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Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, подушки безопасности от «Соллерс»: главное 20 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, «Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг» и другие события 20 февраля.

Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, подушки безопасности от «Соллерс»: главное 20 февраля

Бизнес

  • Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок. С 1 апреля он должен снизиться до исходных €200.
  • Структура бывших топ-менеджеров Сбербанка Кирилла Полишкина и Яна Вейцмана «ПСК-Решения» стала владельцем 10% ООО «Эврика», которому принадлежат бренды водки Organika и Organika Life.
  • Выручка российских производителей бытовой техники по итогам 2023 года увеличилась в два-три раза, выяснил «Ъ». При этом прибыль многих компаний сокращается из-за увеличения затрат на рекламу и роста комиссий маркетплейсов, на которые приходится 35% продаж. 

Сервисы и технологии

  • «Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг». С ее помощью за 2023 год было заблокировано более 122 тыс. мошеннических ресурсов.

Транспорт

  • Группа «Соллерс» в 2025 году будет производить подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления системой на заводе в Ульяновске, пишет «Прайм».

Фото на обложке: Unsplash

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