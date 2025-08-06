Бизнес на грузоперевозках: стоит ли начинать, во сколько обойдётся и что учесть

Открывать ли бизнес на грузоперевозках? Что выбрать: покупать грузовик или арендовать? На вопросы ответил Сергей Чернов, генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

Рынок грузоперевозок меняется, опираясь на то, что происходит в мире. Развитие маркетплейсов, растущее потребление товаров и услуг, легкое отношение к покупкам — все это привело к тому, что логистические парки стали расти.

Выгодно ли заниматься грузоперевозками

Чтобы не вести бизнес по грузоперевозкам в убыток, необходимо заранее просчитать, какую прибыль он способен принести. Для этого от предполагаемых доходов вычитают себестоимость перевозки.

В себестоимость включают затраты:

на аренду техники;

обслуживание инвентаря;

горюче-смазочные материалы;

заработную плату персонала;

накладные расходы;

питание водителей;

услуги связи;

заработную плату менеджеров.

Если бизнес уже работает, результаты текущего отчетного периода сравниваются с предыдущим. Периодами могут быть месяц, квартал или год. Данный анализ помогает понять, рентабелен или убыточен выбранный способ грузоперевозок. При правильном распределении затрат доходы должны превышать себестоимость в три раза.

Что выгоднее: купить грузовик или арендовать

Существует несколько вариантов владения автотранспортом для логистической компании.

Покупка

Этот вариант подходит крупным компаниям, чья финансовая емкость позволяет содержать собственный автопарк, который будет покрывать все потребности оператора. Но не все так просто.

Машины должны работать. А если ориентироваться только на пиковые загрузки, то часть автомобилей точно будут простаивать в несезон. Поэтому собственный транспорт — это не всегда выход из ситуации.

Выбирая этот вариант, нужно понимать, что содержание одной газели обойдется в 600-800 тысяч рублей в год с учетом сезонности.

В ежемесячное содержание газели входит:

аренда — 40-60 тысяч рублей (зависит от возраста автомобиля, региона);

ГСМ — 30-40 тысяч рублей (зависит от пробега и цен на топливо);

ОСАГО стоит от 10 тысяч рублей;

ремонт и ТО — 10-15 тысяч рублей (зависит от состояния автомобиля и пробега);

амортизация — 10K в месяц.

Что касается фуры, то годовые расходы могут составлять около 1,5-2,5 млн рублей.

В ежемесячное содержание фуры входит:

аренда — 80-110 тысяч рублей (зависит от типа тягача, полуприцепа, возраста и региона);

ГСМ — 80-120 тысяч рублей (зависит от пробега и цен на топливо);

ОСАГО, КАСКО — от 30 тысяч рублей;

ремонт и ТО — 20-40 тысяч рублей (зависит от состояния автомобиля и пробега);

амортизация — 20 тысяч рублей.

Это примерные цифры. Фактические расходы могут быть выше или ниже, в зависимости от конкретных условий. Важно учитывать не только прямые расходы, но и износ транспорта, потери времени в пути, холостые прогоны.

Также в расчетах не указаны налоговые обременения, размер которых зависит от формы собственности организации.

Траты за месяц на примере реального кейса микропредприятия:

Лизинговый платеж за тягач — 80 тысяч рублей. Полуприцеп — 150 тысяч. Зарплата водителя — 230 тысяч. Логист — 60 тысяч. Бухгалтер на аутсорсе — 25 тысяч. Ремонт и ТО — 200 тысяч. НДС — 150 тысяч.

Выходит, месяц содержания одной фуры обойдётся в 895 тыс. рублей.

Аренда

Можно оформить операционный лизинг или подписку на коммерческий транспорт. Мы пробовали так работать: ежемесячно платили около 70 тысяч рублей за малотоннажный транспорт, а также оплачивали затраты на бензин и зарплату водителя.

В подписку уже входит ОСАГО, КАСКО, транспортный налог. Также в зависимости от конфигурации может входить ТО и текущий ремонт.

Как правило, такой способ больше подходит небольшим компаниям, которые не готовы пока содержать свой «гараж»: диспетчеров, механиков, какую-то условную стоянку и/или минимальную ремзону.

Ещё можно арендовать транспорт сразу с экипажем и бензином за фиксированную стоимость в месяц. Это интересная модель сотрудничества, так как грузовладелец избавляется от необходимости покупать или нанимать транспорт, искать водителей, содержать механиков и диспетчеров.

