть возможность выбрать новую, обратившись в налоговую. Когда с этим разобрались, нужно завести расчетный банковский счет, чтобы получать платежи и оплачивать услуги.

Требования для открытия ПВЗ

Во-первых, вам потребуется помещение, чтобы открыть ПВЗ «Яндекс Маркет». Условия компании не требуют, чтобы оно обязательно было в собственности, можно взять в аренду. Но обратите внимание, что пункт не может находиться в жилом помещении.

Расположение локации под аренду требуется искать по «Яндекс Картам». Там отмечены все места, где уже есть отделения. Сервис предоставляет деньги на открытие пункта, точная сумма будет зависеть от места. Компания старается активно развиваться, поэтому чем меньше уже открытых пунктов в вашей местности, тем больше вам выдадут средств.

Всего есть 2 программы для открытия отделения: «Быстрый старт» и брендированный. Последний предназначен для крупных городов, в первый — для городов, где живет менее 50 тыс. человек, поэтому соответствовать требованиям в этом случае легче.

Обязательные параметры места для организации пункта — высота потолка от 2,5 м и площадь от 20 кв. м. Учитывайте, что нужно выделить место на примерочные, зону выдачи и склад, поэтому лучше сразу рассмотреть варианты с площадью 25-30 кв. м.

Помещение должно находиться в капитальном здании, то есть киоски и навесы не подойдут. Оно не должно находится в аварийном состоянии. Расположение в цоколях и подвалах разрешено, но должен быть свой вход с пандусом. Для размещения на втором этаже обязателен лифт.

На здании обязательно будет вывеска, поэтому нужно заранее предусмотреть место для неё. Запрещено, чтобы вывеску перекрывали деревья или что-то другое затрудняло видимость с улицы.

Нельзя выбирать здания, где уже разместились другие маркетплейсы (Ozon и прочие) и будет общий вход. В самом помещении нельзя располагаться рядом с точками продажи товаров для взрослых и табачных изделий.

Для работы нужен ноутбук с интернетом, принтер и сканер, касса, стойка для выдачи, стулья, примерочная и полки для хранения заказов. Также потребуется видеонаблюдение на складе и в зале, хватит всего двух камер.

Программа «Быстрый старт» обязывает иметь только принтер, сканер, компьютер, стол для выдачи и помещение, что немного легче.

Сколько стоит открыть пункт выдачи

Чтобы узнать, как открыть ПВЗ «Яндекс Маркет» с нуля, изучите стоимость всего дела. Аренда места заставит потратиться больше всего по сравнению с остальными расходами. Цена различается от расположения — до 60 тыс. рублей в месяц в Москве и от 15 тыс. рублей в остальных регионах России. Средняя арендная плата по стране — 30 тыс. рублей в месяц, но нужно предусмотреть комиссию риелтору и оплату сразу на месяцы вперед.

Залог на ремонт помещения обычно составляет 100–200 тыс. рублей. Но за него сервис выплатит частичную компенсацию: 60 тыс. рублей для регионов и 100 тыс. в Москве. Затраты на оборудование и мебель бывают в пределе 100–120 тыс.

Учитывайте дополнительный источник расходов — оплата труда работников. Потребуется два человека, которые будут работать по графику 12 часов два через два. 40 тыс., а в Москве — 60 тыс. рублей — средняя зарплата работника отделения в регионах ПВЗ «Яндекс Маркет».

Чтобы открыть в своём городе пункт, потребуются деньги на:

Аренду (включая целых два месяца) — 60 тысяч в регионах, 120 тыс. в Москве.

Ремонт — 50–100 тыс. в регионах, 100–200 тыс. в Москве.

Мебель и оборудование — 100 тыс.

Оплату труда работников — 80 тыс. в регионах, 120 тыс. в Москве.

Рассмотрим, сколько стоит открыть ПВЗ «Яндекс Маркет»:

290 тыс. рублей в регионах, 440 тыс. в Москве. Расчеты не учитывают выплаты «Яндекса», штрафы, налоги и расходники.

Сколько можно заработать на пункте выдачи

Наиболее важный фактор, который определяет сумму заработанных за месяц денег — сколько заказов через него получили клиенты. Чтобы узнать, сколько прибыли отделение приобретает с одного заказа, надо взять 5% от его цены, однако в итоге эта цифра не может быть больше ₽250. В маленьких городах процент меньше — 2,25%.

Возьмем ситуацию, когда пункт выдачи находится в крупном районе Москвы и за день выдаётся по 50 посылок в среднем по 5 тыс. рублей. Каждая посылка приносит 250 рублей. Итого 12,5 тыс. рублей в день и 375 тыс. прибыли в месяц.

Точке к тому же приносит доход обработка возвратов и отправка заказов лично от продавцов. Заработок от этого за месяц составит в среднем 30 тыс. рублей.

Предусмотрены отдельные выплаты до 140 тыс. точкам с удачным расположением. Итого в месяц выйдет выручка в 535 тыс. рублей.

