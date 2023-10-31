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Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой, «Диасофт» планирует провести IPO и другие новости 31 октября.

Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октября

Финансы

  • Российские банки начали фиксировать падение спроса на ипотеку с господдержкой: спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%, узнали «Известия».
  • Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14% вместо 12%.

Бизнес

  • Разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года. Аналитики сомневаются, что компания войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом.
  • Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России, пишет «Ъ».
  • Каждый второй россиянин мечтает открыть свое дело в области оптовой или розничной торговли. При этом основной помехой для запуска бизнеса большинство считает отсутствие стартового капитала.
  • Apple представила MacBook Pro на базе 3-нанометровых процессоров M3. Ноутбуки с M3 Pro и M3 Max представлены в «космическом черном» цвете.

Кибербезопасность

  • Сайты Национальной системы платежных карт и платежной системы «Мир» вечером 30 октября были взломаны. В самой компании опровергли возможность утечки данных.

Фото на обложке: musgraphic / Shutterstock

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