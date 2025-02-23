Тайм-чартер: все о договоре фрахтования судна, его видах и условиях

В отличие от других видов документов, здесь предполагается, что судно переходит в распоряжение вместе с экипажем, но управление им разделяется. Например, коммерческая эксплуатация находится в ведении фрахтователя, а техническое состояние, безопасность и соблюдение международных норм — в руках судовладельца.

В сфере морских перевозок применяется система аренды судов, позволяющая регулировать коммерческую деятельность. Одной из таких форм является тайм-чартер — договор, по которому судовладелец передает корабль фрахтователю на установленный срок.

Цели тайм-чартера

Тайм-чартер предоставляет фрахтователю возможность использовать морское судно в течение согласованного срока для различных коммерческих и специализированных задач. Однако сфера его применения ограничена действующими международными и национальными нормами мореплавания.

Основная цель договора по системе тайм-чартер — обеспечить эффективную эксплуатацию судна в коммерческих интересах фрахтователя. Чаще такое фрахтование используется для грузовых и пассажирских перевозок, позволяя транспортным компаниям оптимизировать логистику и снизить расходы на содержание собственного флота.

Кроме того, арендуемое судно часто задействуется в:

морских исследованиях,

разработке месторождений полезных ископаемых,

рыболовстве,

проведении спасательных операций.

Кроме того, тайм-чартером активно пользуются организации, которые:

поднимают затонувшее имущество,

обучают моряков,

организуют морские круизы и спортивные соревнования.

Все действия, выполняемые в рамках договора, должны соответствовать установленным нормам и требованиям безопасности.

Оформление тайм-чартера

Заключение договора тайм-чартера требует точного соблюдения установленных норм морского законодательства. Согласно требованиям Кодекса торгового мореплавания, такой документ оформляется исключительно в письменной форме и содержит перечень ключевых условий, определяющих порядок эксплуатации корабля в течение оговоренного срока.

В договоре фрахтования судна указываются:

реквизиты сторон — владельца и фрахтователя;

полные данные судна: его наименование, технические характеристики, грузоподъемность, вместимость, скорость хода и другие эксплуатационные параметры;

район плавания;

цели фрахтования;

условия передачи судна, включая место и время приемки.

Важно прописать порядок возврата судна по окончании срока аренды, чтобы избежать разногласий между сторонами.

Одним из ключевых аспектов оформления тайм-чартера является ставка фрахта. Размер оплаты зависит от условий договора: если аренда продлевается сверх установленного срока, расчет дополнительной платы производится по рыночным тарифам.

Обязанности судовладельца

Судовладелец несет ответственность за техническое состояние судна и его эксплуатационную готовность на протяжении всего срока действия договора тайм-чартера.

Имущество передается фрахтователю только после того, как оно будет приведено в исправное мореходное состояние, соответствующее целям фрахта. В процессе эксплуатации судовладелец обязан поддерживать судно в надлежащем виде, регулярно ремонтировать его и обслуживать.

В обязанности владельца также входит комплектовать экипаж и оснащать корабль нужным оборудованием. Кроме того, он покрывает расходы на содержание команды, страхование флота и иные расходы.

Читайте по теме:

Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц

«Рынок немного дикий»: как устроен яхтенный бизнес и сколько стоит снять яхту в России и за рубежом

Несмотря на передачу судна во временное пользование, судовладелец сохраняет контроль над его навигацией, дисциплиной на борту и всеми аспектами управления, не относящимися к коммерческой эксплуатации.

Он несет материальную ответственность за убытки, возникшие по его вине, за исключением случаев, когда причиной стала скрытая неисправность, выявить которую было невозможно выявить при осмотре.

Обязанности фрахтователя

Фрахтователь, арендуя судно по тайм-чартеру, берет на себя полную ответственность за его коммерческую эксплуатацию. Он оплачивает связанные с этим расходы, включая:

топливо,

портовые сборы,

агентское вознаграждение,

услуги по погрузке и разгрузке.

Прибыль, полученная от использования судна, принадлежит фрахтователю, за исключением доходов от спасательных операций.

Флот может эксплуатироваться исключительно в рамках целей, оговоренных в договоре. Составлять документы для перевозки (например, коносаменты, накладные) должен фрахтователь.

По завершении срока действия тайм-чартера клиент обязан вернуть судно владельцу в исправном состоянии с учетом естественного износа. В случае задержки он выплачивает дополнительное вознаграждение по установленной или рыночной ставке. Однако материальную ответственность за судно фрахтователь несет только в случае доказательства вины.

Разница между рейсовым чартером и тайм-чартером

Рейсовый чартер и тайм-чартер представляют собой 2 основных вида договоров фрахтования судна, но различаются по следующим критериям:

Критерий Рейсовый чартер Тайм-чартер Длительность аренды Судно арендуется для оговоренного рейса (или нескольких) Судно передается во временное пользование на определенный срок Контроль над судном Управление остается за судовладельцем Фрахтователь распоряжается судном, но экипаж и техобслуживание остаются под контролем судовладельца Распределение расходов Судовладелец покрывает все эксплуатационные расходы (топливо, экипаж, сборы) Фрахтователь оплачивает коммерческую эксплуатацию (топливо, портовые сборы) Доходы и риски Риски простоя несет судовладелец. Доход зависит от фрахтовой ставки за рейс. Риски простоя ложатся на фрахтователя, который платит фиксированную ставку за аренду Оформление документов Перевозочные документы оформляются от имени судовладельца Фрахтователь оформляет документы от своего имени

Рейсовый чартер подходит для перевозчиков, желающих избежать долгосрочных обязательств и эксплуатационных затрат. Тайм-чартер выгоден фрахтователям, которым необходимо гибко распоряжаться судном на протяжении длительного периода.

Подчиненность экипажа

При тайм-чартере капитан и экипаж находятся в двойном подчинении, что обусловлено особенностями распределения обязанностей между судовладельцем и фрахтователем.

При коммерческой эксплуатации последний вправе отдавать распоряжения команде в пределах деятельности судна:

маршрут следования в рамках разрешенного района плавания;

график загрузки и выгрузки груза;

порядок взаимодействия с грузоотправителями и получателями;

иные вопросы, связанные с выполнением условий фрахта.

Во всех вопросах, касающихся мореходного состояния, безопасности, навигации и управления судном, экипаж подчиняется судовладельцу.

В его обязанности входят:

поддерживать судно в исправном состоянии;

управлять кораблем в соответствии с морскими правилами;

гарантировать безопасность плавания;

выполнять требования к флагу и запросы классификационного общества.

Таким образом, фрахтователь определяет, куда и когда судно будет двигаться в коммерческих целях, но сам процесс судовождения и техническое содержание остаются под контролем судовладельца.

Заключая договор тайм-чартера, стороны согласуют ключевые параметры: срок аренды, обязанности экипажа, ставку фрахта и другие условия. Данная форма фрахтования удобна для компаний, занимающихся регулярными грузовыми перевозками, поскольку позволяет оптимизировать эксплуатацию морского судна с учетом рыночных требований.

Фото на обложке: Freepik