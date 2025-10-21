Мыло, скейты и IT в сельском хозяйстве: на чём зарабатывает малый бизнес в России
Инсайды предпринимателей, которые уже сейчас превращают начинающие компании в большое дело
В первой половине 2025 года в России закрылось в 1,5 раза больше юрлиц, чем открылось. Делимся внутрянкой компаний, которые не собираются закрываться, а наоборот — преодолевают трудности и растут от месяца к месяцу.
Герои статьи — победители конкурса Фонда немалого бизнеса. Фонд каждый год раздаёт 100 000 000 рублей тем, кто строит бизнес в России, несмотря ни на что. Сотни предпринимателей из 28 регионов получили поддержку, заявили о себе на всю страну и повысили продажи.
«Овсянников»: не нашёл парфюмированную косметику — сделал свою и поставляет по всей России
Павел Овсянников управлял сетью ресторанов, которые закупали мыло и кремы для рук у известного производителя. Когда поставщик ушёл, оказалось, что рынок пустой. Пришлось делать парфюмированную косметику своими руками.
«Я сам создал аромат, замешал его с мыльной основой и поставил в наших заведениях. Гости стали спрашивать: что это за бренд, где купить? Решил поэкспериментировать и предложил мыло знакомым рестораторам. Им тоже понравилось, попросили ещё. А мы к этому особо и готовы не были, не собирались продавать. Я и бизнес свой никогда не хотел»
Вложил свои деньги, арендовал помещение 60м² и поставил микроцехи. Ставку сделал не на розницу, а на B2B. Павел опирался на свой опыт и посчитал, что конкуренция в B2B ниже, а спрос — выше. Компании хватило 3 года, чтобы выйти на сотни миллионов оборота. В этом году ждут 500 миллионов рублей выручки.
Но это не розовая история успеха: когда бизнес начал расти, по нему ударили санкции.
«Они увеличили нам не только цену, но и время. Если раньше нужное сырьё приезжало за месяц, теперь — за три. Сейчас часть сырья нам везут через Турцию или Эмираты, это плюс 40% к стоимости. А если самолётом — добавь ещё 50%»
Рабочее решение — закупать больше сырья и хранить на складах. Но так остаётся меньше денег на маркетинг и развитие, а бизнес становится не таким гибким.
«Оборотки не хватает для такой схемы закупок, и мы пока решаем этот вопрос. Мы даже пытаемся передать европейские отдушки в российские лаборатории, чтобы сделать аналоги на локальном сырье. Но это пока только тесты»
Даже в условиях, когда всё дорожает, а маржинальность падает, компания растёт в семь раз за год.
«Я сейчас сам ничего не зарабатываю. Да, зарплата есть, но дивиденды не вытаскиваю. Это вообще боль наших предпринимателей: запускают бизнес с 10% доходности и пытаются с первых заработанных купить Mercedes. Так не работает: надо хотя бы в Excel-таблице получить высокую годовую доходность, всё пересчитать, привлечь инвестора, планировать вдолгую и постоянно реинвестировать. Я так и поступил — два года назад у меня выкупили долю, и эти деньги сразу ушли в бизнес»
В 2025 компания стала финалистом Фонда немалого бизнеса. Павел готовится к большой рекламной компании в конце года — интеграциям на YouTube у блогеров-миллионников.
«Готовим прямую рекламу или интервью. Бренд фамильный, поэтому логично строить личный бренд. Это следующий шаг»
Baikal Memories: одежда для ироничных интеллектуалов
Мария Приходько владеет туроператором Baikal Memories, и работа привела её к собственному бренду одежды. История началась с группы туристов, которые любили локальные бренды. В поисках байкальской одежды они с Марией объездили все магазины — и не нашли.
Этот случай стал толчком, чтобы создать собственный бренд. Мария назвала его так же, как и туроператора: Baikal Memories.
На худи, футболках и «капюшапках» — байкальские эндемики и сибирские словечки. Стиль — ироничный, весёлый и не похожий на типичный мерч.
«Одна из фраз на футболке: „Голомянка жирная, я — нет“. Голомянка — рыба, которая на 40% состоит из жира. Это смешно, но не обидно»
Первая партия одежды появилась в декабре прошлого года, но за 9 месяцев бренд уже успел заявить о себе на всю страну.
«Мы заняли третье место на всероссийском показе мод, и продолжаем участвовать во многих показах. По бизнес-результату: я только выхожу на точку окупаемости, мы уже продали около 350 позиций. Каждый месяц увеличиваем количество продаж и обороты»
Без трудностей не обошлось: первая фокус-группа не оценила идею Марии. На руках тогда были только макеты на худи и футболках с Wildberries.
