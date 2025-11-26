HP сократит до 6000 сотрудников к 2028 году из-за ИИ

Компания HP объявила о новом этапе оптимизации, который предполагает массовое сокращение сотрудников по всему миру к 2028 финансовому году. По данным Reuters, всё дело в расширении использования искусственного интеллекта и пересмотром внутренних процессов. Компания может сэкомноить $1 млрд за 3 года.

Сэкономленные деньги направят на улучшение сервисных процессов

Компания HP сообщила, что предстоящее сокращение затронет подразделения, работающие над созданием продуктов, внутренними процессами и поддержкой пользователей. Такое решение озвучил генеральный директор компании Энрике Лорес.

В феврале 2025 года HP уже провела аналогичную волну увольнений, когда из компании ушли от 1000 до 2000 сотрудников в рамках предыдущего плана реструктуризации. Лорес подчеркнул, что программа рассчитана на несколько лет и будет реализована постепенно.

Компания ожидает, что совокупная экономия по итогам сокращений составит около $1 млрд за трёхлетний период. Эти средства планируют направить на повышение эффективности разработки и улучшение сервисных процессов, в том числе за счёт внедрения ИИ-решений.

Рынок давит, спрос на устройства с ИИ растёт

В HP отметили, что мировой рынок персональных компьютеров (ПК) продолжает смещаться в сторону моделей с интегрированными функциями искусственного интеллекта. Доля таких ПК в поставках компании в четвертом квартале, завершившемся 31 октября, превысила 30%.

Одновременно аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley предупредили о возможном росте затрат для производителей техники. По их оценке, увеличение спроса на память со стороны центров обработки данных приводит к подорожанию микросхем, что отражается на себестоимости устройств. Это касается динамической оперативной памяти и NAND-накопителей — двух наиболее распространённых типов памяти.

Цены на продукцию HP повысятся уже в 2026-м

Гендиректор HP Энрике Лорес заявил, что компания ожидает последствий повышения цен во второй половине 2026 финансового года. По его данным, у HP есть достаточные запасы памяти на первое полугодие, что позволит сгладить влияние краткосрочных факторов. Компания соблюдает осторожность при формировании прогнозов на второе полугодие.

Прогноз акций остаётся ниже ожиданий, но выручка взлетела

Согласно данным LSEG (London Stock Exchange Group — финансовый холдинг), HP прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в 2026 финансовом году в диапазоне от $2,90 до $3,20. Этот коридор ниже средней оценки аналитиков, составляющей $3,33. По первому кварталу компания ожидает показатель от $0,73 до $0,81 на акцию, также ниже рыночных ожиданий.

По итогам отчетного периода HP зафиксировала выручку в размере 14,64 млрд долларов, что превысило прогноз, который оценивался в 14,48 млрд долларов.

Контекст

HP проводит очередной этап реструктуризации, который продолжает ранее начатые программы оптимизации с помощью ИИ. Похожее решение ранее приняло руководство Amazon, планирующее сократить до 30 тысяч сотрудников. Такая же ситуация и с платёжным оператором Mastercard, который в рамках реструктуризации запланировал увольнение около тысячи сотрудников по всему миру. Тенденция также не обошла Google, Microsoft и Meta*, которые объявляли о многотысячных сокращениях, объясняя их обновлением продуктовых стратегий и перераспределением ресурсов в пользу проектов, связанных с ИИ.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