Какая ответственность у самозанятых за нарушения: штрафы и последствия

Самозанятость — это удобный и легальный способ вести бизнес, который освобождает от сложностей бухгалтерского учета и уплаты страховых взносов. Однако ответственность самозанятого включает обязательства, нарушение которых может привести к штрафам и потере статуса.

Нюансы, которые должен соблюдать самозанятый

Предприниматель обязан соблюдать правила, установленные российским законодательством:

Зарегистрироваться в приложении «Мой налог», разработанном Федеральной налоговой службой (ФНС). Это единственный способ легально получить статус самозанятого. Регистрация занимает несколько минут и требует указания паспортных данных и ИНН. Вести учет всех доходов, полученных от клиентов или заказчиков, и отражать их в приложении. Это касается как денежных поступлений, так и бартерных сделок. Сокрытие доходов или их неполное указание может привести к штрафам и потере статуса. Выдавать чеки через приложение «Мой налог» после получения оплаты. Чек формируется автоматически и отправляется клиенту на электронную почту или в виде QR-кода. Невыдача чека считается нарушением и может повлечь штрафы. Не нанимать работников по трудовому договору. Если возникает необходимость в помощниках, можно привлекать их по гражданско-правовым договорам, но это уже выходит за рамки статуса самозанятого. Не перепродавать товары не своего производства, добычей полезных ископаемых, производством подакцизных товаров (алкоголя, табака, бензина), а также деятельностью, требующей лицензирования (например, частной охраной или медицинскими услугами). Получать не более 2,4 млн рублей в год. Если доход превышает эту сумму, статус самозанятого теряется, необходимо переходить на другую систему налогообложения (например, ИП или ООО). Не сотрудничать с бывшими работодателями. Если предприниматель ранее работал по трудовому договору, он не может оказывать услуги или продавать товары своему бывшему работодателю в течение 2 лет после увольнения. Это правило введено для предотвращения схем уклонения от налогов самозанятым. Соблюдать сроки уплаты. НПД (4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами) уплачивается ежемесячно. Платеж должен быть совершен до 25-го числа следующего месяца. Просрочка платежа влечет начисление пени. Не продавать товары государственным и муниципальным органам, бюджетным учреждениям.

Самозанятых не обязуют платить страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Однако это означает, что они не формируют пенсионные баллы и не имеют права на оплачиваемый больничный или декретные выплаты.

Соблюдение этих правил позволяет работать легально, избегать штрафов и сохранять свой статус.

Ответственность за невыдачу чека самозанятым

Это обязательное требование.

Чек, сформированный через приложение «Мой налог», содержит всю необходимую информацию:

данные самозанятого (Ф. И. О., ИНН);

данные клиента (если это ЮЛ или ИП);

сумму операции;

дату и время совершения платежа;

наименование услуги или товара.

Этот документ служит доказательством легальности сделки и помогает избежать претензий со стороны налоговой.

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Ужесточение правил может снизить число самозанятых. Поможет ли это победить кадровый голод?

Нарушениями считаются:

полное отсутствие чека;

задержка в выдаче чека (например, если тот выдан спустя несколько дней после оплаты);

выдача чека с ошибками (неправильная сумма, некорректные данные клиента).

За первое нарушение налоговая может вынести предупреждение. При повторном — штраф составит 20% от суммы операции, но не менее 1 000 руб. Если чек не был выдан несколько раз, это может стать поводом для лишения статуса самозанятого.

Как наказывают за сокрытие доходов

Сокрытие доходов — это правонарушение. Если налоговая обнаружит, что предприниматель не указал часть доходов, ему придется доплатить налог и пени. Кроме того, за умышленное сокрытие доходов может быть наложен штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. В случае если она превышает 2,25 млн руб. за 3 года, возможна уголовная ответственность.

Сокрытие доходов, т.е. умышленное или случайное неотражение части или всех доходов в приложении «Мой налог», может проявляться в таких ситуациях, как:

неуказание доходов от клиентов или заказчиков;

занижение суммы полученных средств;

неотражение доходов, полученных в виде бартера (например, обмен услугами или товарами);

указание неверных данных в чеке (например, занижение стоимости услуги).

