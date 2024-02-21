Китайские ICBC, CCB и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, «Балтика» планирует выпускать алкогольные коктейли, у пользователей Wildberries возникли проблемы при оплате Mastercard и другие новости 21 февраля.

Три китайских банка перестали принимать платежи из РФ, алкогольные коктейли «Балтики»: главное 21 февраля