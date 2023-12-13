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«Леста» вложит до $30 млн в паблишинг новых игр, ФАС повысила тарифы аэропорта Пулково: главное 13 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ФАС впервые с 2019 года повысила тарифы аэропорта Пулково, миллиардер Николай Буйнов решил заняться VIP-туризмом, в РФ создадут промышленный манипулятор из российских комплектующих и другие события 13 декабря.

«Леста» вложит до $30 млн в паблишинг новых игр, ФАС повысила тарифы аэропорта Пулково: главное 13 декабря

 Бизнес

  • Каждый восьмой россиянин планирует открыть свой бизнес в 2024 году. У граждан до 35 лет желание заняться предпринимательством выше, чем у других возрастных групп.
  • ИК «Верхняя Ангара», принадлежащая миллиардеру Николаю Буйнову, в сентябре 2023 года учредила «Нуур 1642». Фирма займется организацией туристических VIP-поездок. Продажи туров начнутся весной 2024 года.

Сервисы и технологии

  • Российский разработчик видеоигр «Леста» («Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz) запустит площадку для дистрибуции видеоигр Base. Компания вложит $10–30 млн в паблишинг новых игр.
  • В РФ создадут промышленный манипулятор из российских комплектующих. Он сможет работать с грузами весом до 10 кг, а максимальный размер его механической руки составит 2 м, пишут IZ.

Транспорт

  •  ФАС впервые с 2019 года повысила тарифы аэропорта Пулково, причем на рейсы из регионов они вырастут сразу на 20%, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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