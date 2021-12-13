Потери 2021: компании и проекты, которые не пережили уходящий год

RB.ru продолжает подводить итоги года и вспоминает проекты, с которыми пришлось попрощаться в 2021 году. Мы собрали список из десяти компаний, которые закрылись или ушли из России. Кто-то не выдержал конкуренции, кого-то свернуть бизнес сподвигли законодательные изменения. Больше всего неудач выпало на долю ритейла и сервисов доставки.

Содержание:

Приостановили работу

Ушли из России

Приостановили работу

Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy

В сентябре KupiVIP и Mamsy объявили о прекращении работы, не уточнив причины закрытия. Оба магазина работали в России больше 12 лет.

KupiVIP специализировался на fashion-сегменте, приобретая складские остатки модных марок по сниженным ценам и продавая их через свой интернет-магазин со скидками от 30% до 90%. Mamsy продавал одежду и товары средней ценовой категории для детей и женщин.

Оба ритейлера принадлежали Оскару Хартманну (среди его проектов — CarPrice и Aktivo) и его партнерам. В мае 2021 года стало известно о планах «Яндекса» купить KupiVIP для интеграции в «Яндекс.Маркет» и выхода в сегмент одежды. Однако в июле компания отказалась от сделки по покупке интернет-магазина одежды после оценки рисков.

Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты посчитали, что ритейлеры не выдержали конкуренции с такими игроками, как Wildberries и Lamoda.

Сервис доставки SaveTime

Основанный в 2018 году строительной группой компаний «Ташир» сервис экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime закрылся без объявления причин. По итогам 2020 года сервис показал рост выручки на 286% по сравнению с 2019 годом, при этом он оставался убыточным. «Ташир» вложил в его развитие 500 млн рублей.

SaveTime доставлял товары из «Перекрестка», «Вкусвилла», «Детского мира», «Рив гоша» и других магазинов. Еще в первой половине 2021 года проект активно развивался: SaveTime работал в Москве, а с весны 2021 года — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. Летом 2021 года открылся в Челябинске, Екатеринбурге и Перми.

Сервис экспресс-доставки продуктов 1520

Американский сервис экспресс-доставки продуктов 1520 с основателями из России закрылся спустя год работы, сообщал Business Insider. В комментариях к последней публикации сервиса в Instagram пользователи пишут о том, что не могут сделать доставку, и упоминают о невыплатах компании своим сотрудникам.

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По информации источников издания, 1520 потратил все деньги инвесторов и не смог договориться о продаже с конкурирующим сервисом Jokr. После этого руководство и инвесторы решили закрыть стартап.

Сервис доставки MF kitchen

Сервис доставки здорового питания MF kitchen официально приостановил работу с 18 февраля 2021 года. Решение было связано с проблемами в работе ряда IT-систем и намерением ввести новое меню и обновить сайт.

Компания рассчитывала завершить работы через 3-6 месяцев, однако до сих пор, согласно ее инстаграм-аккаунту, сервис не работает.

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Проект MF kitchen в 2015 году основал Олег Романюк. В сентябре 2017 года компания, владеющая брендом MF kitchen, привлекла первые инвестиции от владельца холдинга «Аквион Капитал Рус» Дмитрия Лазарева. В течение следующих нескольких лет на развитие MF kitchen со стороны «Аквион Капитал Рус» было вложено более 90 млн рублей.

По итогам 2020 года выручка сервиса составила 85,9 млн рублей, чистый убыток — 48 тыс. рублей (годом ранее — 11,2 млн).

Мессенджер Openland

В последний день октября прекратил работу мессенджер для сообществ Openland. Он позволял создать чат-сообщество, наладить профессиональные контакты и обменяться опытом. Ядром аудитории были предприниматели и специалисты IT-индустрии, в основном из России, Украины и Беларуси.

О закрытии сообщил сооснователь проекта Юрий Лифшиц. Он объяснил причину так: «у нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров».

Openland появился в 2018 году изначально как сервис Statescraft — он собирал жилищную статистику для городских властей. Спустя несколько месяцев после запуска Openland стал корпоративным мессенджером, а позднее доступ открылся для всех.

В августе 2018 года Openland получил $2,25 млн от Gagarin Capital, Y Combinator, фонда Soma Capital и других.

Энергосберегающий стартап Ecois.me

Украинская компания Ecois.me с помощью мобильной системы энергетического менеджмента позволяла вести учет потребления энергии в доме или в квартире и снижать расходы.

Прект проработал около восьми лет, о его закрытии в августе сообщил генеральный директор и один из основателей Иван Пасечник.

Проблемы у компании начались за два года до закрытия — Ecois.me заявила о прекращении торговли из-за несостоятельности. Предприятие не могло покрыть свои обязательства, вернуть деньги клиентам, кредиторам и инвесторам. Компанию пытались продать, однако сделка не состоялась.

Производитель косметики для бороды и усов «Бородист»

Российский производитель косметики для бороды и усов «Бородист» закрылся после восьми лет работы. Проект начинался с сообщества поклонников бороды и усов в «ВКонтакте» — его запустил Давид Шевченко, а позднее к нему присоединился Илья Есенников.

Среди партнеров были «Рив Гош», «Золотое яблоко» и Chop-Chop. Но последние два года компания работала без прибыли.

Ушли из России

Онлайн-ритейлер myToys

После 10 лет работы в России онлайн-ритейлер детских товаров myToys, входящий в немецкую Otto Group, ушел из страны. За это время компания выполнила более 4 млн заказов, доставила 12 млн товаров и создала собственный бренд детской одежды Bjorka.

Выручка операционной компании MyToys ООО «МТ Клик» в 2020 году упала на 24,8% к прошлому году — до 1,8 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 44 раза — до 1,5 млрд рублей.

Производитель электронных сигарет Juul

В начале года американский производитель электронных сигарет Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России. Сама компания причину закрытия точек не объяснила, однако закрытие магазинов в семи российских городах произошло на фоне ужесточения антитабачных законов — был введен запрет на рекламу и продажи никотинсодержащей продукции через интернет.

Тем не менее на фоне новости о закрытии представитель Juul Labs Робин Кели заявил, что производитель «останется приверженным российскому рынку» и планирует сохранить доступность своих продуктов в России.

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