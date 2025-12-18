Заказать Деда Мороза в 2025-м: сколько стоит чудо и кто на нём зарабатывает

К концу каждого года спрос на аниматоров в костюме Деда Мороза и Снегурочки резко растёт, а ниша превращается в высококонкурентный рынок. По данным Авито Услуг, в ноябре 2025 года количество предложений от таких артистов выросло на 39% по сравнению с прошлым годом, а средний чек за выезд по стране теперь начинается от 5000 ₽. Мы разобрались, как устроен рынок Дедов Морозов в 2025 году и кто и сколько на нём зарабатывает.

Готовь Деда Мороза летом: первые заказы делают уже в августе

Рынок Дедов Морозов и Снегурочек — это сезонная индустрия с разными форматами, ценовыми сегментами и своей иерархией. Первые заявки на новогодние поздравления, по словам основателя агентства «Дед Мороз и Ко» Леонида Филимонова, прилетают уже в августе от особенно вдумчивых родителей и компаний, которые заранее планируют бюджет. Если говорить о динамике спроса, то в октябре это 1–2 запроса в день, в ноябре — уже 3–5 в день, а в декабре поток разгоняется до 15 обращений ежедневно.

По данным Авито Услуг, в ноябре 2025 года количество предложений от аниматоров в костюме Деда Мороза и Снегурочки выросло на 39% к прошлому году. На пике сезона на платформе появляется больше 8000 объявлений от актёров в новогодних образах.

Леонид Филимонов, руководитель праздничного агентства «Дед Мороз и Ко», говорит, что средняя цена выезда за последние пару лет растёт примерно на 5–10% в год. Причина — не жадность, а банальная экономика: дорожает бензин, костюмы, реквизит и аппаратура.

«Индекс Деда Мороза»: сколько стоит вызов и как растут цены

Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах, отмечает, что средняя стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки по стране стартует от 5000 ₽. В разрезе регионов картинка такая: Москва — от 8000 ₽ за двух героев, Санкт-Петербург — от 6000 ₽.

В Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане — самые минимальные цены. Там стоимость начинается от 2000 ₽.

Форматов выездного праздника пять:

Квартирники

Классика жанра, когда родители вызывают Деда Мороза своему ребёнку домой на 20–30 минут.

До 27 декабря у агентств такой выезд обычно стоит 5–10 тыс. ₽. Самые горячие даты — 30–31 декабря, чек в эти даты спокойно поднимается до 10–20 тыс. ₽ и выше.

Праздники во дворе и ёлки в торговых центрах

Массовые программы взаимодействия со зрителями у ёлок на площадях и в моллах. Такие выезды стоят заметно дороже квартирников: вилка на рынке от 10–15 тыс. ₽ и выше за программу, особенно в конце декабря.

Утренники в детском саду и в школе

Большие детские праздники с аппаратурой и диджеем. Цена, по оценке агентств, стартует примерно от 10–15 тыс. ₽ за мероприятие и растёт в зависимости от количества детей и формата.

Офисные ёлки и корпоративы

Отдельный формат, когда Дед Мороз становится полноценным ведущим. По словам Леонида Филимонова, руководителя праздничного агентства «Дед Мороз и Ко», корпоративы и взрослые поздравления в среднем стоят 15–30 тыс. ₽ и выше. Здесь важен опыт ведущего, умение держать зал и работать с группой от 50 до 200 и более человек.

Видео и онлайн-поздравления

Звонки и записанные ролики — ниша, которая выстрелила в ковид, но осталась локальной и уступает живым выездам.

Агентство vs самозанятость: сколько зарабатывают артисты и агентства

Эксперты впрямую не называют среднюю зарплату Деда Мороза, но можно посчитать средний доход артиста по загруженности:

1. Это история про фрилансеров, для которых Дед Мороз не основная профессия. Они берут несколько выездов в декабре: пару квартирников до 25-го, один-два утренника и максимум один слот 30–31-го числа. При ставках, которые называет рынок, — от 7–10 тысяч за выезд и выше в конце месяца, — такой артист зарабатывает себе сверху несколько десятков тысяч рублей.

2. Второй уровень — пары и небольшие команды, которые сознательно превращают декабрь в марафон. Леонид Филимонов говорит, что у них график в конце месяца — до 8–15 адресов в день. При ставках 10–20 тысяч за выезд в последние числа года и плотной загрузке за две-три недели можно собрать под сотню тысяч и больше. Но это уже работа с плотным режимом.

3. У агентств экономика другая. Агентство праздников «Дед Мороз и Ко», по словам руководителя Леонида Филимонова, за сезон закрывает около 500 заказов. При средних чеках рынка это даёт оборот в несколько миллионов за декабрь, но эти деньги размазываются по всей цепочке: артисты, координаторы, костюмеры, диджеи, реклама, логистика.

