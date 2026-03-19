1С может стать акционером «Группы Астра» — источники на рынке говорят о покупке доли до 20% за 5-7 млрд ₽

1С может войти в капитал «Группы Астра» — разработчика операционной системы Astra Linux, сообщает Forbes. 1С рассматривают как потенциального стратегического инвестора: компания может купить миноритарную долю 10–20% в «Астре» за 5,5–7 млрд рублей. Стороны официально не подтверждают переговоры, но и не опровергают интерес к сделке.

«Астра» держит связь с потенциальными инвесторами

Идея сделки обсуждается уже несколько месяцев, рассказал Forbes топ-менеджер компании на IT-рынке. По его словам, один из сценариев предполагает вхождение 1С в капитал «Астры». Инициатором поиска инвестора выступает сама «Группа Астра», которая запустила процесс привлечения стратегического партнёра.

В компании сообщили Forbes, что не комментируют слухи, поскольку «реальных сделок на столе нет». В группе подчеркнули, что фиксируют интерес со стороны потенциальных инвесторов и регулярно ведут переговоры в рамках реализации своей IR-стратегии.

В 1С сообщили, что не комментируют слухи о сделке, и отметили, что текущее сотрудничество с «Астрой» не требует приобретения долей компаний. Партнёрство развивается по многим направлениям, включая дистрибуцию операционных систем и проработку интеграции продуктов 1С в решения «Астры».

Поиск инвестора начался после сделки конкурента

О планах привлечь стратегического инвестора источники РБК сообщали в январе 2026 года. Среди потенциальных участников назывались «Росатом» и крупнейшие банки.

Источники связывают этот шаг со сделкой конкурента — компании «Базальт СПО», которая в ноябре 2025-го продала 5% акций фонду «Консоль» из группы «Ростелекома». Позже доля фонда выросла до 25%.

Собеседники Forbes на инвестиционном рынке не исключают, что 1С может войти в капитал «Астры». По их словам, компания уже имеет опыт подобных сделок и, например, ранее приобрела долю в банке «Точка».

По оценкам аналитиков, стратегическому инвестору могут предложить пакет в 10–20% акций «Астры». Источники Forbes оценивают возможную сумму сделки в 5,5–7 млрд рублей, исходя из текущих рыночных котировок.

1С готовится к IPO и меняет структуру бизнеса

Ранее издание РБК сообщало, что 1С может провести первичное размещение акций уже осенью 2026 года. Компания начала подготовку к IPO и проводит изменения в структуре бизнеса.

1С уже привлекла консультантов для размещения и одновременно упрощает структуру группы, в которую входит не менее 130 юридических лиц. Перед IPO компании предстоит изменить модель корпоративного и финансового управления, так как текущая структура ориентирована на одного бенефициара и усложняет оценку бизнеса.