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Банки ОАЭ ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны для ремонта техники: главное 19 февраля

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Патентное бюро США отказало OpenAI в регистрации товарного знака GPT, крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны и другие события 19 февраля.

Банки ОАЭ ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны для ремонта техники: главное 19 февраля

Мир

  • Патентное бюро США отказало OpenAI в регистрации товарного знака GPT. Ведомство посчитало данный термин слишком общим и указало, что патент на него помешает другим компаниям правильно описывать свои разработки.

Финансы

  • Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с российскими клиентами. Они стали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с РФ.
  • В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, что на 4,5 млн больше, чем в 2022 году. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, пишут «Известия».

Бизнес

  • «М.Видео» открыла сервисные зоны, где можно отремонтировать технику, купленную у других ритейлеров. «М.Мастер» есть в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем планируется расширить сеть до 30 зон.
  • Азербайджанский венчурный фонд Caucasus Ventures инвестировал в американскую no-code-платформу Platma. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. 

Фото на обложке: fran_kie / Shutterstock

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