«Очень большой вал критики посыпался. Один из участников, маркетолог, сказал: „Нет уникального предложения. Нужно, чтобы был вау‑эффект“. Неприятно, но полезно: после этого мы сделали уникальные лекала, нашли качественную турецкую ткань и придумали новые ироничные фразы. Эти три элемента стали основой нашего стиля. Потом я встретила того же маркетолога, и он сказал: „Блин, кайф, а не одежда!“»
На успех повлиял эффект «не-дизайнера».
«Мне помогло то, что я никогда не училась на дизайнера. Да, фирменный стиль мы разрабатывали вместе с профессионалами. Но я считаю, что если вы не учились в вузе по какой-то специальности, это не повод списывать себя со счетов. Иногда человек с горящими глазами может создать такую идею, до которой не дойдёт ни один эксперт»
Сейчас цель Марии — масштабироваться на другие регионы.
STEMY: хардкорный IT для «цехов под открытым небом»
Сергей Гамбург разрабатывает цифровые сервисы для агробизнеса: от планирования до оперативного контроля. Уникальность — в тесной связке с реальным производством: компания зарегистрирована в сельской местности рядом с семейным хозяйством, и каждую новую фичу команда обкатывает «в полях».
«В сельском хозяйстве на бизнес‑процесс влияет всё — от погоды до логистики. Мы живём внутри этого процесса и тестируем всё на площадке собственного предприятия»
Старт был долгим и болезненным. Идея появилась в 2013, в продукт не верили, денег на разработку не давали. Первые две версии провалились: опыта не хватало, аутсорс‑модули не работали, вложения сгорели. Деньги принесла только третья версия продукта.
«Удалось неплохо заработать — порядка 11 миллионов рублей в год. В моменте обслуживали 120 тысяч гектар у 25 компаний. Сейчас рынок трясёт, цифры скромнее, но мы сделали ставку на новую версию продукта — пронизанную ИИ от и до»
Сергей признаётся, что годами компания страдала от проблем с командой. Найти тех, кто будет идти с тобой бок о бок, получилось только с третьего раза.
«Полезный продукт — это база для бизнеса. Куда интереснее с командой: именно она делает компанию успешной или провальной. Прямо сейчас со мной работают гениальные люди, но, честно, не существует инструкции, как их найти. Они приходят не по объявлению, а когда долго и упрямо идёшь к цели. Я собирал топовую команду годами»
Отдельный кейс — сервис «Горизонт планирования» с ИИ‑прогнозами цен на сельхозпродукцию. Это был первый массовый продукт, и Фонд немалого бизнеса помог донести его ценность через рекламные кампании. Команда получила большие охваты, сотни скачиваний мобильного приложения и первые отзывы.
«Этот кейс лёг в основу нашего IT‑продукта, который выйдет через полгода. Мы очень благодарны Фонду»
XSA Ramps: «Russian Quality» на колёсиках
В 2006 пластический хирург из Краснодара открыл скейт-билдинговую компанию. Это было простое хобби, чтобы создавать движуху и общественные пространства. Но один из первых заказов стал переломным: команда построила объект, а заказчик «кинул» и отказался платить. Тогда Константин Таранов решил — назло всему, что его сдерживает, он построит глобальную компанию.
«Это было не про деньги, а что-то личное. С 2006 по 2009 мы занимались чистым альтруизмом: „на свои“ делали ивенты, школу, получали поддержку от Департамента молодёжной политики Краснодара. А параллельно с этим я ещё 13 лет работал хирургом: утром — операция, вечером — гонишь на объект в Новороссийск помогать парням»
Первый тест на прочность — пожар 2008 года. В Краснодаре горит «скейт-парк мечты» с поролоновой ямой для отработки трюков. Халатные подрядчики не учли риски возгорания — это привело к трагедии.
«Я стоял в 100 метрах и смотрел на этот полыхающий парк. Тут же на адреналине кинул фразу команде: „Завтра выходим в соседний ангар и продолжаем работу“. Вышли, сделали, остались с репутацией. Это и есть рецепт: 90% сдаются на первом поражении, а сдаваться нельзя»
Компании 19 лет: первые проекты делали в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Потом начали строить объекты по всей стране. Делом горели настолько, что смотрели видео с зарубежных турниров — и пытались повторять рампы, фанбоксы, бэнки и другие элементы. Такого в России до них не делали.
«Постепенно пришло международное признание. Однажды на нас вышли из Минспорта Китая и сказали: „Ребят, долго за вами следим: хотим, чтоб вы строили у нас школы и скейтпарки“. Они могли прийти к любой международной компании, но выбрали нас. Такие предложения не получить через обычную рекламу — надо терпеливо работать годами»
Сегодня у XSA Ramps — World Skate Certificate, компания входит в топ‑10 среди 300 сертифицированных в мире. С 2020 года компания растёт в два раза каждый год.
