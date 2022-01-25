Видеорезюме: удел творческих профессий или новая норма?

С начала пандемии все больше компаний проводят дистанционные собеседования. По результатам глобального исследования, 65% компаний из разных отраслей нанимали сотрудников без встречи в реальном мире. Тренд на видеособеседования захватывает глобальный рынок труда. Все больше соискателей записывают ролики, чтобы повысить шансы получить работу. Но насколько это помогает?

В начале 2021 года LinkedIn запустил функцию Cover Story, дав пользователям возможность загрузить 30-секундное видео со своей презентацией на страницу профиля. В июле того же года TikTok в партнерстве с американскими брендами запустил эксперимент, позволяющий отправлять видеорезюме напрямую рекрутерам и менеджерам по найму.

Независимые платформы на рынке также присоединились к тренду и предложили универсальные инструменты для записи, редактирования и отправки видеорезюме.

Спрос на этот формат, похоже, будет расти. Согласно опросу LinkedIn от марта 2021 года, 79% менеджеров по найму полагают, что видео стали важнее для проверки кандидатов, чем ранее. При этом 61% соискателей ответили, что «записанное видео может стать следующей итерацией традиционного сопроводительного письма».

Поскольку удаленная работа делает видео все более распространенной частью жизни на работе, являются ли видеорезюме будущим — вне зависимости от того, хотят ли этого кандидаты или нет?

Человеческая связь в переполненном поле

22-летняя Хлоя Чиой считает, что она получила свою первую работу во многом благодаря резюме в видеоформате. По ее словам, это решение было спонтанным: предоставление резюме было одним из пунктов в описании вакансии, при этом не был указан необходимый стаж работы.

Объявление было написано довольно непринужденным языком и содержало «забавные» преимущества, в том числе еженедельные соревнования в Nintendo Switch. Это помогло Чиой понять, какого тона лучше придерживаться в видео.

Она понимала, что по сравнению с прочими соискателями у нее будет меньше профессионального опыта, и видео поможет ей продемонстрировать ее личность и подход к работе, а также навыки, соответствующие должности, — скриншоты статей, которые она написала, клипы с ее публичными выступлениями и, конечно же, умение редактировать видео.

У Чиой была дополнительная причина полагать, что отправка видеорезюме пойдет ей на пользу. Она хотела получить работу в CV Genius, онлайн-платформе, которая помогает соискателям форматировать и оптимизировать резюме. Ее собственное резюме было «в лучшем случае средним», и, как рассудила девушка, не соответствовало строгим критериям компании.

В результате ее видеорезюме было первым, которое когда-либо получала CV Genius, и команду по найму впечатлил ее подход «в духе поколения Z». Авантюра окупилась.

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Специалист по подбору персонала и автор книги Full Stack Recruiter Ян Тегзе отмечает, что Чиой смогла воспользоваться некоторыми из явных преимуществ этого формата: «Это уникальный шанс выделиться, и он демонстрирует индивидуальность, креативность и навыки редактирования».

Видео особенно полезны для соискателей с небольшим опытом в конкурентных областях, которым требуется дополнительное преимущество, чтобы получить должность. Помимо письменного резюме они могут добавить видеоролик, личный email и запрос в LinkedIn – все, что поможет установить человеческий контакт в переполненной области. Но есть свидетельства того, что видеорезюме особенно эффективны.

В то время как резюме в формате PDF и на бумаге могут затеряться среди остальных, исследование, проведенное канадским исследовательским институтом Cirano в 2021 году, показало, что две трети работодателей открывали и просматривали присланные видео, и этот формат получал более чем на 10% больше обратных звонков.

Произвести правильное впечатление

Тайлер Уолл, CEO дилера драгоценных металлов SD Bullion, базирующегося в Огайо, США, в прошлом использовал видеорезюме для найма сотрудников, чтобы отбирать тех, кто продемонстрирует необходимые навыки, а также сможет рассказать об этом в увлекательной форме.

Для подходящего кандидата это может стать моментом славы, но, как говорит Тегзе, «очень небольшая часть людей чувствует себя комфортно, записывая себя».