С другой стороны, компания-арендодатель тоже лишается лишней головной боли. Не нужно содержать большой штат продажников для поиска клиентов на каждый рейс и диспетчеров для отслеживания автотранспорта. Получается win-win.

Тот или иной способ рассчитывается из нескольких показателей: сезонности внутри недели, месяца, квартала, года, равномерности загрузки.

Мое мнение: собственный автопарк должен закрывать минимальные потребности компании. Все, что сверх — за счет наемных перевозчиков.

Что учесть при организации бизнеса

При организации любого бизнеса, в том числе логистического, необходимо учесть определенные аспекты, чтобы избежать как можно большего количества подводных камней.

Анализ рынка и конкурентов. В идеале привлечь для этого специализированное агентство, которое сделает сводный анализ и подсветит ситуацию на рынке, оценит его потенциал, потребности клиентов и уровень конкуренции.

Бизнес-план. Составьте детальный бизнес-план на грузоперевозках, в котором будут отражены все аспекты вашего проекта: цели, задачи, стратегия, финансовые показатели, маркетинговый план и т.д. Бизнес-план поможет оценить риски, рассчитать затраты и определить ожидаемую прибыль.

Регистрация бизнеса. Выберите оптимальную форму регистрации бизнеса (ООО, ИП, самозанятость и т.д.), которая соответствует проекту и финансовым возможностям.

Выбор местоположения. Определите оптимальное место для вашего бизнеса, учитывая доступность клиентов, стоимость аренды или покупки помещения, транспортную доступность и другие факторы. Как правило, логистические компании обосновывают в промзонах с хорошей транспортной доступностью.

Персонал. Помимо офисного персонала штат логистической компании предполагает наличие водителей, слесарей, механиков, складских рабочих, грузчиков. Выбор в пользу штатных сотрудников или аутсорсинга зависит от финансовых возможностей. На старте — это хотя бы по одному на каждую специальность.

PR и маркетинг. Стратегия продвижения должна включать каналы, рекламные кампании, PR-мероприятия и другие способы привлечения клиентов. Логистической компании нужно учесть, что на старте нужно рассказывать о себе во всех возможных соцсетях, принимать участие в конференциях, где могут быть потенциальные клиенты. Спустя какое-то время станет понятно, какие каналы работают хуже, а какие — лучше, и оставить для себя релевантные.

Управление рисками. Данный документ должен содержать пошаговый план, связанный с потенциальными рисками и разработанными мерами для их минимизации. Например, что делать с простаивающим автомобилями в не сезон. Возможно ли и стоит ли сдать их в аренду. Или что делать, если складского персонала не хватит для работы в пиковые нагрузки сезона.

По теме. Тренд на эффективные коммуникации в логистике: почему важно держать клиента в курсе доставки

Выбираем вид грузоперевозок

Есть несколько видов грузоперевозок: автомобильные, железнодорожные, водные и авиационные. Начинающие предприниматели, как правило, выбирают один вид услуг. После расширения своего влияния логистическая компания может начать комбинировать способы доставки.

Выгоднее всего открыть малый или средний бизнес в сфере автомобильных перевозок. Доступность такого подхода обуславливается простотой регистрации, относительно низкими стартовыми затратами и высоким спросом на услуги.

Выбрать локацию для паркинга

Если мы говорим про паркинг у склада, то он должен быть оптимальным, чтобы вместить весь автопарк компании, а также иметь потенциал для сторонних перевозчиков и клиентов. Другими словами, любой, кто приедет на склад, должен иметь возможность припарковаться рядом с ним.

Сегодня с паркингом, как и со складскими помещениями в Москве, большая проблема. Уже в марте текущего года дефицит складской недвижимости в Москве и Подмосковье достиг своего апогея. По данным «Коммерсант», со ссылкой на аналитику NF Group, из 24,6 млн кв.м всех логопарков свободными являются только 0,1% площади.

То же самое касается крупных региональных центров: спрос на склады растет даже в городах с населением менее 1 млн человек. Так, в 2023 году порядка 40% или 900 тысяч кв.м от общего объема пришлось на такие населенные пункты.

В крупных городах все помещения уже заняты, а строить новые никто не торопится. Горизонт планирования кратно сузился за последние пару лет. По нашему мнению, окупаемость строительства склада сегодня около 10 лет.