Если предприниматель понял, что не отразил часть доходов в приложении, лучше самостоятельно исправить ошибку:

внести недостающие данные в «Мой налог»;

уплатить налог и пени за просрочку;

подать уточненную декларацию (если требуется).

Добровольное исправление ошибок может смягчить последствия и снизить размер штрафа.

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Ответственность за деятельность без регистрации и неуплату налогов

Если человек ведет деятельность, подходящую под самозанятость, но не зарегистрировался, он обязан уплатить налоги за весь период работы. Дополнительно начисляются пени и штрафы. Например, за неуплату налога штраф составит 20% от суммы, а в случае умышленного уклонения — 40%. Также налоговая может заблокировать счета и потребовать уплаты недоимки.

Ответственность за нарушение обязательств по договору

Любой предприниматель несет ответственность за исполнение обязательств перед клиентами. Если тот пренебрег условиями договора, заказчик может потребовать его расторжения или возмещения убытков. В случае судебного разбирательства самозанятый обязан компенсировать ущерб и судебные издержки.

Нарушение обязательств по договору — это невыполнение или ненадлежащее выполнение условий, согласованных с клиентом.

К ним относятся:

Неоказание услуги. Например, если самозанятый не выполнил работу в срок или отказался от нее без уважительной причины. Ненадлежащее качество работы. Когда результат не соответствует ожиданиям клиента или техническому заданию. Нарушение сроков. Речь идет о задержке оказания услуги или поставки товара. Отказ от обязательств. Если самозанятый прекращает работу без предупреждения или обоснования.

Невыполнение обязательств ведет не только к финансовым убыткам, но и к потере репутации. Недовольные заказчики оставляют негативные отзывы, что сказывается на привлечении новых клиентов.

За что лишают статуса самозанятого

Статус самозанятых могут аннулировать, если:

обнаружено сокрытие доходов;

клиентам не выдавались чеки;

человек занимается деятельностью, которая не соответствует законодательству (например, перепродажей товаров);

нарушены условия регистрации (например, наем сотрудников).

После лишения статуса самозанятых обязывают уплатить налоги и штрафы и перейти на другую систему налогообложения.

Восстановление статуса самозанятого

Восстановить самозанятость возможно, но только через год после ее утраты. Это правило установлено для того, чтобы налоговая могла убедиться в исправлении нарушений.

Для восстановления необходимо выполнить следующие условия:

Уплатить все недоимки по налогам, штрафы и пени. Исправить ошибки в отчетности (например, внести недостающие доходы в приложение «Мой налог»). Прекратить занятие запрещенными видами деятельности. Если статус был утрачен из-за превышения лимита доходов, убедиться, что в будущем доходы не будут превышать 2,4 млн руб. в год. В течение года после утраты статуса не допускать новых нарушений, таких как неуплата налогов или невыдача чеков.

Процедура восстановления статуса:

Подача заявки в приложении «Мой налог». Через год после утраты статуса можно подать новую заявку на регистрацию в приложении. Для этого необходимо указать свои данные (Ф. И. О, ИНН, паспортные данные) и подтвердить, что все нарушения устранены. Проверка со стороны налоговой. Инспекция проверит, были ли устранены нарушения, и примет решение о восстановлении статуса. Если проверка пройдет успешно, самозанятость будет восстановлена.

После восстановления статуса можно снова работать как самозанятый, соблюдая все правила и ограничения.

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В некоторых случаях восстановление статуса невозможно. Например, если самозанятый продолжает заниматься запрещенными видами деятельности или не устранил нарушения. В такой ситуации остается только перейти на другую систему налогообложения, например зарегистрироваться как ИП.

Самозанятость предполагает не только льготы, но и ответственность. Соблюдение правил, своевременная выдача чеков и честное отражение доходов помогут избежать штрафов и сохранить статус. Налоговая служба тщательно контролирует деятельность самозанятых, поэтому лучше сразу работать в рамках закона.

Фото на обложке: Freepik