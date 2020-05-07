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Резервный срок итогового школьного сочинения перенесут на конец мая

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Из-за продления  режима самоизоляции резервный срок проведения итогового школьного сочинения будет перенесён на конец мая. Школьники смогут написать работу 25 числа.

Резервный срок итогового школьного сочинения перенесут на конец мая

Ранее предполагалось провести итоговое сочинение 6 мая, но теперь решили перенести дату написания экзамена, поскольку 6-8 мая объявили нерабочими днями.

Рособрнадзор отмечает, что если 25 мая из-за ситуации с коронавирусом не получится провести итоговое сочинение, дата снова будет скоректирована. Написание итогового сочинения является для всех 11-классников обязательным пунктом и допуском к дальнейшим экзаменам. 

Фото на обложке: Unsplash

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