Рост ставки складской аренды, начавшийся в прошлом году, останавливаться не планирует. Если стоимость квадратного метра в 2023 году в среднем варьировалась, по нашим подсчетам, в пределах 750-800 рублей, то сегодня это минимум 1000 рублей. И ставка, скорее всего, будет расти дальше из-за большого спроса.

Остается надежда на прогнозы консалтингового агентства Nikoliers. По данным отчета, в 2024 году в России могут планируют ввести в эксплуатацию порядка 4,5 млн квадратных метров складской недвижимости. Из них 1,8 млн кв.м придется на Москву, 440 тысяч кв.м — на Петербург и 2,2 млн кв.м — на регионы. Но есть нюанс: больше всего в складских помещениях нуждаются маркетплейсы, а все остальные встанут в очередь.

Зарегистрировать бизнес

Регистрация бизнеса зависит от выбранной формы собственности.

Для регистрации ИП понадобится:

заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001);

копия основного документа, удостоверяющего личность;

документ о постановке на учет в налоговом органе (не нужен при подаче документов лично в ФНС);

квитанция об оплате государственной пошлины.

Для регистрации ООО нужно:

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001);

устав общества в двух экземплярах;

договор об учреждении ООО, если учредителей несколько;

квитанция об оплате государственной пошлины.

Для регистрации самозанятого нужны следующие документы:

заявление о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД);

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Подключить инструменты для бизнеса

Выбор инструментов для бизнеса зависит от его специфики. Даже в логистической отрасли разные компании могут использовать разный инструментарий. Рассмотрим самые популярные.

CRM-системы, которые позволяют автоматизировать процессы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

«1С:Предприятие» для автоматизации деятельности. С помощью 1С мы ведем бухгалтерию, контролируем выполнение заказов, проводим анализ эффективности, ведем учет товаров на складах, кадровый документооборот, обрабатываем заявки клиентов, формируем отчеты.

Социальные сети и платформы для продвижения. Логистическая компания может публиковать в соцсетях актуальные новости, рассказывать про свои продукты и их обновление. Для потребителей это намного удобнее, чем заходить на сайт и искать раздел с новостями.

Облачные сервисы для хранения данных и совместной работы. Например, у нас есть внутренняя облачная сеть, которая объединяет всех сотрудников. Условно говоря, это таблицы, как в Excel, и текстовые документы, где могут работать одновременно сразу несколько человек. То же самое касается документооборота, учебного онлайн-центра для новых сотрудников.

Купить автомобили или взять их в лизинг, что выбрать: китайский, европейский или российский автопром

Как уже рассказывал выше, существует несколько вариантов владения автотранспортом. Каждая компания выбирает то, что ей наиболее подходит в текущих обстоятельствах и потребностях.

Что касается затрат на обслуживание, то у нас был опыт работы с китайским автопромом. После закупки партии из 18 автомобилей выяснилось, что их сложно ремонтировать из-за особенностей запчастей, которые далеко не всегда подходят по размеру и другим параметрам. То есть одна и та же запчасть могла подойти к одному автомобилю и не подойти к другому. Учитывая, что оба были одной модели и марки.

Кроме этого, китайские производители автомобилей зачастую не производят запчасти на старые модели, снятые с производства. В результате мы продавали часть автомобилей, другие сдавали в trade-in.

В связи с этим было принято решение продолжить работать с маркой Mercedes, несмотря на массовую переориентацию на Восток. Тем более что с поставками запчастей из-за рубежа особых проблем нет.

Доставка занимает больше времени, но так сейчас во всех областях. Мы постоянно обслуживаем свой автопарк и понимаем, какие запчасти и когда нужно будет обновлять, и заранее их заказываем.

Мы приобрели 12 тягачей, стоимость каждого составила порядка 12,5 млн рублей. Тягачи не новые, но использовались совсем недолго — до года в эксплуатации. Если бы компания покупала новые модели, то за каждый тягач пришлось бы заплатить около 18 млн рублей.

По нашим данным, стоимость владения китайским автомобилем на 15-20% менее выгодна, нежели чем тягачами марки Mercedes, и на это есть несколько причин.

Во-первых, специалисты компании эксплуатируют «немцев» уже порядка 20 лет и накопили весомый багаж знаний по ремонту и обслуживанию как собственными силами, так и у партнеров.

