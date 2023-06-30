Торги премиальными опционами на валютные пары, «ИКС холдинг» планирует IPO: главное 30 июня

Карина Пардаева
Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валютные пары, IT-группа «ИКС холдинг» намерена выйти на IPO, замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет и другие события 30 июня.
Торги премиальными опционами на валютные пары, «ИКС холдинг» планирует IPO: главное 30 июняКарина Пардаева
Финансы
- Мосбиржа с 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль.
- Юань стал основной валютой для импортеров электроники. Во втором квартале 2023 года на нее впервые пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты, закупленные импортерами РФ, пишут «Известия».
Бизнес
- Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в штучном выражении опустились до 25%, в денежном занимают около 50%. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 году.
- Российская IT-группа «ИКС холдинг» намерена разместить облигации на Мосбирже и выйти на IPO в 2024 году. Дату размещения определят к концу этого года.
- По итогам апреля—мая 2023 года число покупателей в ювелирных магазинах Москвы оказалось на 6% меньше год к году. Сегмент до сих пор не может восстановиться после серьезного падения трафика покупателей весной прошлой года, пишет «Ъ».
Технологии и сервисы
- Замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет. Частично продукция будет производиться внутри страны, а частично — ввозиться из Юго-Восточной Азии.
Фото на обложке: Golden Dayz /
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