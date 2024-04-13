США и Великобритания ограничивают торговлю металлами из РФ, российские власти вводят новые показатели рейтинга инвестиционного климата в регионах, Tesla снижает стоимость сервиса, который обещала никогда не обесценивать, а Samsung тестирует совместимость Galaxy AI.с флагманскими моделями прошлых лет. RB продолжает следить за самыми интересными новостями для бизнеса.

«Металлические» санкции, расширение возможностей переводов по СБП, рост трат на развлечения: главное 13 апреля