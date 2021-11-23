Почему избыток финансирования может привести к краху стартапа

Большинству стартапов неизбежно придется искать средства инвесторов, за исключением случаев, когда основатель или основатели зарабатывают достаточно, чтобы компенсировать расходы и вкладываться в будущие разработки. Однако избыток инвестиций может оказаться для стартапа вреднее, чем их недостаток. И вот почему.

По сравнению с тем, что было 15 или 20 лет назад, стартапам стало легче привлекать средства. Инвесторы с большей вероятностью вкладывают свои деньги в инновационные идеи, и число венчурных капиталистов увеличилось. Более крупные компании платят миллиарды долларов за покупку связанных стартапов.

Остается и еще один вариант — многочисленные краудфандинговые платформы, например Kickstarter.

Кажется, что теперь каждый может собрать средства для своих идей и начать бизнес. Но это только часть проблемы. В современном деловом мире, где существуют самые разные возможности для сбора средств, именно избыток финансирования становится причиной краха стартапа.

Когда цель финансирования достигнута, некоторые проекты могут прекратить сбор средств и вернуться к нормальной жизни. Но опасность заключается в том, что некоторые получатели могут продолжить сбор и выпускать больше акций для инвесторов. Для многих основателей приток больших сумм становится стимулом собирать как можно больше денег.

Избыточное финансирование вреднее, чем недостаточное

Когда бизнес может получать огромные суммы денег, это доказывает, что идея, лежащая в его основе, была достаточно увлекательной, чтобы заставить инвесторов выписать чек. Здесь мы не будем упоминать операционную часть и другие вещи, связанные с бизнесом. Идея — вот что важно.

Инвесторы используют термины «витамины» и «обезболивающие», чтобы идентифицировать идеи с высоким потенциалом роста. Витамины — это те общие идеи, которые, скорее всего, не вызовут привыкание. Напротив, обезболивающие — это идеи, которые могут стать частью повседневной жизни пользователей.

Яркие примеры «обезболивающих» — приложения для социальных сетей, например Twitter, Facebook, Instagram и Snapchat.

Чем больше бизнес может собрать средств, тем более перспективным он кажется широкой общественности и другим инвесторам. Из-за этого многие основатели продолжают сбор средств, чтобы замаскировать свои «витамины» под «обезболивающие». Хотя они могут думать, что это очень хитрый ход, он может стать смертельной ловушкой для стартапа. Вот как это происходит.

Дисбаланс между расходами и доходами

Первый повод насторожиться — это когда расходы превышают доход или общую выручку, и бизнесу приходится иметь дело с чистым операционным убытком (net operating loss, NOL). На начальных этапах разработки расходы не так высоки, поэтому часть общей выручки можно направить на покрытие расходов. В этом случае стартап может выжить, хотя основатели не получают большой прибыли.

Принимая средства, бизнес может ускорить развитие и расти в два раза быстрее. Как бы здорово это не звучало, это означает дополнительные расходы: приходится нанимать людей и больше тратить на маркетинг.

Первый предупреждающий звонок раздается, когда в финансовой отчетности нет разумного баланса между расходами и доходами.

Другими словами, бизнес имеет дело с отрицательным операционным денежным потоком (operating cash flow, OCF). Стартап получает инвестиции и резко ускоряет развитие, что приводит к увеличению расходов. Но доходы не успевают расти. Инвесторам вряд ли понравится отрицательный OCF, и это означает, что проект попал в смертельную ловушку.

Как правило, у основателей есть два способа выбраться из нее. Первый — это снижение затрат за счет увольнения сотрудников или продажи части активов компании. Из-за этого инвесторы могут счесть бизнес нестабильным, и он потеряет доверие общественности.

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Второй вариант — найти тех, кто вам доверяет и готов вложить в стартап больше денег. Однако, поскольку компания приходит в упадок, некоторые недобросовестные инвесторы могут воспользоваться этой возможностью и присвоить ее достижения. В такой ситуации возможностей для торга не остается: приходится уступить, чтобы сохранить свой бизнес на плаву.

Почему иметь слишком много инвесторов опасно

Когда идея достаточно инновационна, основателю стартапа приходится общаться с множеством инвесторов. И многие из них будут отдать свои деньги, чтобы внести свой вклад в перспективный бизнес. Это происходит по всему миру. Но если основатель (основатели) принимает слишком много инвесторов, это также может быть тревожным сигналом.

В этом случае стартапом становится сложно управлять.

Иногда CEO должен тратить все свое время на общение с инвесторами, вместо того чтобы сосредоточиться на развитии и стратегии.

Некоторые из них ожидают, что CEO будет на связи в любое время суток.

Привлечение большего числа инвесторов равносильно выпуску большего количества акций. Из-за этого сооснователи могут потерять право принимать решения и вести переговоры. Помните, когда Стива Джобса уволили из Apple, компании, которую он основал?

Прежде чем перейти к этапу сбора средств, нужно определить, какая сумма необходима стартапу, чтобы оставаться конкурентоспособным. Не стоит заходить слишком далеко.

Далее необходимо найти гибких и искушенных инвесторов. Они должны разбираться в вашей нише и доверять вам настолько, чтобы не вмешиваться в вашу работу. Устанавливайте четкие границы: инвесторы не должны мешать управлению.

Меньше шансов для инноваций и принятия рисков

Когда в бизнес вливаются огромные суммы денег, основателям легче отважиться на дальнейшее развитие. Но неисчерпаемый поток средств может препятствовать инновациям.

Порой самые прорывные инновации случаются, когда основатели испытывают финансовые трудности, и им приходится действовать с ограниченными ресурсами.

Еще одна опасность в том, что это в некотором смысле упрощает управление. Искусство двигаться вперед с определенным бюджетом — это важнейший управленческий навык, которым обладают немногие. Когда ресурсы ограничены, приходится принимать решения осмотрительно и осознанно тратить деньги.

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