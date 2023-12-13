ФАС впервые с 2019 года повысила тарифы аэропорта Пулково, миллиардер Николай Буйнов решил заняться VIP-туризмом, в РФ создадут промышленный манипулятор из российских комплектующих и другие события 13 декабря.

«Леста» вложит до $30 млн в паблишинг новых игр, ФАС повысила тарифы аэропорта Пулково: главное 13 декабря