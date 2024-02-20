Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, подушки безопасности от «Соллерс»: главное 20 февраля

Карина Пардаева
Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, «Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг» и другие события 20 февраля.
Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, подушки безопасности от «Соллерс»: главное 20 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок. С 1 апреля он должен снизиться до исходных €200.
- Структура бывших топ-менеджеров Сбербанка Кирилла Полишкина и Яна Вейцмана «ПСК-Решения» стала владельцем 10% ООО «Эврика», которому принадлежат бренды водки Organika и Organika Life.
- Выручка российских производителей бытовой техники по итогам 2023 года увеличилась в два-три раза, выяснил «Ъ». При этом прибыль многих компаний сокращается из-за увеличения затрат на рекламу и роста комиссий маркетплейсов, на которые приходится 35% продаж.
Сервисы и технологии
- «Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг». С ее помощью за 2023 год было заблокировано более 122 тыс. мошеннических ресурсов.
Транспорт
- Группа «Соллерс» в 2025 году будет производить подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления системой на заводе в Ульяновске, пишет «Прайм».
Фото на обложке: Unsplash
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