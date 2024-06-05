Как оформить паспорт террористической безопасности

Паспорт безопасности объекта — обязательный к оформлению документ для подготовки к потенциальной террористической угрозе в организациях, культурных объектах и разного рода предприятиях. Разработка паспорта важна для единой системы безопасности. Паспорт антитеррористической безопасности — комплекс процедур и специальных мер, которые помогают снизить риск террористических атак. В статье узнаете, как оформить документ о защищенности объекта, в каких случаях это нужно делать и какая ответственность за отсутствие паспорта.

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Паспорт террористической безопасности

Главная задача документа — провести качественную подготовку, чтобы в дальнейшем при возникновении угрозы обеспечить защиту жизни и здоровья сотрудников, функционирование предприятия, сохранность материальных ресурсов и сократить риск нанесения ущерба.

Документ имеет важное значение информационно-справочного характера. В нем содержатся сведения об объекте, которые имеют статус «Только для служебного пользования» или «Совершенно секретно». Эти данные паспорта имеют ограничение на распространение, особенно о тех мероприятиях, что проводятся при возникновении ЧП или террористического нападения.

Паспорт безопасности предполагает процедуру глубокого анализа степени защиты объекта и улучшения тех возможностей, что помогают эту безопасность совершенствовать.

Регламент разработки паспорта установлен законом № 35-ФЗ, поскольку правила для его получения у всех объектов различаются. Требования прописаны детально в постановлении и в прилагающихся к нему актах.

Структура документа

В зависимости от местонахождения предприятия и вида его деятельности, определяется структура паспорта безопасности объекта. Образец, который выглядит как небольшая брошюра, заполняется данными, и указываются меры, которые предпринимаются для защиты объекта и жизней граждан при угрозе.

Структура паспорта террористической безопасности включает следующие разделы:

Титульный лист, на котором должны стоять обязательные печати надзорных органов, а также подписи лиц, входящих в комиссию. Сведения об организации или предприятии, с указанием всех ключевых моментов: о профиле деятельности, количестве посетителей и персонала, режиме работы и других. Сведения о здании: общая площадь, этажность, особенности архитектуры и прочее. Список систем защиты объекта, что там используются: сигнализация, видеонаблюдение, пункты охраны и другое. Прогноз чрезвычайной ситуации: моделирование сценария террористического нападения с указанием возможных последствий и потерь. Меры, которые будут применены в случае возникновения ЧС по защите объекта, противопожарной безопасности, а также ликвидации последствий. Графические данные: поэтажные схемы территории предприятия, технические документы об отоплении, вентиляции, канализации прочих системах жизнеобеспечения. Указание тех мест, что при угрозе нападения могут стать самыми уязвимыми. Выводы об уровне безопасности объекта и рекомендации по мероприятиям, что могли бы снизить потенциальную опасность. Приложение к паспорту, где собраны различные маршруты, схемы и планы.

После тщательного оформления документ должен пройти согласование в государственных структурах для приобретения правового характера.

Кому нужно оформлять

Постановление № 272 Правительства Российской Федерации обязует на всех без исключения предприятиях и крупных инфраструктурных объектах, на которых возможно скопление от 50 человек и более, разработать меры по защите граждан от террористической угрозы.

Оформление документа защищенности объектов нужно делать:

Торговым центрам.

Производственным и промышленным предприятиям.

Объектам культурного, религиозного и спортивного назначения.

Гостиницам, больницам и прочим учреждениям.

Бизнес-центрам и другим.

Для всех мест, где предусмотрено массовое нахождение граждан, по закону требуется получить паспорт безопасности. Это одинаково важно как для небольшого кафе, так и для крупного производственного предприятия.

Оформлением паспорта занимаются собственники объектов. Если внутри ТЦ находится в собственности магазин, то на него надо делать отдельный документ.

Паспорт не нужен компаниям, которые арендуют площади на территории крупных объектов. Например, для кафе в ТЦ не нужно разрабатывать свой отдельный документ. В таких случаях собственник торгового центра делает общий документ антитеррористической безопасности, который покрывает всю площадь большого объекта с разными предприятиями внутри.

Уточнить, кому надо оформлять паспорт защищенности объектов, можно в администрации города, обратившись туда с письменным запросом. Он может быть составлен в свободной форме, но в нем должны быть указаны следующие данные:

Реквизиты организации или Ф. И. О. и реквизиты предпринимателя.

Точный адрес расположения объекта.

Адрес почты, куда отправить официальный ответ.

