Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октября

Карина Пардаева
Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой, «Диасофт» планирует провести IPO и другие новости 31 октября.
Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октябряКарина Пардаева
Финансы
- Российские банки начали фиксировать падение спроса на ипотеку с господдержкой: спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%, узнали «Известия».
- Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14% вместо 12%.
Бизнес
- Разработчик программного обеспечения для банков «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в течение года. Аналитики сомневаются, что компания войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом.
- Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России, пишет «Ъ».
- Каждый второй россиянин мечтает открыть свое дело в области оптовой или розничной торговли. При этом основной помехой для запуска бизнеса большинство считает отсутствие стартового капитала.
- Apple представила MacBook Pro на базе 3-нанометровых процессоров M3. Ноутбуки с M3 Pro и M3 Max представлены в «космическом черном» цвете.
Кибербезопасность
- Сайты Национальной системы платежных карт и платежной системы «Мир» вечером 30 октября были взломаны. В самой компании опровергли возможность утечки данных.
Фото на обложке: musgraphic /
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