Дисконтирование денежных потоков в бизнесе: что это за метод и как с его помощью рассчитать ставку

Одна из важных особенностей денег — это изменение их стоимости с течением времени. Поэтому перед тем, как начать новый проект, предпринимателям следует тщательно проанализировать свою бизнес-идею или сравнить различные варианты развития бизнеса. Это поможет более точно спрогнозировать финансовые результаты и рассчитать дисконтирование денежных потоков предприятия. В статье расскажем, что такое денежный поток с учетом дисконтирования, какой период дисконтирования денежного потока и для чего это нужно.

Содержание

Что такое дисконтирование

Дисконтирование денежных потоков — это метод оценки стоимости будущих доходов и расходов в текущих ценах.

Финансовые потоки имеют свойство постоянно меняться: то увеличиваться, то становиться меньше в определенный промежуток времени. Дисконтирование потоков денежных средств помогает получить наиболее актуальную информацию.

Этот метод оценки признан достаточно эффективным, ведь любой инвестор, приобретающий долю в компании, фактически покупает не набор активов, а возможность получать прибыль от бизнеса. Модель дисконтирования денежных потоков применима для оценки любого бизнеса.

Преимущества метода дисконтирования денежных потоков

Оценка дисконтирования денежных потоков — это особый подход к оценке бизнеса. Он отличается от других методов тем, что позволяет детально исследовать финансовые потоки компании.

Для успешного применения этого метода необходимо использовать специальные коэффициенты и учитывать особые источники поступления средств.

Оценка проекта на основе денежных потоков имеет несколько преимуществ по сравнению с оценкой на основе прибыли, вот основные из них:

Адаптируется к изменениям на финансовых рынках;

Проявляет свою эффективность при различной степени неравномерности денежных потоков;

Применима в широком спектре ситуаций и отраслей экономики.

Подходит для разных сфер ведения бизнеса.

Сфера применения дисконтирования денежных потоков

Метод оценки дисконтирования денежных потоков часто применяется в различных областях бизнеса, вот основные:

Когда предприятие находится на этапе планирования запуска нового проекта, данный метод позволяет оценить его потенциальную прибыльность в будущем.

При продаже или покупке компании инвесторы прибегают к методу дисконтирования для вычисления ее стоимости сейчас и в будущем. Этот подход позволяет оценить ценность бизнеса.

Также, пользуются методом оценки акций и облигаций компаний, чтобы решить, стоит ли их покупать.

При покупке или продаже недвижимости. Он позволяет определить ее стоимость на данный момент с учетом планируемых доходов от аренды или продажи.

Формула дисконтирования

Формула дисконтирования денежных потоков – это важный инструмент в финансовом анализе. Она активно используется для оценки инвестиционных проектов, бизнеса и принятия финансовых решений.

Чтобы произвести расчет дисконтируемого денежного потока используется следующая формула:

PV = CF / (1 + r) n

Где:

PV - сегодняшняя стоимость денежных потоков

CF - будущие денежные потоки

r - (процентная ставка для приведения будущих денежных потоков к текущей стоимости)

n - количество периодов, на которые прогнозируются денежные потоки

Эта позволяет оценить ценность проекта или бизнеса в сравнении с другими инвестициями. Чем выше ставка дисконтирования, тем ниже будет текущая стоимость денежных потоков из-за приведения будущих потоков к текущей стоимости.

Формула дисконтирования учитывает временную ценность денег, учитывая инфляцию, риски и возможность использования денежных средств для дополнительных инвестиций.

Пример дисконтирования денежных потоков

При расчетах денежные потоки обычно делят на периоды времени: год, квартал, месяц. Затем полученные суммы суммируют. В результате могут получиться положительные значения (когда поступления больше, чем оттоки) или отрицательные, то есть убыточные (оттоки выше поступлений).

В расчетах в качестве денежного потока могут учитываться:

Чистая прибыль — это сумма доходов за вычетом расходов. Поступления до налогообложения. Чистый денежный поток, который не учитывает текущие расходы на содержание и реконструкцию объекта.