Потом из этих условных цифр потребуется оплатить арендованное помещение — 100 тыс., и заработную плату работникам — 120 тыс. рублей. Из оставшихся 315 тыс. нужно оплатить ИП, налоги и взносы за сотрудников.

Это лишь средние цифры, где все значения могут меняться в зависимости от количества выданных заказов, выплат Маркета, зарплат и стоимости аренду помещения. Бывает так, что вы выберете неудачный район, где пункт будет не востребован и его работа будет лишь в убыток.

Пошаговое руководство

1. Оформление бизнеса

Маркет не разрешает самозанятым и другим видам налогообложения, таким как патенты и прочие, становиться своим партнером, поэтому рабочими вариантами остаются только юрлицо и ИП. Легче всего платить налоги по системе УСН, поэтому стоит выбрать её. Тем, кто уже зарегистрирован в качестве ИП, нужно проверить, что в видах деятельности есть коды торговли в интернете.

2. Выбор помещения

Ищите место по всем критериям «Яндекс Маркет». Открыть ПВЗ можно только если оно соответствует норме площади, высоте потолка, отдельного входа без вывесок конкурентов. Обязателен пандус, а рядом не должно быть никаких торговых точек табачных изделий и товаров для взрослых.

Намного легче искать место для точки в маленьком городе, где живут менее 50 тыс. человек, потому что так есть больше возможностей. Одна из них — устроить отделение по соседству с магазином, в том же здании.

3. Заявка

Перед арендой обязательно отправьте запрос, чтобы убедиться, что место подходит требованиям. Для этого нужны детальные фотографии помещения и здания, которые нужно прикрепить к самой заявке. Также потребуется видео, чтобы предоставить полную картину.

Преимуществом будет красивый фасад, расположение на первом этаже, окна, удобство размещения в городе, чтобы клиенты могли быстро добраться. Лучше, чтобы рядом отсутствовали букмекерские конторы и похоронные бюро.

Требования к месту достаточно высоки и каждую заявку рассматривают с особой тщательностью. Бывает, что подают до нескольких десятков заявок, до тех пор пока одну наконец примут. «Маркет» разрешает сэкономить время и арендовать помещение, уже получившее одобрение, но стоимость аренды там выше в два раза.

4. Получение ответа

Когда заявка одобрена, наступает время оформления договора с компанией, аренды помещения и ремонта. Сервис даёт брендбук, по требованиям которого нужно выбирать цвет стен и их оформление. Ещё вам дадут вывеску и по желанию помогут оформить вход в здание.

Потом нужно приобрести онлайн-кассу и правильно настроить ее для автоматической отправки данных в налоговую. Перед запуском отделения нужно приобрести две камеры, принтер, сканер и компьютер. Ещё потребуются коврики, зеркала, пуфики и стулья для зоны примерки. На эту мебель можно потратить меньше, если приобрести всё на Авито.

Для маленьких городов обязательные условия не такие строгие — надо потратиться только на принтер, сканер, стол и компьютер.

5. Наём сотрудников

Маркет советует сделать график работы точки по 12 часов в день, иначе они имеют право выписать штраф. Таким образом нужно от двух человек, которые будут работать 2 / 2. Для них требуется обучение, на котором расскажут, как выдавать товары и взаимодействовать с программой.

6. Старт

После завершения ремонта запишите ещё один видео- и фотоотчет, который продемонстрирует помещение. После того как компания всё проверит, вам выдадут разрешение официально открыть ПВЗ «Яндекс Маркет».

Как рекламировать пункт выдачи?

Первый месяц компания продвигает только что открытый ПВЗ. Все товары распределяются так, чтобы каждое отделение получало примерно одинаковое количество.

Компания предоставляет официальные флаеры, которые предназначены для привлечения прохожих, их можно раздавать рядом со зданием. Люди, которые обычно покупают на этом маркетплейсе и живут рядом, получат уведомление о появлении вашей точки. Ещё никто не запрещает раскручивать свой бизнес в соцсетях и закупать рекламу блогеров.

Штрафы для партнеров

За нарушения оформления возможен штраф 10 тыс. за каждое их них.

Неустойка за несогласованную с сервисом рекламу — 5 тыс.

За нарушение правил размещения вывески или вывеску без согласования — 50 тыс.

За беспорядок и грязь — 10 тыс.

За задержку выдачи заказов — начинается от 100 рублей за первые сутки, а после 2% от всей суммы заказа.

За потерю или повреждение товара есть шанс получить штраф в размере всей его стоимости.

Если негативных отзывов больше 2%, то санкции владельцу составят 1,5% от месячной выручки.

В статье собрали всю информацию, которая даст ответ на вопрос, как правильно стоит открывать ПВЗ «Яндекс Маркет». Франшиза требует небольшой стартовый капитал, что делает её доступной. Прибыль разнится в зависимости от региона.