Глоссофобия, или боязнь публичных выступлений, затрагивает множество людей по всему миру. Даже выступление перед камерой в пустой комнате может вызвать страх сцены.

С начала пандемии многие столкнулись с усталостью от Zoom, и исследователи связывают это с такими факторами стресса, как повышенное внимание к своей внешности и невербальным жестам, ощущение себя в ловушке в поле зрения камеры и проблемы со считыванием невербальных реакций собеседников.

При подготовке видеорезюме приходится справиться сразу с несколькими задачами: отсутствием аудитории, бесконечной перезаписью и осознанием того, насколько высокой будет цена провала.

Существует также вопрос о том, какие кандидаты действительно должны отправлять видеорезюме.

По результатам опроса среди 100 работодателей США, в 2016 году только 3% компаний предпочитали видео другим форматам (в 2013 году — всего 2%). Но эксперты говорят, что существует вероятность того, что это число меняется, поскольку люди поколения Z, разбирающиеся в видео, начинают подавать заявки на работу, а характер подбора персонала становится все более цифровым.

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Видеорезюме — эффективный способ проверки таких навыков, как редактирование видео, креативность, публичные выступления или высокая уверенность. Но справедливо ли ожидать, что кандидаты на работу, не требующую этих навыков, будут создавать собственные видеоролики и сниматься в них?

«Абсолютно нет», — говорит Тегзе. Более того, он считает, что компании рискуют потерять хороших, квалифицированных кандидатов, если будут отдавать предпочтение видео. По его словам, они не всегда дают достаточно информации, а компании, которые их используют, не пытаются понять предысторию людей, их навыки и опыт, руководствуясь впечатлением, основанным на нескольких секундах видео.

Ошибочный отбор

Более того, этот формат может спровоцировать предубеждения.

Один из способов избежать субъективности при отборе — использовать ИИ. Тегзе говорит, что компании «используют инструменты для удаления фотографий, имен и даже названий университетов, когда рекрутеры и источники ищут кандидатов в LinkedIn и с помощью других инструментов поиска».

Но видео нельзя отфильтровать таким же образом. «Они повышают вероятность того, что ваше резюме создаст какую-то предвзятость, и вы подвергнетесь дискриминации по признаку возраста, расы или этнической принадлежности», — говорит Тегзе.

Исследование Cirano показало, что, хотя использование видеорезюме увеличило количество обратных звонков для всех кандидатов на 10%, пользователи на инвалидных колясках по-прежнему реже получали приглашение на собеседование. Потенциальные работодатели с большей вероятностью прекращали просмотр, когда замечали, что кандидат имеет ограниченные возможности.

Получать отказ всегда неприятно. Но отказ после просмотра видеорезюме оставляет много неудобных вопросов. Что стало причиной — особенности личности или внешности? Или отсутствие навыков видеопроизводства, которые могут даже не иметь отношения к желаемой должности?

Новый стандарт?

Несмотря на трудности, связанные с составлением и отправкой видеорезюме, координатор по рекрутинга Катрина Кольер, считает, что в будущем они будут использоваться чаще, и причина проста: многие не знают, как писать эффективные резюме.

Эта трудность оставляет открытым окно для видеорезюме и других инструментов, которые могут дополнить квалификацию кандидатов, а не полностью заменить письменные документы.

Уолл соглашается: видеорезюме могут дать некоторое ценное представление о кандидате, но их вряд ли будет достаточно.

Это мнение разделяет и Тегзе. В ближайшее время видео не заменят традиционный формат, в основном потому, что многие компании вкладывают значительные средства в устранение предвзятости в процессах найма. Он также считает, что собеседование имеет решающее значение. «Набор персонала действительно не менялся десятилетиями. Мы используем другие инструменты, которые немного быстрее, но все равно речь идет о человеческом взаимодействии», — говорит он.

Для кандидатов, которые содрогаются при мысли о том, чтобы говорить перед камерой, или чувствуют себя неловко из-за отсутствия навыков редактирования видео, это может быть некоторым утешением. Вместо того, чтобы тратить часы на создание идеального рекламного ролика, возможно, пришло время вернуться к основам и решить задачу, которая сопряжена со своими трудностями: написать идеальное резюме.

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