Важный нюанс — наценка. Леонид Филимонов говорит: 200% к ставке артиста они поставить не могут, иначе клиент уйдёт к частнику. Он приводит пример: артист берёт за выезд 8000 ₽, агентство продаёт тот же визит за 10 000 ₽. Эти 2 тысячи сверху берёт агентство за свои услуги.

По данным Авито Услуг, из 8000 объявлений от Дедов Морозов на пике сезона 78% — частные исполнители, 22% — компании по организации праздников и мероприятий.

На рынке две основные модели: работать через агентство или быть фрилансером.

Плюсы работы через агентство:

1. Не нужно вкладываться в рекламу и искать клиентов. Заявки приходят от менеджеров.

2. Большинство агентств дают сценарии, реквизит, иногда костюм.

3. Агентство решает вопросы с заменами, если вы заболели, и это не повлияет на вашу репутацию.

Минусы:

Агентство забирает свой процент. Примерно 20–25% от заказа остаётся агентству, остальное получает артист.

Фриланс и самозанятость

Здесь всё зеркально — 100% гонорара ваши, но и все задачи ложатся на вас: таргет, поиск костюмов, сценарий, переписки с клиентами. К тому же нет подстраховки на случай болезни или форс-мажора, если слегли 30 декабря, другой артист за вас не приедет.

«Артистам удобнее работать с агентствами. Просто потому, что для них всё устроено очень комфортно», — говорит Леонид Филимонов, руководитель праздничного агентства «Дед Мороз и Ко».

По словам Леонида Филимонова, большинство артистов всё равно выбирают агентства: им некогда висеть в мессенджерах, отвечать на десятки вопросов и перенастраивать даты. Организатор берёт на себя весь «организационный ад», артист — только выходит и отрабатывает программу.

Кто пройдёт фейсконтроль и станет артистом

Несмотря на количество объявлений и спрос на услуги, Дедом Морозом стать сможет не каждый. Леонид Филимонов, руководитель праздничного агентства «Дед Мороз и Ко», приводит в пример отбор артистов для своего агентства:

Дед Мороз — возраст 30–60 лет, рост от 175 см, уверенный голос, раскрепощённость и базовый артистический бэкграунд. Это могут быть актёры, ведущие, аниматоры, люди со сценическим опытом.

Снегурочка — чаще до 30–35 лет, артистичная и с приятной подачей.

Эксперт смотрит и на умение общаться. Первое интервью — дистанционное, оценивают самопрезентацию и речь артиста. Затем проверка программы: артист должен знать свой сценарий и уметь подробно о нём рассказать.

Качественные фото и хорошие отзывы — мастхэв для артиста

Авито Услуги отмечают, что для клиентов в категории выездов артистов на дом важна базовая безопасность.

По словам Натальи Юматовой, старшего директора по доверию и безопасности Авито, при выборе Дедов Морозов и Снегурочек люди в первую очередь смотрят на то, как артист выглядит на фото и что про него пишут в отзывах. На Авито цена за выезд по-прежнему имеет значение, особенно когда речь идёт о сезонных тратах и бюджете, но всё чаще решающим фактором становится репутация и наличие подтверждённого статуса исполнителя.

Аналитики Профи.ру проводили онлайн-опрос среди 1200 респондентов из городов-миллионников. Выяснилось, что при выборе специалиста 61% опрошенных обращают внимание на отзывы. Кроме того, в Профи.ру отмечают, многим важно следовать букве закона: 45% россиян отметили, что не будут сотрудничать с мастером без ИП, самозанятости и договора на оказание услуг.

Агентства вроде «Дед Мороз и Ко» добавляют свою ступень защиты: резервные артисты, экстренные замены в случае болезни артиста, координаторы заказа, и внутренняя работа над ошибками.

«Если артист системно косячит, мы просто перестаём с ним сотрудничать. Никому не нужен Новый год с сорванным праздником», — говорит Леонид Филимонов, руководитель праздничного агентства «Дед Мороз и Ко».

Один день из жизни Деда Мороза: 10 ёлок, 300 детей и 200 км по городу

По словам Леонида Филимонова, основателя агентства «Дед Мороз и Ко», декабрь у артистов делится на три фазы загруженности:

Середина месяца, 15–23 декабря — 1–3 заказа в день, много садиков и школ, утренники с аппаратурой и диджеями.

24–28 декабря — 3–6 выездов в день, микс домов, ТЦ и офисов.

29–31 декабря — разгар: от 8 до 15 адресов в сутки, включая поздние и полуночные визиты.

Каждый выезд — это ещё и эмоциональная нагрузка для артистов, отмечает эксперт: нужно доехать до адреса, собрав все пробки, переодеться в подъезде или в машине, отработать на 100% восьмой заказ так же, как и первый.