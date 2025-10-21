Мыло, скейты и IT в сельском хозяйстве: на чём зарабатывает малый бизнес в России

В первой половине 2025 года в России закрылось в 1,5 раза больше юрлиц, чем открылось. Делимся внутрянкой компаний, которые не собираются закрываться, а наоборот — преодолевают трудности и растут от месяца к месяцу.

Герои статьи — победители конкурса Фонда немалого бизнеса. Фонд каждый год раздаёт 100 000 000 рублей тем, кто строит бизнес в России, несмотря ни на что. Сотни предпринимателей из 28 регионов получили поддержку, заявили о себе на всю страну и повысили продажи.

«Овсянников»: не нашёл парфюмированную косметику — сделал свою и поставляет по всей России

Павел Овсянников управлял сетью ресторанов, которые закупали мыло и кремы для рук у известного производителя. Когда поставщик ушёл, оказалось, что рынок пустой. Пришлось делать парфюмированную косметику своими руками.

«Я сам создал аромат, замешал его с мыльной основой и поставил в наших заведениях. Гости стали спрашивать: что это за бренд, где купить? Решил поэкспериментировать и предложил мыло знакомым рестораторам. Им тоже понравилось, попросили ещё. А мы к этому особо и готовы не были, не собирались продавать. Я и бизнес свой никогда не хотел»

Вложил свои деньги, арендовал помещение 60м² и поставил микроцехи. Ставку сделал не на розницу, а на B2B. Павел опирался на свой опыт и посчитал, что конкуренция в B2B ниже, а спрос — выше. Компании хватило 3 года, чтобы выйти на сотни миллионов оборота. В этом году ждут 500 миллионов рублей выручки.