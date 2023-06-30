Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валютные пары, IT-группа «ИКС холдинг» намерена выйти на IPO, замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет и другие события 30 июня.

Торги премиальными опционами на валютные пары, «ИКС холдинг» планирует IPO: главное 30 июня