6 способов вернуть исчезающий курсор на Windows

Текстовый курсор становится белым в поле для ввода текста? Эта проблема часто встречается в программах на Windows, особенно в браузерах и приложениях Microsoft Office. Чтобы от нее избавиться, попробуйте одно из этих решений.

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Если ваш курсор неожиданно становится белым при наведении на текстовые поля, попробуйте настроить вывод на дисплей. Если вы используете ноутбук с подключенным внешним монитором, попробуйте отключить его и посмотрите, сохраняется ли проблема с курсором на встроенном экране ноутбука.

Вы также можете настроить Windows так, чтобы система всегда отображала курсор мыши.

Измените настройки дисплея

Если вы используете несколько мониторов с Windows, в определенных приложениях текстовый курсор может иногда становиться белым. Это может быть вызвано проблемой совместимости между Windows и драйвером внешнего монитора.

Чтобы исправить это, попробуйте обновить драйверы для внешнего монитора. Если это не сработает, возможно, вам потребуется временно сменить основной дисплей до тех пор, пока производитель монитора не выпустит обновление драйвера, устраняющее проблему. Если в качестве основного дисплея ноутбука используется внешний монитор, придется переключиться на встроенный экран.

Отключите расширения, которые вызывают ошибки

Иногда причиной проблемы могут быть расширения, которые взаимодействуют с текстовыми полями. Если текстовый курсор становится белым при вводе текста в браузере, следует отключить все установленные расширения, особенно такие, как Grammarly, которые работают непосредственно с текстовыми полями.

После этого проверьте, сохраняется ли проблема. Если она не повторяется, значит причиной было одно из отключенных расширений. Чтобы выявить его, включайте каждое расширение по очереди, пока проблема не повторится.

Если белый курсор появляется в других приложениях, таких как Microsoft Office, выполните те же действия, чтобы определить, какая надстройка провоцирует проблему. Определив источник ошибки, можно обновить расширение или просто удалить его.

Измените настройки указателя мыши

По умолчанию указатель мыши белый, что удобно в большинстве случаев, но иногда он может сливаться с фоном и пропадать. В этом случае решение состоит в том, чтобы настроить указатель для выделения текста.

Для этого нажмите Windows+i, откройте приложение «Настройки», выберите «Bluetooth и другие устройства» на левой боковой панели, а затем «Мышь».

Откройте «Дополнительные параметры мыши».

Перейдите на вкладку «Указатели», выберите «Выделение текста», а затем нажмите «Обзор».

Выберите в списке beam_r и нажмите кнопку «Открыть».

Нажмите «Применить» и сохраните изменения.

Перезагрузите компьютер. После проблема не должна сохраниться.

Включите опцию отображения местоположения курсора

Этот метод, возможно, и не является постоянным решением, но он определенно помогает в трудную минуту. В Windows есть удобная функция, которая временно показывает местоположение курсора, если нажать клавишу Ctrl. Она может стать спасением, если курсор пропадет на просторах экрана.

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Чтобы включить эту функцию, откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Bluetooth и другие устройства» > «Мышь» > «Дополнительные параметры мыши». Затем переключитесь на вкладку «Параметры указателя» и установите флажок с надписью «Обозначить расположение указателя при нажатии CTRL». Затем нажмите «Применить» и ОК, чтобы сохранить изменения.

Теперь достаточно просто нажать клавишу Ctrl, чтобы мгновенно найти курсор мыши.

Измените цветовую схему указателя

По умолчанию курсор белый, и поэтому он может слиться с белым фоном. Чтобы четко видеть курсор даже на белом фоне, смените цветовую схему указателя на черную.

Для этого запустите «Настройки» > «Bluetooth и другие устройства» > «Мышь» > «Дополнительные параметры мыши». Затем перейдите на вкладку «Указатели», нажмите на выпадающее меню в разделе «Схема» и выберите «Черная (системная)».

Затем нажмите «Применить» и ОК, чтобы сохранить изменения.

Проверьте, сохраняется ли проблема. Если да, перейдите к следующему решению.

Отключите многоплоскостное наложение

Многоплоскостное наложение (MPO) впервые появилось в Windows 8.1, чтобы снизить нагрузку на графический процессор компьютера. Но, к сожалению, эта технология принесла больше вреда, чем пользы. Из-за MPO Windows может «зависать», мерцать и даже вызвать черный экран. Некоторые пользователи также сообщали, что оно вызывает проблему с белым текстовым курсором.

Единственный способ устранить эти проблемы — отключить многоплоскостное наложение через редактор реестра. Вот как это сделать.

Внимание! Редактирование реестра Windows сопряжено с рисками, поскольку один неверный шаг может сделать вашу систему нестабильной. Поэтому следует заранее создать резервную копию реестра и установить точку восстановления. Эти меры предосторожности гарантируют, что вы сможете быстро привести компьютер в рабочее состояние в случае, если что-то пойдет не так.

Нажмите Windows+R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите regedit в строке поиска и нажмите ОК.

В редакторе реестра перейдите в следующее расположение:

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm

Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Dwm, наведите курсор на «Создать» и выберите «Значение DWORD (32 бита)» в появившемся меню.

Назовите значение OverlayTestMode и нажмите «Ввод».

Дважды щелкните по OverlayTestMode, введите 00000005 в поле данных значения и нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

Затем перезагрузите компьютер. После вы увидите, что проблема больше не возникает.

Эти решения должны устранить проблему, из-за которой текстовый курсор в приложениях Windows становится белым. Однако если она сохраняется, возможно, она связана с конкретным приложением. В этом случае потребуется загрузить любые доступные обновления для этого приложения или переустановить его.

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Фото на обложке: Janaka Dharmasena / Unsplash