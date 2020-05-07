Резервный срок итогового школьного сочинения перенесут на конец мая

Ранее предполагалось провести итоговое сочинение 6 мая, но теперь решили перенести дату написания экзамена, поскольку 6-8 мая объявили нерабочими днями.

Рособрнадзор отмечает, что если 25 мая из-за ситуации с коронавирусом не получится провести итоговое сочинение, дата снова будет скоректирована. Написание итогового сочинения является для всех 11-классников обязательным пунктом и допуском к дальнейшим экзаменам.

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