«Мы по всему миру пишем на своих объектах „Russian Quality“. Европейцы часто подходили и спрашивали „Вы откуда?“ Я говорю „Из России“. И они как один: „O, yes, Russian Quality!“ Все думают, что русские ничего не могут, а мы приезжаем и задаём планку»
Фонд немалого бизнеса помог XSA Ramps рекламными компаниями и статьями в крупных СМИ. Константин делится, что после одной публикации в команду пришёл человек, который стал «опорником»: принёс связи с бюро, брендами и организовал миллионные стройки. А ещё XSA Ramps вместе с Альфа-Банком и Ильёй Авербухом сделали огромный ивент в Перми на 30 000 человек.
Константин считает, что секрет успеха — в людях. 90% строителей в компании катаются в тех же парках, что сделали своими руками. А социальная ответственность не позволяет делать что-то посредственное.
«Мы создаём архитектуру, городское пространство. Вот человек сел на лавку, и вместо пустыря смотрел на наш парк с арт-объектами. Я верю, что это повлияет на его вкус. Но самое главное — в наших парках и школах мы воспитываем молодое поколение. Ребята находят друзей на всю жизнь и направляют свою энергию не в деструктивные дела, а в спорт, соревнования и постоянное преодоление»
«Гастро-арт»: чем живёт томская гастрономия
Кристина Марачковская построила в Томске живой офлайн‑эдьютейнмент. Её «Гастро-арт» превращает любое событие в кулинарное — от дня рождения до корпоратива и даже свадьбы. Этим и отличается проект: кухня здесь — не фон, а главное событие.
«Мы открыли двери нашего пространства 15 сентября этого года. Уже 19 сентября провели иммерсивный гастро-спектакль на 70 гостей. Через день на одной из главных площадей города проводили флешмоб – 100 участников готовили 100 кулебяк. Каждую неделю у нас проходит 12 мастер-классов»
Кристина объясняет, что быстрый результат пришёл из-за грамотного маркетинга.
«Открываешь бизнес — кричи о нём во все рупоры задолго до открытия. Про «Гастро-арт» мы начали рассказывать ещё на этапе стройки: снимали контент, рассказывали о команде, поставили шатёр с мастер‑классами на городском фестивале. Так мы собрали лояльную базу ещё до старта»
Ещё в 2016 Кристина с мужем запустили первую студию с простой идеей: шефы будут учить молодых домохозяек готовить вкусные блюда. Они вложили весь семейный бюджет в это дело, но домохозяйки не шли, и семья месяц сидела без работы. Тогда даже заправить машину было не на что. Так они выучили первый бизнес-урок: сначала маркетинг, потом — всё остальное.
Кристина делится, что одним из факторов успеха стала установка «Не держаться на плаву, а меняться вместе с течением». Антикризисный менеджмент, готовность быстро перестраивать бизнес-модель и иметь запасные планы — базовый минимум для бизнеса в России.
«В любой лодке рано или поздно появится брешь, поэтому всегда должен быть наготове или ремкомплект, или другая лодка. Так работаем мы: быстрый запуск, плотный маркетинг, комьюнити до открытия, готовность в любой момент перестроиться»
Чек-лист предпринимателя
Играть вдолгую. «Овсянников» учит: не пытаемся вытягивать из бизнеса первые деньги, а реинвестируем прибыль — вплоть до 100%.
Ориентироваться на реальный спрос. Если все вокруг интересуются нишевым продуктом — займите место того, кто его продаст. Кейс Baikal Memories — идеальный пример.
Быть ближе «к полям». STEMY не сидят в коворкинге, а каждый день работают там, где ездят комбайны и тракторы. Быть ближе к своим пользователям — ключ к идеальному продукту.
Инвестировать в маркетинг. Если у бизнеса нет лояльной базы и стратегии привлечения клиентов — не стоит начинать. «Гастро-арт» получил базу первых клиентов ещё до открытия.
Верить в миссию. Сделать в России из малого бизнеса большой — задача на годы. Вы получите бесконечный заряд энергии и желание действовать, если верите в социальную роль и возможность изменить жизни людей. Именно поэтому Константин Таранов из XSA Ramps 13 лет совмещал роль пластического хирурга и основателя скейт-билдинговой компании.
Подать заявку в Фонд немалого бизнеса. Каждый предприниматель может рассказать о своём деле, стать финалистом и получить бесплатную рекламу по всей России. Это шанс повысить узнаваемость и продажи. Подавайте заявку, выигрывайте и заявляйте о себе на всю страну.
