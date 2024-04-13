«Металлические» санкции, расширение возможностей переводов по СБП, рост трат на развлечения: главное 13 апреля

США и Великобритания ограничивают торговлю металлами из РФ, российские власти вводят новые показатели рейтинга инвестиционного климата в регионах, Tesla снижает стоимость сервиса, который обещала никогда не обесценивать, а Samsung тестирует совместимость Galaxy AI.с флагманскими моделями прошлых лет. RB продолжает следить за самыми интересными новостями для бизнеса.
- США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, а также ограничили их использование на глобальных биржах металлов вроде London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) и при торговле деривативами.
- Глава Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн на фоне поддержки Бельгией запрета на импорт российских алмазов подал в отставку (De Tijd).
- Первая после снятия ограничений на ввоз свинины (из-за африканской чумы) партия этого мяса из РФ поступила в китайский порт (Россельхознадзор).
- Правительство актуализировало показатели рейтинга инвестиционного климата в регионах: к имеющимся 44 показателям добавлены еще 25.
- Исполнительный совет Международного валютного фонда единогласно утвердил кандидатуру действующего директора-распорядителя Кристалины Георгиевой на второй срок.
- С 1 мая россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии через СБП.
- В первом квартале 2024 года россияне потратили на развлечения — театры, музеи, кино, лотереи и букмекеров — на 10–15% больше («Ъ»).
- За первые три месяца года выросло и количество складов на продажу — на 16% («Авито Недвижимость»).
- Американский банк-депозитарий прислал ритейлеру «О'Кей» уведомление о намерении расторгнуть соглашение по глобальным депозитарным распискам.
- Samsung подтвердила, что на флагманах Galaxy 2021 и 2022 гг. появится ряд функций Galaxy AI.
- Tesla снизила абонентскую плату за свой продвинутый автопилот — систему «полного самоуправления» FSD — с $199 до $99.
- А SpaceX осуществила 20-й запуск ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.
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