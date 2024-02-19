Юрлицо sQale (бывшее агентство Qmarketing) сменило гендиректора. ООО «Кью» возглавил Евгений Есин, занятый в сфере ресторанного бизнеса. Qmarketing провело ребрендинг в январе 2022 года после сделки с компанией Skyeng – тогда школа приобрела 25% в капитале Qmarketing. На данный момент единственным учредителем ООО «Кью» является управляющее лицо Skyeng.

ООО «Кью» сменило генерального директора. Юридическое лицо возглавил Евгений Есин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

По данным реестра, Евгений Есин занят в сфере ресторанного бизнеса и сегмента доставки продуктов питания. Кроме ООО «Кью», он возглавляет ООО «Сириус», ООО «Шоко стар», ООО «Скайли» – все организации работают в сфере ресторанов и деятельности по доставке продуктов питания. В ООО «Сириус» и ООО «Бринде» Есин также является учредителем.

ООО «Кью» – юридическое лицо бывшего агентства Qmarketing. Оно провело ребрендинг в январе 2022 года и сменило название на sQale. Ребрендинг провели после сделки с компанией Skyeng, когда последняя приобрела 25% в Qmarketing.

Из ЕГРЮЛ следует, что с апреля 2022 года единственным учредителем ООО «Кью» является образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Скаенг» – управляющее юрлицо онлайн-школы Skyeng.

По актуальным на момент публикации данным, социальные сети sQale неактивны, компания не имеет размещенных на hh.ru открытых вакансий.

RB.RU запросил комментарий в пресс-службе Skyeng, но на момент публикации не получил ответа.

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