Вычисление дисконтной ставки — главное в расчетах. Если планируется просто разместить деньги на депозитном счете, чтобы сохранить их от обесценивания, то, чтобы рассчитать ставку, применяют ожидаемый показатель капитализации.

Однако, в случае когда инвестор хочет не просто сохранить свои финансы, но и получить дополнительный источник финансов, к ставке повышения уровня цен добавляют желаемый процент дохода.

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Вкладываясь, в долгосрочные проекты, нужно учитывать не только повышение уровня цен и предполагаемые дивиденды, но и риски. Для этого в ставку дисконтирования включают премии за риск, которые демонстрируют дополнительные факторы неопределенности.

Если для реализации проекта используются заемные средства, к ставке дисконтирования добавляется процент по кредитам, выпуску облигаций и другим источникам финансирования.

Рассмотрим метод оценки перспектив бизнеса на простом примере. Предположим, что вкладчик планирует внести 1 000 000 рублей в бизнес, который будет приносить доходы в течение трех лет:

1 год — 300 тыс. рублей.

2 год — 400 тыс. рублей.

3 год — 500 тыс. рублей.

Для начала нужно определить дисконтирование денежных потоков инвестированного капитала — это предполагаемая стоимость капитала. Допустим, ставка дисконта составляет 10% годовых.

После нужно применить формулу дисконтирования, чтобы определить актуальную стоимость будущих денежных потоков. Для этого каждый будущий денежный поток нужно разделить на (1 + ставка дисконта) в степени номера года.

Для 1 года: 300 000 / (1 + 0,10) в степени 1 = 272,7 тыс. рублей.

Для 2 года: 400 000 / (1 + 0,10) в степени 2 = 330,5 тыс. рублей.

Для 3 года: 500 000 / (1 + 0,10) в степени 3 = 375,8 тыс. рублей.

Затем нужно сложить текущие стоимости всех будущих денежных потоков, чтобы получить общую текущую стоимость проекта:

272 727,27 + 330 578,51 + 375 825,45 = 979,1 рублей.

Дисконтирование денежных потоков проекта составляет 979,1 тыс. рублей. Если сумма инвестиций составит 1 млн рублей в этот проект, то ожидаемая прибыль после учета ставки дисконта будет равна 20,8 тыс. рублей.

Ограничения метода дисконтирования денежных потоков

Несмотря на то, что дисконтирование считается универсальным способом оценить перспективность предприятия, у него есть определенные ограничения.

Для проведения анализа дисконтированных денежных потоков нужно большое количество финансовых данных, включая прогнозы прибыли и расходов на несколько лет вперед. Некоторым инвесторам может быть непросто собрать все сведения, так как даже простые процессы занимают некоторое время.

Анализ очень чувствителен к выбранным переменным. Они включают в себя прогнозы предстоящих денежных потоков, а также постоянные темпы роста инвестиций и ставку дисконтирования, которую эксперты считают подходящей для этих вложений.

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Качество анализа дисконтированного денежного потока напрямую зависит от точности оценок и прогнозов.

Анализ может стать слишком сложным из-за большого количества данных, нужных для того, чтобы произвести расчет дисконтированного денежного потока.

Преимущество дисконтированного денежного потока состоит в том, что не нужно анализировать конкурентов. Однако это также иногда ведет к ошибочным оценкам.

Итоги

Дисконтирование денежных потоков — метод, который позволяет оценить стоимость будущих денег в настоящем. Этот подход применяется для оценки различных видов инвестиций, таких как бизнес-проекты, компании, акции и облигации, анализ рынка недвижимости.

Чтобы рассчитать дисконтированный денежный поток (ДДП), нужно спрогнозировать денежные потоки и выявить коэффициент дисконтирования денежных потоков.

У этого метода есть ряд недостатков. Например, он не позволяет учесть все риски, затраты и доходы бизнеса. Также он не учитывает денежные потоки и влияние факторов, которые невозможно измерить количественно.



Зато у этого метода есть большое преимущество: он учитывает изменения на рынке и может быть использован, даже если денежные потоки в компании распределены неравномерно. Метод дисконтирования денежных потоков подходит для бизнеса, независимо размера — крупного, среднего или малого.

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