Делистинг: что это такое и как это работает

В статье рассмотрим, что такое делистинг, как происходит эта процедура и как она влияет на инвесторов.

Что такое делистинг?

Размещение акций компании на бирже называется листингом. После соблюдения всех формальностей ценная бумага вносится в список активов, доступных для торговли.

Обратный процесс, когда бумаги исключаются из котировального списка и становятся недоступными для покупки и продажи, называется делистингом.

Исключение акций из котировального списка может запустить сама компания-эмитент или контролирующий аппарат биржи (принудительный делистинг). Чаще всего прекращение торговли происходит по следующим причинам:

вывод организации из публичного поля, планы руководства сделать ее частной собственностью, с ограниченным числом акционеров;

банкротство;

предоставление недостоверной финансовой отчетности;

государственный запрет на инвестиции в ценные бумаги определенной страны;

если компания не предоставляет отчетность, стремясь сохранить финансовые показатели и состав акционеров в тайне;

нарушение требований биржи по размещению активов;

реорганизация компании.

При делистинге на иностранных биржах ценная бумага полностью исключается из биржевых торгов.

Есть ограничения по ликвидности, оборотам, доступу неквалифицированных инвесторов, предоставляемой эмитентом отчетности. Волатильность по таким бумагам выше.

Как происходит делистинг?

Прекращение биржевого обращения ценных бумаг происходит в несколько этапов:

Подготовительные мероприятия

Перед выводом акций эмитент должен официально уведомить биржу о своих намерениях. Затем совместно с биржей разрабатывается процедура выхода из биржевого котировального списка.

Рассмотрение обращения

В течение месяца экспертный совет биржи рассматривает обращение и принимает решение о прекращении обращения ценных бумаг на бирже или об отклонении ходатайства.

Согласование деталей

С биржей согласовываются сроки делистинга и другие технические нюансы.

Публичное информирование акционеров

После подготовительных мероприятий и согласования с биржей компания публично объявляет о своем решении снять акции с торгов. Информация доводится до акционеров и участников торговли путем публикации пресс-релиза или любым другим официальным способом.

До всех заинтересованных лиц доносится информация о дате, после которой ценные бумаги перестанут торговаться на бирже, а также возможные действия для их держателей. Осуществляется выставление публичной оферты — предложения о выкупе акций по определенной цене.

Процедура выкупа

На этом этапе проводится принудительный или добровольный выкуп ценных бумаг у миноритарных акционеров.

Завершение

После выполнения всех технических процедур акции компании снимаются с торгов.

Специфика процедуры и длительность процесса может различаться, в зависимости от того, что стало причиной прекращения обращения акций.

Виды делистинга

Снятие ценных бумаг с торгов может быть добровольным и принудительным.

Добровольный делистинг

Происходит по инициативе самого эмитента. Компания принимает такое решение по следующим причинам:

Процедура слияния и поглощения — в этом случае компании, участвующие в сделке, могут решить убрать свои акции с биржевой торговли. Затем объединенная компания может выйти на биржу как самостоятельный эмитент. Переход к приватному статусу. Неэффективная торговля — если акции на бирже не пользуются спросом, низколиквидны, торгуются «слабо», и не выполняют свою основную функцию повышения капитализации компании, эмитент может принять решение о делистинге. Консолидация основного пакета акций в руках нескольких крупных акционеров или одного лица и обращение в свободном доступе минимального количества бумаг. Финансовые причины — реструктуризация бизнеса, экономические проблемы, оптимизация операционных расходов.

На отечественном рынке одна из распространенных причин ухода с биржи — нежелание раскрывать информацию и публиковать финансовую отчетность из-за геополитических факторов.

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Принудительный делистинг

Процедура принудительного делистинга запускается по решению контролирующих органов или биржи в связи с тем, что компания перестала соблюдать установленные требования. Причины могут быть в следующем:

эмитент не предоставляет отчетность;

компания объявила себя банкротом;

несоблюдение финансовых требований биржи к уровню прибыльности и капитализации;

другие нарушения, которые повышают риски для инвесторов.

Кроме делистинга, биржа может приостановить торги бумагами компании-эмитента до результатов проверки, если есть подозрения, что компания что-то нарушает.

В отношении иностранных ценных бумаг, торгующихся на российских площадках, действует правило: при делистинге на иностранной бирже акции снимаются с торгов и в России.

Как делистинг влияет на инвестора?

При прекращении обращения ценных бумаг на бирже наиболее уязвимой категорией являются миноритарные акционеры. Им принадлежат небольшие пакеты акций, недостаточные для прямого участия в управлении компанией. При делистинге их интересы могут пострадать.

В случае банкротства компании требования миноритариев удовлетворяются в последнюю очередь, после погашения всех долговых обязательств. Вероятно, средства будут потеряны.

При добровольном делистинге эмитент предлагает выкупить у миноритариев акции по определенной цене, не всегда приемлемой для инвесторов.

Что делать инвестору при делистинге?

При получении информации об остановке обращения ценных бумаг на бирже первое, что нужно сделать, — выяснить причину делистинга. В зависимости от этого, существует 3 варианта решений.

Продать

Такая стратегия подходит при банкротстве компании-эмитента. Продать бумаги нужно как можно раньше, при появлении первой информации о делистинге. Чем больше пройдет времени, тем сильнее упадет стоимость акций и тем меньше получится выручить денег.

Оставлять акции в этом случае нецелесообразно. После банкротства организации можно остаться совсем без денег, имущественной массы должника может не хватить на всех кредиторов.

Воспользоваться офертой

Актуальный вариант при добровольном уходе эмитента с биржи. По закону, цена выкупа определяется как средняя стоимость акций за последние шесть месяцев торгов. Компания может предложить и другую, более выгодную для акционера цену — например, при планировании сделки слияния и поглощения.

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Если число акций, вращающихся в свободном доступе, не превышает 5%, основной держатель бумаг может объявить принудительный выкуп. Миноритарии также имеют право предложить основному акционеру выкупить оставшуюся долю акций.

Держать

Если компания не является банкротом, ее финансовые показатели в норме, она регулярно выплачивает хорошие дивиденды, то перевод бумаг в некотировальный список — не повод для продажи.

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Несмотря на то, что ценные бумаги перестали вращаться на бирже, организация продолжает свою деятельность и будет делиться с акционерами прибылью. Если перспективы развития очевидны, можно оставить бумаги.

Минус этого варианта — сложности с продажей бумаг после делистинга. Сделки могут проходить только на внебиржевом рынке, а это не всегда быстрый процесс.

Как защититься от делистинга?

Риски делистинга можно снизить, если не покупать акции компаний третьего эшелона, активы с сомнительным рейтингом или свести владение такими бумагами к минимуму.

Бумаги первых двух уровней котировального списка надежнее и стабильнее. Делистинг по ним маловероятен. Информацию по уровням листинга и перемещению ценных бумаг размещает Московская биржа.

Итоги

Делистинг — это исключение из торгов акций отдельных эмитентов по объективным или внутренним причинам. Процедура удаления акций из котировального списка согласовывается с биржей, и информация доносится до акционеров. Делистинг может быть принудительным (по инициативе биржи) и добровольным (по инициативе эмитента). В зависимости от причины исключения из котировального списка, выбирается оптимальная для инвестора стратегия выхода из ситуации. В результате делистинга вложенные деньги можно сохранить (полностью или частично) или потерять. Выбор бумаг первого и второго эшелона снизит риски делистинга и потери денег к минимуму.

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