При подтверждении факта, что объекту требуется паспорт антитеррористической защищенности, нужно будет начать подготовку документа, не дожидаясь проверки. Однако содержание письма из администрации обладает правовым характером, а потому его рекомендуется сохранить для будущих проверок.

Категорирование объектов

У разных объектов есть отличия в уровне террористической угрозы, а значит, и обязательные условия по обеспечению их безопасности будут разниться. С целью определить степень опасности проводится процедура категорирования объектов. В соответствии с категорией, что им была присвоена, должны выполняться те требования, что предписаны законом.

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Процедура проводится при вводе объекта в эксплуатацию, а также при значительном изменении его характеристик, что могут изменить ранее присвоенную категорию.

Критерий основан на количестве граждан, что могут присутствовать на территории проверяемого объекта одновременно.

Выделяют три категории:

Объекты, где могут находиться более 1000 граждан. Предприятия и различные учреждения, которые могут принять от 200 до 1000 человек. Организации, где возможно от 50 до 200 посетителей или сотрудников.

Иногда может быть введена четвертая категория. Это практикуется, когда объектом становится детское учреждение или спортивное сооружение.

Два способа оформления документа

Самостоятельно

Самостоятельное оформление документа — экономия денежных средств, потому что собственник несет исключительно почтовые и канцелярские расходы. Однако он может быть затратным по времени. Для начала надо выбрать подходящий регламент защищенности безопасности объекта в соответствии с постановлениями:

Для предприятий из сферы культуры — № 176.

Для школ, садиков и других образовательных учреждений — № 1006.

Для гостиниц и хостелов — № 447.

Для спортивных объектов и фитнес-клубов — № 202.

Для промышленных предприятий — № 1413.

Для религиозных организаций — № 1165.

Для торговых точек — № 1273.

Для госорганов — № 1133.

Собственник предприятия или владелец организации становится тем ответственным лицом, кто обязан сделать оформление паспорта, а в дальнейшем актуализировать его и вносить изменения при необходимости.

Разработка паспорта безопасности предполагает следующие этапы:

Создается комиссия, утвержденная приказом. В территориальные надзорные органы ФСБ, МЧС и другие направляется запрос с просьбой включить представителей в состав комиссии. Проводится проверка и анализ объекта с составлением необходимого акта. По итогам предприятию присваивается категория. Делается разработка паспорта, который основан на результатах экспертизы.

Готовый документ нужно согласовать в надзорных органах по месту нахождения, но количество проверяющих организаций у каждого предприятия могут отличаться.

Сроки также могут быть различны при проведении согласования. Процедура может затянуться и в том случае, если обнаружатся ошибки, тогда документ возвращается в организацию для корректировки и доработки паспорта безопасности. После чего процедура повторяется. Согласование в государственных органах может занять до 120 дней.

С помощью специалистов

Разработка паспорта может проводиться и с привлечением компании, которая специализируется на этом. Тогда процедура длится не более месяца, а цена за предоставленную услугу зависит от параметров объекта. Например, в Москве услуги разработки паспорта для владельца ресторана будут стоить от 90 тыс. рублей.

Срок действия

В законодательстве РФ не указан четкий срок действия паспорта безопасности. Рекомендовано 1 раз в 3 года актуализировать его. С этой целью на объект вновь приглашают комиссию, которая разрабатывает и составляет новый документ.

Паспорт нужно актуализировать и в том случае, когда в помещении или на площадке появились существенные изменения. Например, организация провела перепланировку и поменяла устройство вентиляции, водопровода, электросети или системы видеонаблюдения.

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Новый паспорт создается в нескольких экземплярах. Один из них берет себе организация, а другие отправляются в госорганы, которые участвовали в обследовании объекта перед разработкой паспорта безопасности.

Старый паспорт нужно хранить в архиве предприятия не менее 5 лет.

Ответственность за отсутствие паспорта

Контроль за соблюдением требований закона на наличие паспорта безопасности осуществляют представители Росгвардии и МЧС, так как именно они уполномочены решать задачи по защите населения при возникновении угрозы ЧС. Проверки защищенности объектов бывают плановые и внеплановые.

Если у предприятия не окажется паспорта безопасности, так как руководитель его не подготовил, то представители проверки могут применить штрафные санкции за нарушение законных требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (ст. 19.5 КоАП, ст. 20.35 КоАП).

Размер взыскания составит:

Для должностного лица — отстранение от поста руководителя и штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для юридического лица возможна приостановка деятельности и штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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