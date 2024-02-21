Три китайских банка перестали принимать платежи из РФ, алкогольные коктейли «Балтики»: главное 21 февраля

Карина Пардаева
Китайские ICBC, CCB и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, «Балтика» планирует выпускать алкогольные коктейли, у пользователей Wildberries возникли проблемы при оплате Mastercard и другие новости 21 февраля.
Три китайских банка перестали принимать платежи из РФ, алкогольные коктейли «Балтики»: главное 21 февраляКарина Пардаева
Мир
- Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.
Финансы
- С 21 февраля ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви-банка». Это первый случай отзыва с августа 2022 года.
Россия
- Правительство отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как профильный комитет Госдумы при подготовке документа ко второму чтению исключил из него положение о штрафах за непродажу валютной выручки, узнали «Ведомости».
Бизнес
- «Балтика» решила зарегистрировать логотип бренда Platina Latina по двум классам МКТУ, которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки.
- В 27% российских компаний в пятницу действует сокращенный рабочий день. В основном график сокращен на час или полтора. Работодатели уверены, что это повышает лояльность сотрудников.
Сервисы и технологии
- Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при операциях с картами Mastercard: они отвязывались от личного кабинета, попытки оплатить покупки заканчивались безуспешно.
- «Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией. Группы от 3 до 10 человек при бронировании номеров могут выбрать, как им удобнее проживать — всем вместе или в разных номерах.
Транспорт
- Представители бизнеса стали на 42% чаще выбирать аэропорт Шереметьево для командировок. Средняя стоимость авиабилетов за рубеж выросла на четверть и составила 56,4 тыс рублей, узнали эксперты «Аэроклуб».
Фото на обложке: chayanuphol /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ
- 2 Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, подушки безопасности от «Соллерс»: главное 20 февраля
- 3 Банки ОАЭ ограничивают работу с РФ, «М.Видео» открыла сервисные зоны для ремонта техники: главное 19 февраля
- 4 Заменить Confluence? Просто!
- 5 «Яндекс» запустил срочные вклады для владельцев карт «Яндекс Пэй» со ставкой до 16,3% годовых
ВОЗМОЖНОСТИ
21 февраля 2024
22 февраля 2024
23 февраля 2024
Популярное
Архив rb.ru