Сельское хозяйство: основные и перспективные направления деятельности

Агропромышленный комплекс России имеет большой потенциал для развития бизнеса по направлениям растениеводства, животноводства, изготовления удобрений. Предприниматели, задействованные в сельском хозяйстве страны, могут рассчитывать на гранты, субсидии, льготное налогообложение. В статье расскажем, как инновационные и энергосберегающие технологии позволят повысить прибыльность дела.

Направления бизнеса в сфере сельского хозяйства

Сельскохозяйственный сектор в экономике страны показывает стабильные результаты, имеет тенденции к расширению производства в связи с импортозамещением, ориентацией на продукцию местных предпринимателей.

Эксперты прогнозируют увеличение поставок зерновых и бобовых культур на экспорт, расширение поддержки на государственном уровне для проектов малого и среднего бизнеса.

Самые прибыльные направления в сельском хозяйстве:

выращивание саженцев, овощных культур;

животноводство (разведение кур, кроликов, уток, форели);

открытие молочных комбинатов;

выращивание грибов, клубники;

запуск пасеки, сыроварни;

культивирование саженцев плодовых и декоративных деревьев;

продажа яиц;

выращивание бахчевых культур (тыкв, арбузов, дынь);

заготовка и продажа мясных деликатесов, копченой рыбы;

строительство тепличных комплексов, заборов, колодцев;

подготовка и реализация удобрений;

выращивание в тепличных хозяйствах томатов, баклажан, огурцов;

запуск сети глэмпингов, отелей.

Тепличные хозяйства

Прибыльным направлением деятельности в стране является выращивание овощей, зелени в тепличных комплексах. Предварительно потребуется изучить спрос на продукцию в регионе, сумму инвестиций, определить каналы сбыта.

В зависимости от сезона можно выращивать томаты, огурцы, болгарский перец, баклажаны, петрушку, листовой салат. Для реализации бизнес-идеи необходима аренда или покупка участка земли, затраты на оборудование, строительство теплиц, закупку семян, удобрений.

Конструкция для растений должна соответствовать особенностям климата региона, видам культур.

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В теплице необходимо настроить систему полива и освещение. Для повышения прибыльности можно выращивать в отапливаемых комплексах последовательно разные овощи с учетом сезонности. Преимущество сферы бизнеса в низкой налоговой нагрузке. Начальные инвестиции — от 650 тыс. – 1 млн рублей. Срок окупаемости — от 6–8 месяцев.

Разведение мясных пород кур и реализация яиц

К прибыльным направлениям в сельском хозяйстве относят разведение кур мясных пород (бройлеров). Для реализации бизнес-идеи надо:

арендовать участок,

закупить клетки,

приобрести инкубатор,

корма и цыплят.

Чтобы снизить риски, важно изучить спрос на рынке, проконсультироваться со специалистами в животноводстве, заключать контракты с проверенными поставщиками материалов и кормов. Начальные инвестиции — от 1–1,5 млн рублей, окупаемость — от 12–16 месяцев.

К одному из самых прибыльных направлений в агрокомплексе относят организацию куриной фермы. Конкуренция в бизнесе средняя, есть свободные ниши для сбыта экологичной продукции.

Для старта дела можно приобрести от 15–26 кур и постепенно наращивать объемы. Преимущество направления бизнеса — в круглогодичной доходности, возможностях расширения дела. В продажу можно поставлять куриное мясо, яйца, цыплят, реализовывать помет как удобрение. Начальные вложения — от 2,5–2,9 млн рублей, срок окупаемости — от 12–14 месяцев.

Производство органических удобрений

Организация производства удобрений с применением современных технологий является высокомаржинальным видом бизнеса с низкими рисками. Спрос на продукцию на рынке высокий у крупных предприятий и частных лиц. Стабильные закупки удобрений нужны тепличным бахчевым хозяйствам, цветочным фермам, студиям ландшафтного дизайна и пр.

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Для организации прибыльного дела важно установить сотрудничество с прямыми поставщиками сырья для минимизации затрат. Предпринимателям предлагают готовые современные технологические линии по изготовлению органических удобрений. Начальные инвестиции — от 1–2 млн руб., срок окупаемости — от 10–14 месяцев.

