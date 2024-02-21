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Три китайских банка перестали принимать платежи из РФ, алкогольные коктейли «Балтики»: главное 21 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Китайские ICBC, CCB и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, «Балтика» планирует выпускать алкогольные коктейли, у пользователей Wildberries возникли проблемы при оплате Mastercard и другие новости 21 февраля.

Три китайских банка перестали принимать платежи из РФ, алкогольные коктейли «Балтики»: главное 21 февраля

Мир

  • Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

Финансы

  • С 21 февраля ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви-банка». Это первый случай отзыва с августа 2022 года.

Россия

  • Правительство отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как профильный комитет Госдумы при подготовке документа ко второму чтению исключил из него положение о штрафах за непродажу валютной выручки, узнали «Ведомости».

Бизнес

  • «Балтика» решила зарегистрировать логотип бренда Platina Latina по двум классам МКТУ, которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. 
  • В 27% российских компаний в пятницу действует сокращенный рабочий день. В основном график сокращен на час или полтора. Работодатели уверены, что это повышает лояльность сотрудников.

Сервисы и технологии

  • Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при операциях с картами Mastercard: они отвязывались от личного кабинета, попытки оплатить покупки заканчивались безуспешно.
  • «Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией. Группы от 3 до 10 человек при бронировании номеров могут выбрать, как им удобнее проживать — всем вместе или в разных номерах. 

Транспорт

  • Представители бизнеса стали на 42% чаще выбирать аэропорт Шереметьево для командировок. Средняя стоимость авиабилетов за рубеж выросла на четверть и составила 56,4 тыс рублей, узнали эксперты «Аэроклуб».

Фото на обложке: chayanuphol / Shutterstock

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