Итальянский стартап начал выпускать экологичные «невиниловые» пластинки

Итальянский стартап Greenyl начал выпуск экологичных виниловых пластинок не из винила (ПВХ). Пластинки из переработанного пластика делают на предприятии, энергию которому дают солнечные батареи. Цена «зеленых» пластинок аналогична традиционным виниловым – 25-30 евро.
В Италии запустили производство экологически чистых виниловых пластинок. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.
Пластинки создают из переработанного пластика без использования высокотоксичного поливинилхлорида на предприятии, 80% энергии которому дают солнечные батареи.
Цена экологически чистой пластинки примерно равняется традиционной из ПВХ и составляет 25-30 евро.
В 2022 году в мире было произведено 180 млн виниловых пластинок, подсчитали в Greenyl. По оценке стартапа, чтобы нивелировать нанесенный от их производства вред окружающей среде, нужно каждый год высаживать 6 млн деревьев.
За три года существования Greenyl привлек 3 млн евро. К 2027 году стартап намерен выйти на оборот в 21,9 млн евро.
Фото на обложке: SNeG17 /
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