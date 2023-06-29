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Возврат средств за подписки в Tinder, конкуренция продуктовых ритейлеров за площади: главное 29 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться с  30 июня, среди продуктовых ритейлеров усиливается конкуренция за площади и другие новости 29 июня.

Возврат средств за подписки в Tinder, конкуренция продуктовых ритейлеров за площади: главное 29 июня

Бизнес

  • Расходы бизнеса и госорганов с января 2023 года на импортозамещение IT составили 53%. Эксперты говорят, что сейчас в России сформировался «гибридный подход», когда заказчики и поддерживают иностранные решения, и закупают российские.
  • Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года выросло на 21,6% в годовом выражении. Выпуск оценивается на 26,2 млрд рублей.
  • Среди продуктовых ритейлеров усиливается конкуренция за площади. В первом квартале 2023 года доля десяти крупных ритейлеров федерального уровня в общем объеме торговых площадей снизилась до 61% против почти 80% годом ранее, пишет «Ъ».

Транспорт

  • Калининградский холдинг «Автотор» намерен расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20-22. До конца 2023 года компания выпустит примерно 70 тыс. машин, 1000 из которых — на электротяге.

Сервисы и технологии

  • Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться с  30 июня в связи с прекращением работы компании в РФ. За полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства, заполнив специальную форму на сайте, говорится в сообщении компании.

Фото на обложке: Unsplash

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