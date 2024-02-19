Банки ОАЭ ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны для ремонта техники: главное 19 февраля

Карина Пардаева
Патентное бюро США отказало OpenAI в регистрации товарного знака GPT, крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны и другие события 19 февраля.
Банки ОАЭ ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны для ремонта техники: главное 19 февраляКарина Пардаева
Мир
- Патентное бюро США отказало OpenAI в регистрации товарного знака GPT. Ведомство посчитало данный термин слишком общим и указало, что патент на него помешает другим компаниям правильно описывать свои разработки.
Финансы
- Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничивают работу с российскими клиентами. Они стали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываются от расчетов с РФ.
- В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, что на 4,5 млн больше, чем в 2022 году. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, составила 3,26 трлн рублей, пишут «Известия».
Бизнес
- «М.Видео» открыла сервисные зоны, где можно отремонтировать технику, купленную у других ритейлеров. «М.Мастер» есть в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем планируется расширить сеть до 30 зон.
- Азербайджанский венчурный фонд Caucasus Ventures инвестировал в американскую no-code-платформу Platma. Сумма и другие детали сделки не раскрываются.
Фото на обложке: fran_kie /
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