Особенность бизнеса в сельском хозяйстве

Основные нюансы ведения бизнеса в сельском хозяйстве:

Влияние погодных условий на доходность. Сельскохозяйственная деятельность отличается зависимостью от климатических условий региона. При неблагоприятной погоде (заморозках, продолжительных дождях, граде, засухе) уменьшается урожайность овощей, бахчевых культур, плодовых деревьев. Негативное воздействие на агрохозяйства оказывают стихийные бедствия (ураганы, пожары). Колебания урожайности в регионах достигают 35–50% в год. Снизить риски можно диверсификацией бизнеса, развитием в дополнительных направлениях, организацией укрытий для посадок. Конкуренция и сложности со сбытом. При выборе вида деятельности важно оценить спрос на продукцию, услуги в регионе. При большом количестве поставщиков овощей и ягод урожай сложно продать в сезон. Специалисты рекомендуют предусмотреть несколько вариантов сбыта продукции, в том числе в других регионах. К основным каналам продажи овощей, мяса, заготовок относят продуктовые магазины, рынки, овощные ларьки, заведения общественного питания, заводы-производители, интернет-магазины. Проблемы с переработкой продукции. Овощи, зелень, бахчевые культуры быстро портятся, что приводит к снижению дохода. Необходимо предусмотреть условия для хранения продукции с учетом температуры и влажности воздуха. Минимизировать риски можно переработкой плодов и ягод, реализацией заготовок, консервации. Ценообразование. На стоимость овощей, ягод, мяса влияют спрос на рынке, сезонность, качество продукции. При понижении средней цены предприниматель может не окупить затраты. Предотвратят риски диверсификация бизнеса, организация поставок в другие регионы, маркетинговая кампания. Региональные особенности. При выборе деятельности в сельском хозяйстве важно учитывать местные возможности. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае высокая прибыльность бизнеса по выращиванию кабачков, зелени, бахчевых культур и ягод. Универсальны к условиям культивирования морковь, свекла. Их можно выращивать в Краснодарской и Ростовской областях в Центральном округе.

К рискам в развитии бизнеса в сельском хозяйстве относят также влияние на урожайность болезней, насекомых-вредителей, недостаток опыта в фермерском хозяйстве, несоблюдение сроков посадки, несвоевременные поставки удобрений, горюче-смазочных материалов для агроферм.

Методы повышения рентабельности сельскохозяйственного бизнеса

В развитии сельского хозяйства для увеличения прибыльности, снижения трудовых и финансовых затрат большую роль играют современные разработки. В отрасли растениеводства, животноводства внедряют энергосберегающие и инновационные технологии, автоматизируют производство кисломолочной продукции. В России получили распространение направления применения робототехники (комбайнов, тракторов, систем орошения), методов биоинженерии.

Биотехнологии в сельском хозяйстве

Для увеличения рентабельности и дохода в агрокомплексе внедряют биотехнологии. С их помощью повышают качество и продуктивность растительных культур.

К основным набирающим популярность в сельском хозяйстве биотехнологиям относят:

Геномное редактирование. Технология позволяет получить плодовые, овощные культуры с высокой урожайностью, устойчивые к изменению погоды, неприхотливые в уходе, с качественными плодами. С помощью метода редактирования генома вносят точечные корректировки в ДНК растений, развивают самые прибыльные виды. Технологию применяют на семенах сои, томатов, огурцов и других овощных культур. Синтетическую биологию. Технология предусматривает применение принципов инженерии для формирования новых живых систем с улучшенными характеристиками. Метод применяют для развития питательных свойств растений. Синтетическую биологию в сельском хозяйстве используют для биохимической поддержки плодовых и декоративных культур. Технология помогает создавать растения с повышенной сопротивляемостью негативным воздействиям (климата, насекомых). Диджитал-моделирование. Метод применяют для разработки с помощью цифровых технологий трехмерных моделей культур с качественной детализацией. Способ подходит для стимуляции растений, изучения влияния смены почвы, климатических условий (температуры, влажности). Моделирование позволяет определить слабые стороны плодовых и овощных культур, скорректировать параметры. Искусственный интеллект. ИИ широко применяют в селекции растений. Технология помогает выращивать листовой салат и другую зелень в автономных тепличных комплексах. Применение ИИ позволяет подобрать оптимальные условия для разведения культур, спланировать посадки, уборку урожая. Биологическую защиту растений. Технология предусматривает использование биопрепаратов на основе безопасных микроорганизмов для снижения количества химических средств для ухода за посадками до 70–90%. Это помогает получить экологичный урожай. Биоинженерию. Технологии необходимы для генетического улучшения растений, сельхозживотных, выведения новых гибридных сортов. Биотехнологии применяют для искусственного осеменения, изготовления качественных кормов, утилизации отходов, борьбы с сорняками на полях, защиты культур от насекомых-вредителей. Биоинженерия помогает адаптировать растения к изменениям климата.

Автоматизация и робототехника в аграрном бизнесе

В агро-бизнесе большую роль играют автоматизация процессов, внедрение робототехники. Это позволяет повысить производительность труда, увеличить урожайность культур, снизить трудозатраты и финансирование. По оценкам экспертов, внедрение умных систем в аграрном комплексе будет активно продолжаться.

