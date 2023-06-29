Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться с 30 июня, среди продуктовых ритейлеров усиливается конкуренция за площади и другие новости 29 июня.

Возврат средств за подписки в Tinder, конкуренция продуктовых ритейлеров за площади: главное 29 июня