Во-вторых, меньший расход топлива, удобство и простота заказа запчастей, отсутствие длительных простоев на время ожидания расходников и их замены делают работу с Mercedes более предсказуемой, понятной и удобной. Даже при условии двукратного превышения по стоимости нового грузовика.

Основную часть автомобилей — порядка 75% от общего объема парка составляют модели отечественного производства.

«Газон Next» (пятитонники) используются для доставки по городам и на лайнхолы с маленьким грузооборотом и коротким плечом (до 700 км), «Газели» — для доставки по городам и регионам.

Автопоезда-сцепки и тягачи с полуприцепами немецкого производства (25 % от общего числа) в основном используются для перевозок на дальние расстояния и при большой загрузке — между терминалами нашей компании в разных городах России. Модели российского автопрома неприхотливы в эксплуатации, их можно оперативно отремонтировать практически в любом регионе.

Крупнотоннажную технику обслуживаем у партнёров в Москве — на маршрутах следования. Мелкий ремонт выполняется силами штатных механиков.

Что касается европейцев, то мы готовы переплачивать за них по вышеперечисленным причинам: надежность, безопасность, комфорт и ремонтопригодность. Репутация нашей компании и ответственность перед клиентами нам дороже, чем возможная экономия.

Нанять сотрудников

Последние пару лет логистика переживает не самые лучшие времена, в том числе из-за огромной нехватки персонала. Ситуация с каждым годом усугубляется по нарастающей. В нашем собственном автопарке не хватает порядка 7-10% водителей и 20% складского персонала.

Это связано с тем, что сотрудники логистической отрасли стали выбирать более оплачиваемые для себя варианты, в том числе работу в такси. Здесь водитель не привязан к графику, зарабатывает намного больше (в среднем 200 т.р.) и параллельно может решать бытовые вопросы: заехать в магазин, отвезти ребенка в школу или секцию.

Отдельно стоит отметить про складской персонал. Сложнее всего летом в регионах, особенно — в южных. Здесь у людей в приоритете дачные участки и садоводства. За летний период они могут заработать на продаже выращенных овощей и фруктов, а уже осенью вернуться работать на склады.

Мы, как и другие коллеги по логистической отрасли, изменили подход к найму персонала. Если ранее любая компания была более требовательная к потенциальным сотрудникам, то сегодня все стали более лояльными. Сегодня, независимо от отрасли, для найма и удержания сотрудников одной зарплаты недостаточно. Корпоративная культура, ДМС, различные тимбилдинги, наставничество — всё имеет значение.

Структурировать работу персонала помогает эффективный инструмент планирования — SMART-цели. Иными словами, составление списка задач, допустим, на год. Разумеется, с указанием конкретных, а главное, реалистичных сроков. Планы можно корректировать — это нормально.

Если что-то идет не так, как было запланировано, в первую очередь виню себя как основного руководителя. Уверен, что не бывает плохих солдат, только плохие генералы. Получается, что это я назначил не того ответственного за задачу, недостаточно хорошо объяснил, не проконтролировал.

Одно из важных условий назначения сотруднику дополнительных обязанностей заключается в том, что инициатор должен сам держать руку на пульсе, то есть контролировать процесс выполнения человеком возложенной на него работы.

По теме. Дефицит водителей грузовиков за восемь месяцев 2024 года вырос на 58%

Найти клиентов и заняться продвижением: где искать клиентов и как продвигать свои услуги

Из нашего опыта могу сказать, что эффективный поиск клиентов происходит с помощью «холодных» звонков, участия в отраслевых выставках и, как ни странно, благодаря благотворительной работе.

Также помощь с продвижением компании на рынке оказывают публикации статей с упоминанием компаний в СМИ. Про точную стоимость рекламных кампаний сказать сложно, так как все зависит от целей и ресурсов.

Какие риски связаны с работой на себя и во сколько обойдется открытие компании

В любом бизнесе есть риски, какими бы точными ни были просчеты. Стоимость открытия компании равна стоимости госпошлины за ее регистрацию. А дальше все зависит от амбиций и желания развиваться.

Примерный расчет, во сколько обойдется бизнес по грузоперевозкам на этапе открытия. Источник: « Финансы

Если говорить про конкретные риски, то в логистике это все то, что актуально последние пару лет: нехватка водителей, складского персонала, невозможность быстро и недорого заказать автозапчасти, как раньше, рост стоимости бензина и необходимость постоянно перестраивать логистические маршруты.