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Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Якутские школьники разрабатывают приложение, которое сможет по результатам анализов крови составить индивидуальный рацион питания для людей с хроническими болезнями почек. Авторы решения уверяют, что аналогов их разработке в России нет.

Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек

Мобильное приложение получило название KidneyHealth, сообщили RB в пресс-службе республики Саха (Якутия).

Приложение с помощью технологий искусственного интеллекта составляет оптимальный рацион питания на основе результатов общего и биохимического анализов крови. Решение ориентировано на людей с заболеваниями почек, пациентов, которые проходят курс гемодиализа, а также людей с трансплантированной почкой.

Сервис содержит также необходимую справочную информацию о заболевании, рецепты блюд, счетчик для поддержки водного баланса.

«Следование рекомендациям по питанию жизненно важно. Например, повышение калия в крови может привести к смерти.  Цифровой помощник в виде приложения позволит систематизировать все рекомендации и следовать им», – рассказала менеджер проекта, ученица 11-ого класса МБОУ «Намская улусная гимназия им Н.С.Охлопкова» Клара Попова.

Участники команды разработчиков

Команда создателей KidneyHealth участвует в преакселераторе «Б8», где разрабатывает бизнес-модель проекта. На сегодняшний день готов прототип приложения, уточнили в пресс-службе.

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