Для автоматизации труда в сельском хозяйстве используют:

Роботов на полях. Для оптимизации работы в агробизнес внедряют беспилотные комбайны, тракторы с умными системами. Контроль за техникой осуществляется сотрудниками дистанционно по GPS. Для совершенствования труда и точного расчета применяют машинное обучение для выявления помех на пути оборудования. Робототехникой автоматизированы сбор, упаковка овощей. Устройство настраивают для мониторинга за посевами, замеров состава почвы, прополки, обрезки растений, автоматического орошения. Робототехнику в животноводстве. Инновационное оборудование разработано в том числе для помощи в доении коз, коров, подаче кормов, воды, чистке территории агрофермы. Робототехника позволяет заменить автоматические задачи, повысить рентабельность, производительность, решить проблему с дефицитом кадров в хозяйстве, минимизировать перерасход материалов. Геоинформационные системы (ГИС). Базы данных с информацией о топографических параметрах объектов позволяют прогнозировать продуктивность полей, изменения свойств почвы. С помощью ГИС в агропроизводстве планируют сроки удобрения и полива земель, мониторят состояние посевов, оценивают урожайность, производственные риски. Беспилотные аппараты. Устройства применяют для аэрофотосъемки, на основе которой изучают состояние посевов, выявляют сложные участки полей, прогнозируют урожайность. Приборы позволяют предупредить избыток или нехватку минералов в грунте, запланировать обработку пестицидами, скорректировать систему орошения. Беспилотные аппараты применяют для расчета площадей полей, пастбищ и постановки на кадастровый учет. Энергосберегающую технику. Применение энергоэффективных устройств позволяет уменьшить расходы на топливо до 30–40%, оптимизировать процессы в земледелии. Цифровые системы мониторинга уменьшают трудозатраты на 10–20%. Возобновляемые источники энергии снижают инвестиции на топливо и электричество. Применение комплекса технологий уменьшает себестоимость агробизнеса на 30–50%.

Инновации в области хранения и переработки сельхозпродуктов

Современные технологии помогают оптимизировать переработку урожая, увеличивать срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить сезонные риски. Автоматизация переработки плодов снижает трудозатраты, обеспечивает стабильность бизнес-процессов, оптимизирует расходы.

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Популярные технологии переработки сельхозпродукции:

шоковая заморозка;

вакуумное хранение;

обработка высокой температурой;

применение химических веществ.

В агрокомплексе получила распространение автоматизация расфасовки продуктов (чистка, сушка, распределение по емкостям). В современных фермах хранилища оснащают дополнительными системами вентиляции.

Сельский туризм как идея для бизнеса

В стране активно развивается сельский туризм. Бизнес предусматривает обустройство мест отдыха в коттеджах, загородных усадьбах, организацию питания из экологичных продуктов, проведение экскурсий, знакомство с историей региона. Предприниматели дополняют программу рыбалкой, походами за ягодами, грибами, лекарственными травами, участием в народных обрядах.

К основным направлениям для развития сельского туризма в РФ относят:

территорию Золотого кольца России;

Алтайский, Краснодарский край;

Псковскую, Калининградскую области;

Башкортостан;

Ивановскую, Вологодскую, Новгородскую области;

Карельский перешеек;

Бурятию;

Татарстан;

Башкортостан.

Предприниматели реализуют проекты по обустройству глэмпингов в живописных местах, организуют трансфер, питание, мероприятия, экскурсии на фермах, исторических объектах для отдыхающих. В программу включают приобретение продукции местных изготовителей (меда, сыров, мясных полуфабрикатов, овощей, солений, варенья).

Какие перспективы у бизнеса в сельском хозяйстве

Начинающим предпринимателям в сельском хозяйстве стоит учитывать возможность получения грантов, субсидий. Их предоставляет малому и среднему бизнесу Минсельхоз РФ. Поддержка рассчитана на граждан с личными подсобными участками, занятых в потребительских кооперативах, самозанятых, реализующих проект в агросфере.

Предприниматели могут получить грант на открытие семейной фермы. На бизнес предоставляют до 30 млн рублей. Средства могут оформить фермерские хозяйства, ИП, выпускающие сельхозпродукцию и работающие в регионе от 1 года. На предприятии должны быть оформлены от 2 членов семьи фермера или предпринимателя. Средства от государства можно вкладывать в строительство зданий для производства, места хранения продукции.

Деньги разрешено использовать также для:

оснащения теплиц, производственных линий;

приобретения транспорта, специального оборудования;

закупку животных (кроме свиней и птицы).

В сельхозбизнесе доступны в том числе гранты на разведение скота, покупку земель для выращивания зерна, овощей, посадочного материала для теплиц, садов, транспорта, техники, а также на возведение сооружений.

Широкие возможности для повышения прибыльности проекта предоставляют внедрение цифровых технологий, организация вертикального земледелия, применение технологии Big Data для сбора статистики по посевам, климату, грунту для повышения урожайности, прогнозирования. Популярны методы регенеративного хозяйства, дифференцированное внесение удобрений.

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